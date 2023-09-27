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    Google sürekli duruyor hatası nasıl çözülür? Play Store durduruldu çözümü

    Telefonda Google sürekli olarak duruyor hatasının çözümünü arayanlar buraya! Android Google Play Store durduruldu hatası nasıl çözülür ayrıca anlatıyoruz.       

    Google sürekli duruyor” hatası Android telefonlarda sıklıkla karşılaşılan hatalardan biridir. Bu hata oyun oynarken, mesajlaşırken veya video izlerken herhangi bir anda karşınıza çıkabilir. Bu hatanın herhangi bir Google uygulamasıyla ilgisi olmadığı bilinmelidir. Daha çok Samsung telefonlarda karşılaşılan yaygın bir sorun olan Google durduruldu hatasının çözümü kolay. Google Play hizmetleri sürekli olarak duruyor sorunu ile karşılaştıysanız birkaç basit adımda düzeltebilirsiniz.

    Google sürekli duruyor ne demek 📲

    google sürekli olarak duruyor hatası Tam Boyutta Gör
    Google sürekli olarak duruyor hatası genellikle Google uygulamasının veya arka plan hizmetinin düzgün çalışmamasına neden olan önbellekleme sorunundan kaynaklanır.

    Bu hata belli bir uygulamayla ilgili değildir. Tam olarak hangi Google uygulamasının hataya neden olduğunu tespit etmek zordur. Büyük ölçüde Google Play hizmetleri, Play Store veya Google Arama uygulamasından kaynaklanır. Android işletim sisteminin yönetiminden sorumlu olan başka Google uygulamaları ve işlemleri de buna neden olur. Hata tamamen bir Google uygulamasının Android’de sürekli durması nedeniyle oluşur. Peki, çözüm nedir?

    Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü  ✅

    1. Android telefonu yeniden başlatın
    2. Google uygulamasının önbelleğini temizleyin
    3. Son uygulama güncellemelerini kaldırın
    4. WebView güncellemelerini kaldırın
    5. Soruna neden olan uygulamayı kaldırın veya durdurun
    6. Android telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın
    google sürekli olarak duruyor çözümü Tam Boyutta Gör
    Telefonu yeniden başlatmak, Google sürekli duruyor hatasını gidermenin en kolay yoludur. Bazen hata kısa süreli olur ve belli bir uygulama, hizmet veya paylaşılan kaynaktaki bir sorundan kaynaklanır. Durumun ne zaman böyle olduğunu bilmenin bir yolu olmasa da telefonun basit bir şekilde yeniden başlatılması sorununuz çözebilir. Güç düğmesine basılı tutun ve menüde yeniden başlatı seçin veya kaydırın.

    Google durduruldu hatası uygulamanın önbelleğindeki bir sorundan kaynaklanabilir. Önbelleği temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

    • Ayarlar - Uygulamalar - Tüm uygulamalara gidin.
    • Google uygulamasına dokunun.
    • Depolama ve önbelleği seçin.
    • Önbelleği temizle seçeneğine dokunun.
    • Tüm verileri temizle ile depolama alanını temizleyin.
    • Telefonu yeniden başlatın.

    Hatayı almaya devam ediyorsanız, aynı admları Google Play Store ve Google Play Hizmetleri için de tekrarlayın. Android önbelleğinin temizlenmesi çok sayıda sorunun çözülmesine neden olur.

    Android telefonunuz, Google uygulamasını kaldırmanıza izin vermeyebilir ancak hataya neden olabilecek güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Güncellemeleri kaldırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

    • Ayarlar - Uygulamalar - Tüm uygulamalar - Google’a dokunun.
    • Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun.
    • Güncellemeleri kaldır’a dokunun.
    • Tamam ile onaylayın.

    Google sürekli duruyor hatasının bir diğer nedeni de WebView’dır. WebView, tarayıcıyı açmadan, uygulama içinden web sayfalarını ve web içeriklerini görüntülemenizi sağlayan bir Android sistem aracıdır ve zaman zaman sorulara yol açabilir. Bu uygulamayı tamamen kaldıramazsınız ancak güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Yukarıdaki adımları izleyerek Android System WebView güncellemelerini geri alabilirsiniz.

    Telefonda Google durduruldu hatasını belirli bir uygulama kullanırken alıyorsanız, uygulamayı kaldırmayı denemelisiniz. İhtiyacınız olan bir uygulamaysa öncelikle durdurmayı deneyebilirsiniz:

    • Ana ekranda uygulamanın simgesine uzun dokunun ve uygulama bilgilerini seçin.
    • Ayarlar - Uygulamalar - Tüm uygulamalar yolunu da izleyebilirsiniz.
    • Durdurmaya zorla seçeneğine dokunun.

    Çoğu durumda önbelleğin temizlenmesi Google durduruldu hatasına son verir. Hata devam ediyorsa telefonu fabrika ayarlarına döndürmek başka bir kolay seçenektir. İşleme başlamadan önce telefonunuzdaki tüm verilerin yedeklendiğinden emin olun. Android telefon sıfırlama adımlarına aşağıdaki rehberden ulaşabilirsiniz:

    Google Play Hizmetleri durmaya devam ediyor hatası çözümü 📲

    google play hizmetleri sürekli olarak duruyor çözümü Tam Boyutta Gör
    Google Play Hizmetleri, uygulama bakımında, kişi senkronizasyonunda ve önemli hizmetlerin sağlanmasında hayati bir rol oynayan, Android cihazlar için önemli bir sistem dosyasıdır. Google Play Hizmetleri’nin durdurulması vb. sorunlar sıklıkla yaşanabilmekte. Android telefonunuzda Google Play Hizmetleri durduruluyor hatası alıyorsanız, işte çözümü ⬇️
    1. Önbellek verilerini temizleyin
    2. Telefonun saat ve tarihini güncelleyin
    3. Depolama alanında boş yer açın
    4. Google Play Hizmetleri izinlerini kontrol edin
    5. Başka bir Google hesabı kullanın
    6. Google Play Hizmetleri güncelleyin
    7. Google Play Store’u APK olarak yükleyin

    Google Play Store durduruldu hatası nasıl çözülür ✅

    google play store durmaya devam ediyor hatası çözümü Tam Boyutta Gör
    Android telefonunuzda “Maalesef Google Play Store durdu” hatası alıyorsanız bu, mağazanın senkronizasyonu yapamadığı veya cihazınızdaki önbellek ile Google sunucuları arasında senkronizasyon sorunu yaşandığı anlamına gelir. Google Play Store sürekli durduruluyor hatası çözümü için şu yolları izleyin ⬇️
    1. Tablet veya telefonu yeniden başlatın
    2. Kullanılabilir alan olup olmadığını kontrol edin
    3. Android sistem güncellemesi varsa yükleyin
    4. Google Play Store verilerini ve önbelleğini temizleyin
    5. Google Play Store güncellemelerini kaldırın ve yeniden yükleyin
    6. Google hesabınızı kaldırıp yeniden ekleyin

    Google durduruldu hatası J7 Prime ve başka Android telefonlarda yaşanabilen yaygın bir sorun. Bu rehber yazıda Google sürekli durduruluyor hatası çözümünü bulabilirsiniz. Ayrıca Android tabletler içinde de video izlerken, oyun oynarken, müzik dinlerken veyahut mesajlaşırken aniden çıkan Google Play Store durduruldu & Google Play Hizmetleri durduruluyor gibi başka hataların da nasıl çözüldüğü açıklanmıştır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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