Meizu'dan AirPods Pro tasarımlı yeni kablosuz kulaklık

Meizu, aktif gürültü engelleme özelliği sunan yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Bugün resmiyet kazanan yeni model, Meizu Pop Pro ismini taşıyor.
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Pop Pro, hem kulaklık hem de şarj kutusunun tasarımı itibariyle Apple AirPods Pro'yu anımsatıyor. Cihazda üç mikrofonlu gelişmiş akıllı aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi var.
Meizu Pop Pro kompozit diyaframlı 10 mm dinamik sürücülere sahip. Bununla birlikte dokunmatik kontrol ve otomatik eşleştirme gibi özelliklerle geldiğini belirtelim.
Fiyatı ve çıkış tarihi
Çinli şirket yeni kablosuz kulaklığının normal kullanımda 6.5 saat, gürültü engelleme özelliği aktifken 4 saat pil ömrü sunduğunu söyledi. Şarj kutusu ile birlikte kullanım süresi 20 saate yükseliyor.
Meizu Pop Pro, 12 Ocak itibarıyla satışa çıkacak. Beyaz renkte sunulan kablosuz kulaklığın fiyat etiketinde 77 dolar yazıyor.
https://www.meizu.com/accessory/poppro.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yaw he he
edit. Apple airpods pro modeline gidip 2.000 lira veririm, para mesele değil ancak kullanım şeklini hiç beğenmediğim için almam. kulaklık sapından işlem yapmak çok saçma olmuş keşke dokunma özelliği ile yeniden yapsalar, o zaman alırdım. para benim param, gidip neyi alacağımı söyleyecek kadar çoşmayın. adam gelip diyor ki bu da iş görür. belki benim için iş görmesi yeterli değil, ben sürekli boş yere para harcayacağıma bir defa almak istiyor olabilirim..
bu da aynı şekilde yapmışsa gerek yok almaya. bi incelemeler düşsün bakarız.