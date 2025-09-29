100 saat pil ömrüne sahip CMF Headphone Pro tanıtıldı

CMF Headphone Pro özellikleri
Nothing’in alışılmışın dışında, şeffaf ve köşeli tasarımına kıyasla CMF Headphone Pro daha yuvarlak ve klasik bir görünüme sahip. Renk seçenekleri arasında Açık Yeşil, Açık Gri ve Koyu Gri bulunuyor. Ayrıca kulak yastıklarını değiştirerek farklı renklerle kişiselleştirme imkanı da bulunuyor. Kişiselleştirme markanın temel felsefesi olduğundan, kullanıcıya geniş seçenekler sunuluyor.
Kulaklık, özellik tarafında da iddialı. Hibrit Adaptif ANC teknolojisi, ortam gürültüsünü %99’a kadar azaltabiliyor. “Adaptif” kısmı ise kulaklığın çevreye göre otomatik olarak güçlü, orta veya hafif modlar arasında geçiş yapabilmesini ifade ediyor. Ayrıca tam şeffaflık modu da mevcut.
Bir diğer ilginç özellik, Statik Uzamsal Ses. Sinema ve Konser modlarıyla ses sahnesinin genişliğini, derinliğini ve berraklığını değiştirerek bir sinema salonu ya da konser ortamını taklit ediyor.
Kulaklıkta dokunmatik kontroller yerine fiziksel düğmeler tercih edilmiş. Çok işlevli bir tekerlek sesi ayarlamanızı ve oynatma kontrolünü sağlıyor. Buna ek olarak “Energy Slider” adlı kaydırma kontrolü, bas veya tiz ayarlarını anlık olarak değiştirme imkanı veriyor.
CMF Headphone Pro’da 40 mm sürücüler ve 16,5 mm bakır ses bobinleri bulunuyor. Yüksek kaliteli LDAC codec desteği sunan kulaklık, Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip. Nothing, kişiselleştirilmiş ses profili için Audiodo ile iş birliği yapmış. Yaklaşık üç dakikalık bir test sayesinde kulaklığın ses ayarları kulağınıza göre kalibre ediliyor. Üstelik bu kalibrasyon doğrudan kulaklığın içinde yapıldığı için sadece telefonla değil, bilgisayar gibi diğer cihazlarla da kullanılabiliyor.
CMF Headphone Pro, Avrupa'da 100 euro fiyattan satışa sunuluyor. Ekstra kulak yastıkları ise 25 eurodan satılıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Nothing Headphone 1, 300 euro fiyattan satışa sunulmuştu.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...