Google sürekli duruyor hatası nasıl çözülür? Play Store durduruldu çözümü

“Google sürekli duruyor” hatası Android telefonlarda sıklıkla karşılaşılan hatalardan biridir. Bu hata oyun oynarken, mesajlaşırken veya video izlerken herhangi bir anda karşınıza çıkabilir. Bu hatanın herhangi bir Google uygulamasıyla ilgisi olmadığı bilinmelidir. Daha çok Samsung telefonlarda karşılaşılan yaygın bir sorun olan Google durduruldu hatasının çözümü kolay. Google Play hizmetleri sürekli olarak duruyor sorunu ile karşılaştıysanız birkaç basit adımda düzeltebilirsiniz.

Bu hata belli bir uygulamayla ilgili değildir. Tam olarak hangi Google uygulamasının hataya neden olduğunu tespit etmek zordur. Büyük ölçüde Google Play hizmetleri, Play Store veya Google Arama uygulamasından kaynaklanır. Android işletim sisteminin yönetiminden sorumlu olan başka Google uygulamaları ve işlemleri de buna neden olur. Hata tamamen bir Google uygulamasının Android’de sürekli durması nedeniyle oluşur. Peki, çözüm nedir?

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü ✅

Android telefonu yeniden başlatın Google uygulamasının önbelleğini temizleyin Son uygulama güncellemelerini kaldırın WebView güncellemelerini kaldırın Soruna neden olan uygulamayı kaldırın veya durdurun Android telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın

Tam Boyutta Gör Telefonu yeniden başlatmak, Google sürekli duruyor hatasını gidermenin en kolay yoludur. Bazen hata kısa süreli olur ve belli bir uygulama, hizmet veya paylaşılan kaynaktaki bir sorundan kaynaklanır. Durumun ne zaman böyle olduğunu bilmenin bir yolu olmasa da telefonun basit bir şekilde yeniden başlatılması sorununuz çözebilir. Güç düğmesine basılı tutun ve menüde yeniden başlatı seçin veya kaydırın.

Google durduruldu hatası uygulamanın önbelleğindeki bir sorundan kaynaklanabilir. Önbelleği temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar - Uygulamalar - Tüm uygulamalara gidin.

Google uygulamasına dokunun.

Depolama ve önbelleği seçin.

Önbelleği temizle seçeneğine dokunun.

Tüm verileri temizle ile depolama alanını temizleyin.

Telefonu yeniden başlatın.

Hatayı almaya devam ediyorsanız, aynı admları Google Play Store ve Google Play Hizmetleri için de tekrarlayın. Android önbelleğinin temizlenmesi çok sayıda sorunun çözülmesine neden olur.

Android telefonunuz, Google uygulamasını kaldırmanıza izin vermeyebilir ancak hataya neden olabilecek güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Güncellemeleri kaldırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Ayarlar - Uygulamalar - Tüm uygulamalar - Google’a dokunun.

Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun.

Güncellemeleri kaldır’a dokunun.

Tamam ile onaylayın.

Google sürekli duruyor hatasının bir diğer nedeni de WebView’dır. WebView, tarayıcıyı açmadan, uygulama içinden web sayfalarını ve web içeriklerini görüntülemenizi sağlayan bir Android sistem aracıdır ve zaman zaman sorulara yol açabilir. Bu uygulamayı tamamen kaldıramazsınız ancak güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Yukarıdaki adımları izleyerek Android System WebView güncellemelerini geri alabilirsiniz.

Telefonda Google durduruldu hatasını belirli bir uygulama kullanırken alıyorsanız, uygulamayı kaldırmayı denemelisiniz. İhtiyacınız olan bir uygulamaysa öncelikle durdurmayı deneyebilirsiniz:

Ana ekranda uygulamanın simgesine uzun dokunun ve uygulama bilgilerini seçin.

Ayarlar - Uygulamalar - Tüm uygulamalar yolunu da izleyebilirsiniz.

Durdurmaya zorla seçeneğine dokunun.

Çoğu durumda önbelleğin temizlenmesi Google durduruldu hatasına son verir. Hata devam ediyorsa telefonu fabrika ayarlarına döndürmek başka bir kolay seçenektir. İşleme başlamadan önce telefonunuzdaki tüm verilerin yedeklendiğinden emin olun. Android telefon sıfırlama adımlarına aşağıdaki rehberden ulaşabilirsiniz: