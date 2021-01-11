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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu'dan AirPods Pro tasarımlı yeni kablosuz kulaklık

    Çinli teknoloji şirketi Meizu bir süredir gündemi meşgul eden yeni kablosuz kulaklığını resmen tanıttı. Meizu Pop Pro hem kulaklık hem de şarj kutusunun tasarımı bakımından AirPods Pro'ya benziyor.
    18 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu'dan AirPods Pro tasarımlı yeni kablosuz kulaklık
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    Meizu, aktif gürültü engelleme özelliği sunan yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Bugün resmiyet kazanan yeni model, Meizu Pop Pro ismini taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu"

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    Pop Pro, hem kulaklık hem de şarj kutusunun tasarımı itibariyle Apple AirPods Pro'yu anımsatıyor. Cihazda üç mikrofonlu gelişmiş akıllı aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi var.

    Meizu Pop Pro kompozit diyaframlı 10 mm dinamik sürücülere sahip. Bununla birlikte dokunmatik kontrol ve otomatik eşleştirme gibi özelliklerle geldiğini belirtelim.

    Meizu'dan AirPods Pro tasarımlı yeni kablosuz kulaklık
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    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Çinli şirket yeni kablosuz kulaklığının normal kullanımda 6.5 saat, gürültü engelleme özelliği aktifken 4 saat pil ömrü sunduğunu söyledi. Şarj kutusu ile birlikte kullanım süresi 20 saate yükseliyor.

    Meizu Pop Pro, 12 Ocak itibarıyla satışa çıkacak. Beyaz renkte sunulan kablosuz kulaklığın fiyat etiketinde 77 dolar yazıyor.



    https://www.meizu.com/accessory/poppro.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ultra sonic 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çalıntı tasarım yapan firmalardan nefret ediyorum
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    ses kalitesini kopyaladılarsa neden daha pahalıya apple alayım
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Patria o Muerte 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    sağlam copy paste yapmışlar. helal olsun :D
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dış görünüşü aynı olabilir ama teknolojisi ve kalitesi kesinlikle aynı değildir.. kalkıpta bunu alınca airpods pro aldığını sanan insan büyük bir üzüntü yaşar.

    edit. Apple airpods pro modeline gidip 2.000 lira veririm, para mesele değil ancak kullanım şeklini hiç beğenmediğim için almam. kulaklık sapından işlem yapmak çok saçma olmuş keşke dokunma özelliği ile yeniden yapsalar, o zaman alırdım. para benim param, gidip neyi alacağımı söyleyecek kadar çoşmayın. adam gelip diyor ki bu da iş görür. belki benim için iş görmesi yeterli değil, ben sürekli boş yere para harcayacağıma bir defa almak istiyor olabilirim..

    bu da aynı şekilde yapmışsa gerek yok almaya. bi incelemeler düşsün bakarız.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Taklitleri aslını yaşatırmış bu kafayla devam etsinler.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ürün kendi tasarımın olabilir başka bir firmanın olabilir . özellikle teknolojik anlamda bilgi paylaşımı serbest ki aynı zamanda Apple gibi aç göz bir firma her ota bo.a patent alıp piyasayı kurutuyor . Yav neyse bu firmalar böyle böyle piyasa yapacak . Herkes Huawei veya xiaomi değil . Beğenmiyorsan almazsın .
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    DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    çinli firmalar bu ürünleri birebir kopyalayıp, daha ucuz fiyata satarak bence amerikalı firmalara karşı güzel bir asimetrik ticari savaş veriyorlar. son kullanıcıya: bakın bu ürünler aslında bu fiyatlara da üretilebiliyor, enayi olmayın mesajı veriliyor.
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    | OMG! | 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir renk değiştir bari ya, bu kadar da olmaz.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    ses kalitesini kopyaladılarsa neden daha pahalıya apple alayım
    Yanıtla +4
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    ultra sonic 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çalıntı tasarım yapan firmalardan nefret ediyorum
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Greylights (THE E ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    Onu yapmayan bir firma yok. Meizu'nun kendine has tasarım ürünleri de var çok kaliteli ve nispeten pahalı. İnovatif de bir firma. Fakat her yılın bir rengi olduğu gibi her yıl bazı tasarımlar öne çıkıyor ve firmalar bir iki benzer ürün çıkarıyor. Bunun sebebi de sensin benim. Marka diye saçma tasarımları seçerse insanlar, firmalarda benzer ürün çıkarmak zorunda kalıyor. Ne zaman ki insanlar kullanışlılık ve özgün tasarımları seçer o zaman vazgeçerler. Bunu yapan sadece çinliler değil. Zamanında Apple'da Meizu'dan tasarım çaldı.
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