Meizu'dan AirPods Pro tasarımlı yeni kablosuz kulaklık

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Meizu, aktif gürültü engelleme özelliği sunan yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Bugün resmiyet kazanan yeni model, Meizu Pop Pro ismini taşıyor.

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Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor

Pop Pro, hem kulaklık hem de şarj kutusunun tasarımı itibariyle Apple AirPods Pro'yu anımsatıyor. Cihazda üç mikrofonlu gelişmiş akıllı aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi var.

Meizu Pop Pro kompozit diyaframlı 10 mm dinamik sürücülere sahip. Bununla birlikte dokunmatik kontrol ve otomatik eşleştirme gibi özelliklerle geldiğini belirtelim.

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Fiyatı ve çıkış tarihi

Çinli şirket yeni kablosuz kulaklığının normal kullanımda 6.5 saat, gürültü engelleme özelliği aktifken 4 saat pil ömrü sunduğunu söyledi. Şarj kutusu ile birlikte kullanım süresi 20 saate yükseliyor.

Meizu Pop Pro, 12 Ocak itibarıyla satışa çıkacak. Beyaz renkte sunulan kablosuz kulaklığın fiyat etiketinde 77 dolar yazıyor.

https://www.meizu.com/accessory/poppro.html

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