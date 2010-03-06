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Medya patronu Rupert Murdoch: "iPad'e özel içerik üzerinde çalışıyoruz"

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Medya patronu Rupert Murdoch:
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Apple'ın 3 Nisan'da satışa sunmaya hazırlandığı iPad kullanıcıları ikiye bölmüş olsa da büyük şirketler iPad'e özel içerik hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Medya denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan News Corporation'ın sahibi Rupert Murdoch, Wall Street Journal'ın iPad uyumlu bir uygulaması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Wall Street Journal'a konuşan Murdoch, Wall Street Journal'ı iPad üzerinden kullanıcılara ulaştırmayı planladıklarını söyledi. Apple'ın kendilerine 1 adet iPad verdiğini dile getiren medya kralı, ellerindeki iPad'in her gece kilitlenerek Apple tarafından sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğunu belirtirken, bu yıl içersinde çok sayıda kullanıcının medya organlarına iPad ve türevi cihazlardan ulaşacaklarını tahmin ettiklerini de söyledi.

Apple'ın üst düzey yöneticisi Steve Jobs, Şubat ayının hemen başında New York'a giderek Wall Street Journal ve New York Times'da görüşmeler yapmıştı.


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darkaura 9 yıl
Tencere yuvarlanmis kapagini bulmus.
iki tekelci zihniyet. biri medyayi oteki bilisim dunyasini kendi tekeline sokmak icin herseyi yapmaya hazir.
ortakliklarinda bir sinerji dogacagi kesin.
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Centauri 9 yıl
Tüm medya organlarının Ipad içeriği hazırlayacağı kesin zaten.

Bunun dışında Web sitelerinin de Flash ı terkedeceği kesin, Ipad sayesinde. Şimdiden Flash videoların yerini Ipad uyumlu H264 videoların aldığı görülüyor.
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