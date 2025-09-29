100 saat pil ömrüne sahip CMF Headphone Pro tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nothing'in bağımsız bir yan kuruluşa dönüştürmeyi planladığı bütçe odaklı alt markası CMF, ilk kulak üstü kablosuz kulaklığını piyasaya sürdü.

CMF Headphone Pro özellikleri

Nothing’in alışılmışın dışında, şeffaf ve köşeli tasarımına kıyasla CMF Headphone Pro daha yuvarlak ve klasik bir görünüme sahip. Renk seçenekleri arasında Açık Yeşil, Açık Gri ve Koyu Gri bulunuyor. Ayrıca kulak yastıklarını değiştirerek farklı renklerle kişiselleştirme imkanı da bulunuyor. Kişiselleştirme markanın temel felsefesi olduğundan, kullanıcıya geniş seçenekler sunuluyor.

Tam Boyutta Gör CMF Headphone Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden bir pil ömrü. Kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) kapalıyken 100 saate kadar kullanım sunuyor. Gürültü engelleme açıkken ise 50 saatlik kullanım mümkün.

Kulaklık, özellik tarafında da iddialı. Hibrit Adaptif ANC teknolojisi, ortam gürültüsünü %99’a kadar azaltabiliyor. “Adaptif” kısmı ise kulaklığın çevreye göre otomatik olarak güçlü, orta veya hafif modlar arasında geçiş yapabilmesini ifade ediyor. Ayrıca tam şeffaflık modu da mevcut.

Bir diğer ilginç özellik, Statik Uzamsal Ses. Sinema ve Konser modlarıyla ses sahnesinin genişliğini, derinliğini ve berraklığını değiştirerek bir sinema salonu ya da konser ortamını taklit ediyor.

Kulaklıkta dokunmatik kontroller yerine fiziksel düğmeler tercih edilmiş. Çok işlevli bir tekerlek sesi ayarlamanızı ve oynatma kontrolünü sağlıyor. Buna ek olarak “Energy Slider” adlı kaydırma kontrolü, bas veya tiz ayarlarını anlık olarak değiştirme imkanı veriyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca özelleştirilebilir hızlı erişim tuşu da bulunuyor. Bu tuşa, Uzamsal Ses’i açıp kapama, sesli not oluşturma veya doğrudan ChatGPT’yi çalıştırma gibi görevler atanabiliyor.

CMF Headphone Pro’da 40 mm sürücüler ve 16,5 mm bakır ses bobinleri bulunuyor. Yüksek kaliteli LDAC codec desteği sunan kulaklık, Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip. Nothing, kişiselleştirilmiş ses profili için Audiodo ile iş birliği yapmış. Yaklaşık üç dakikalık bir test sayesinde kulaklığın ses ayarları kulağınıza göre kalibre ediliyor. Üstelik bu kalibrasyon doğrudan kulaklığın içinde yapıldığı için sadece telefonla değil, bilgisayar gibi diğer cihazlarla da kullanılabiliyor.

CMF Headphone Pro, Avrupa'da 100 euro fiyattan satışa sunuluyor. Ekstra kulak yastıkları ise 25 eurodan satılıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Nothing Headphone 1, 300 euro fiyattan satışa sunulmuştı.

