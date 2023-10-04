Telefon SIM kartı okumuyor ne yapmalıyım? İşte SIM kart yok hatası çözümü

iPhone ve Android telefonlarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi de “SIM kart yok” hata mesajıdır. Dışarıda bu sorunla karşılaştığınızda arama yapamaz, mesaj gönderemez ve hatta internete erişemezsiniz. Telefonu yeniden başlatmak da işe yaramayabilir. Peki, sorunun çözümü nedir? Telefon SIM kartı okumuyor ise buradaki hızlı çözüm yollarını deneyin.

Telefon SIM kartı okumuyor çözümü 📲 Tam Boyutta Gör Telefon SIM kart okumuyor hatası, Samsung, Xiaomi, Huawei, Redmi gibi çeşitli Android telefonlarla birlikte iPhone’larda yaşanabiliyor. Telefonda SIM kart takılı değil hatası Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, tüm operatörlerde karşılaşılabilen ortak sorunlardan. İşte telefon SIM kartı okumuyor ise yapmanız gerekenler ⬇️ 1️⃣ SIM kartın düzgün yerleştirildiğinden emin olun İlk yapmanız gereken şey SIM kartın düzgün yerleşip yerleştirilmediğini kontrol etmek. SIM kartınız yuvasına tam oturmadıysa telefonunuz algılamayabilir. SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakabilir veya SIM kartı farklı yere yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. SIM kartı yeniden takmadan önce temizlemeyi (özellikle çip bölümünü) unutmayın. Arızalı SIM kart da bu soruna neden olabileceğinden SIM kartınızı başka bir telefona yerleştirerek düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Operatörünüzden yeni bir SIM kart talebinde de bulunabilirsiniz. 2️⃣ Uçak modunu açın ve kapatın Telefonunuzu uçak moduna aldığınızda SIM kart devre dışı bırakılır ve tüm işlevler kapatılır. “SIM kart algılanmadı” mesajı, SIM kartınızın ağ hatasından kaynaklanabiliyor olabilir. Telefona takıp bir süre sonra devre dışı bırakmak sorunu çözebilir. Android telefonda uçak modunu açmak için ekranın üst kısmıdan aşağı doğru kaydırarak kontrol merkezini açın ve uçak simgesine dokunun. iPhone’da yukarı/aşağı kaydırarak denetim merkezini açın, ardından uçak simgesine dokunun. 3️⃣ Ağ modunu otomatik olarak ayarlayın Telefon SIM kartı görmüyor, veri hizmetinin devre dışı olduğu anlamına gelse bile telefon mevcut herhangi bir şebekeye bağlanmayı deneyebilir. Şebeke modunu otomatik olarak ayarlarsanız, telefon yalnızca hücresel bağlantılar için özel olarak tasarlanmış ağlara bağlanabilir. Android telefonlar ağ sağlayıcınızı elle veya otomatik olarak seçmenize izin verir. Ağ operatörünü otomatik olarak seçmek için Ayarlar - WiFi ve Ağ - SIM ve Ağ - SIM Ayarları - Ağ Operatörleri - Otomatik Olarak Seç yolunu izleyin. Bu, Android telefonda SIM kart algılanmadı hatasını çözecektir. iPhone’da Ayarlar - Hücresel - Ağ Seçimi yolunu izleyin ve seçili değilse Otomatik’i seçin. Ağda kayıtlı değil hatası çözümü 3 ay önce eklendi 4️⃣ Ağ ayarlarını sıfırlayın SIM kart algılanmıyor sorununun nedenlerinden biri de ağ ayarlarının değiştirilmiş olmasıdır ancak hangi ayarın değiştirildiğini bulamayabilirsiniz. Ağ sıfırlamanın devreye girdiği yer burasıdır. Ağ ayarları değiştiyse sıfırlama işlemi, ağ ayarlarınızı varsayılan değerlerine döndürerek sorunu çözer. Android telefonda Ayarlar - Sistem - Sıfırlama seçeneklerinden WiFi, mobil ve Bluetooth’u sıfırla seçeneğini seçin. iPhone’da Ayarlar - Genel - iPhone’u Aktar veya Sıfırla - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izleyin. 5️⃣ Telefonunuzu güvenli modda başlatın Telefon SIM kartı okumuyor hatasının bir diğer nedeni; telefonunuzdaki kötü amaçlı yazılım dosyaları veya uygulamalardır. Telefonunuzu güvenli moda alarak soruna zararlı bir dosyanın neden olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Güvenli modda telefonunuzda yalnızca sistem dosyaları ve uygulamalar çalışır. Bu moddayken hata almaya devam ediyorsanız telefonunuza yakın zamanda indirdiğiniz tüm dosya veya uygulamaları silmeniz gerekir. Android’de yeniden başlat seçenekleri görünene dek güç tuşuna basın ve adından güvenli mod çıkana dek kapat veya yeniden başlat seçeneklerine uzun basın. iPhone’da güç tuşuna basılı tutarak kapatın, açın ve Apple logosu görünene dek ses kapatma düğmesine basılı tutun. 6️⃣ Fabrika ayarlarına sıfırlayın Fabrika ayarlarına sıfırlama, cihazınızdaki tüm içerikleri ve ayarları siler, orijinal durumuna geri yükler ve tüm kullanıcı verilerini siler. Sorununuzu diğer yöntemlerle çözemediyseniz bu en iyi çözümdür. Bu işlem tüm verileri sildiğinden dikkatli ilerlemenizde fayda var.

