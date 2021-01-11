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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu

    Samsung Galaxy telefonlar için yayınlanan Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi kamera çentiğini gizleme seçeneğini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar ön kamerayı gizleyememekten şikayetçi.
    43 dk.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu
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    Günümüzde birçok üretici akıllı telefonlarında çentikli ekrana yer veriyor. Ancak tüketicilerin büyük bir kısmı bu tasarım trendinden pek hoşnut değil. Bu yüzden birçok cihazın ürün yazılımında çentik gizleme seçeneği var.

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    Samsung akıllı telefonlar için yayınlanan Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi bu kullanışlı özelliği ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Zira kullanıcılar cihazlarını güncelledikten sonra bu ayarı bulamamaktan şikayet ediyorlar.

    Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu
    Tam Boyutta Gör

    Ekran altı kamera teknolojisi geliyor

    Galaxy telefonlardaki çentik gizleme seçeneği ekranın üst kısmına siyah bir şerit ekleyerek ön kameranın gizlenmesini sağlıyordu. Böylelikle kullanıcılar göz zevklerini bozan çentikten, yazılımsal bir çözümle kurtulmuş oluyorlardı.

    Kamera çentiğini gizleme seçeneğinin kasıtlı olarak mı kaldırıldığı veya bir yazılım hatası mı olduğu henüz belli değil. Bu arada Samsung'un çentik problemini çözcek ekran altı kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını hatırlatalım.



    https://9to5google.com/2021/01/07/one-ui-3-0-removes-ability-to-hide-camera-notch-on-samsung-galaxy-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    laptoplarda nasıl açılır kapanır kamera varsa tellerde de gelmeli her dakka üzeri açık kameraların ne kaydettiği hangi uygulama arkada ne yapıyor belli değil
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    CleanCoders (Fatih ) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    çentiği gizlenmiş cihaz çıkardım. çentikli telefonları değiştirin demek istemiş.
    bu devirde kim çentikli telefon kullanır dimi.
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