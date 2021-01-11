Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu

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Günümüzde birçok üretici akıllı telefonlarında çentikli ekrana yer veriyor. Ancak tüketicilerin büyük bir kısmı bu tasarım trendinden pek hoşnut değil. Bu yüzden birçok cihazın ürün yazılımında çentik gizleme seçeneği var.

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Samsung akıllı telefonlar için yayınlanan Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi bu kullanışlı özelliği ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Zira kullanıcılar cihazlarını güncelledikten sonra bu ayarı bulamamaktan şikayet ediyorlar.

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Ekran altı kamera teknolojisi geliyor

Galaxy telefonlardaki çentik gizleme seçeneği ekranın üst kısmına siyah bir şerit ekleyerek ön kameranın gizlenmesini sağlıyordu. Böylelikle kullanıcılar göz zevklerini bozan çentikten, yazılımsal bir çözümle kurtulmuş oluyorlardı.

Kamera çentiğini gizleme seçeneğinin kasıtlı olarak mı kaldırıldığı veya bir yazılım hatası mı olduğu henüz belli değil. Bu arada Samsung'un çentik problemini çözcek ekran altı kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını hatırlatalım.

https://9to5google.com/2021/01/07/one-ui-3-0-removes-ability-to-hide-camera-notch-on-samsung-galaxy-devices/

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