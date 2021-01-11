Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu

Günümüzde birçok üretici akıllı telefonlarında çentikli ekrana yer veriyor. Ancak tüketicilerin büyük bir kısmı bu tasarım trendinden pek hoşnut değil. Bu yüzden birçok cihazın ürün yazılımında çentik gizleme seçeneği var.İlginizi Çekebilir Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler
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Samsung akıllı telefonlar için yayınlanan Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi bu kullanışlı özelliği ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Zira kullanıcılar cihazlarını güncelledikten sonra bu ayarı bulamamaktan şikayet ediyorlar.
Ekran altı kamera teknolojisi geliyor
Galaxy telefonlardaki çentik gizleme seçeneği ekranın üst kısmına siyah bir şerit ekleyerek ön kameranın gizlenmesini sağlıyordu. Böylelikle kullanıcılar göz zevklerini bozan çentikten, yazılımsal bir çözümle kurtulmuş oluyorlardı.
Kamera çentiğini gizleme seçeneğinin kasıtlı olarak mı kaldırıldığı veya bir yazılım hatası mı olduğu henüz belli değil. Bu arada Samsung'un çentik problemini çözcek ekran altı kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını hatırlatalım.
https://9to5google.com/2021/01/07/one-ui-3-0-removes-ability-to-hide-camera-notch-on-samsung-galaxy-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
bu devirde kim çentikli telefon kullanır dimi.