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SIM kart yok hatası neden alınır 🤔 Tam Boyutta Gör Cep telefonu SIM kartı neden görmez? SIM kart yok hatası Samsung, Xiaomi ve diğer markaların Android telefonlarında ve iPhone’larda çeşitli nedenlerle alınabiliyor. SIM kartın kendisinde bir sorun olabilir. SIM kartı tepsiye doğru şekilde yerleştirmemiş olabilirsiniz veya kart kirli veya hasarlı olabilir. Eski SIM kartınız yeni telefonunuzla uyumsuzsa da bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Telefonun yazılımında da sorun olabilir. Bir önbellek hatası veya ağ ayarlarında bir sorun olabilir.

SIM kart takılı servis yok hatası nasıl düzelir ✅ Tam Boyutta Gör Android telefonunuz veya iPhone’da SIM kart takılı servis yok mesajını alıyorsanız bu, telefonunuzun operatörün sinyalini bulamadığı anlamına gelir. Arama yapamaz veya mesaj gönderemezsiniz. Peki, SIM kart takılı hizmet yok hatası nasıl düzelir? iPhone servis yok hatası çözümü ⬇️ Uçak modunda olmadığınızdan emin olun. iPhone’u yeniden başlatın. iOS sürümünü güncelleyin. Ağ ayarlarını sıfırlayın. Operatör güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Operatörünüzün müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Android telefon servis yok çözümü (Samsung, Xiaomi) ⬇️ SIM kartı tekrar takın Uçak moduna alıp kapatın Telefonu yeniden başlatın Ağlar listesinden operatörünüzü elle seçin Telefonunuzun IMEI’sini kontrol edin. Güvenlik modunu kullanın Telefonu fabrika ayarlarına döndürün

Telefon SIM kartı görüyor ama şebeke yok sorununu da kısaca değinelim. Hat takılı ama şebeke yok Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom’da sıkça yaşanan sorunlardan biri. Cep telefonunuzun SIM kartı algılayıp herhangi bir sinyal alamamasının birkaç olası nedeni vardır. Telefonunuz kapsama alanının zayıf olduğu veya hiç olmadığı bir alandaysa, SIM kartınız telefonunuz ve ağınızla uyumlu değilse, SIM kartınız zarar görmüş veya devre dışı bırakılmışsa, APN ayarları ve ağ modu doğru seçilmediyse bu sorunu yaşayabilirsiniz.

Telefon SIM kartı okumuyor ya da görmüyor hatası hem Android telefonlar hem de iPhone’larda sıkça dile getirilen ve çözüm yolları aranan hatalardan. SIM kart yok hatasıyla birlikte telefon SIM kart takılı ama servis yok sorununun çözümünü burada bulabilirsiniz. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, hangi operatörü kullandığınız fark etmeksizin bu çözüm adımlarını uygulayabilirsiniz.

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