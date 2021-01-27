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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu Watch'un tasarımı netleşti

    Çinli teknoloji devi Meizu yakında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek. Meizu Watch olarak adlandırılması beklenen cihazın tasarımını açığa çıkaran patent görselleri yayınlandı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu Watch'un tasarımı netleşti
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    Geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana Meizu'nun akıllı saat çıkarmayı planladığına dair söylentiler var. Son olarak şirketin seri üretime başladığı bildirilmişti.

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    Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (CNIPA) veritabanında M007W model numaralı bir cihaz ortaya çıktı. Tahmin edebileceğiniz üzere Meizu Watch'tan bahsediyoruz.

    Meizu Watch'un tasarımı netleşti
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    Yayınlanan patent görselleri akıllı saatin oldukça kalın çerçevelere sahip kare ekran taşıyacağını gösteriyor. Genel tasarım olarak Apple Watch'a benzediği söylenebilir.

    Meizu 18 ile birlikte gelebilir

    Meizu Watch'un AMOLED ekranla donatılması bekleniyor. Ayrıca kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü ve fiziksel aktivite takibi gibi standart özellikler sunacak.

    Meizu Watch'un tasarımı netleşti
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    Akıllı saatin LTE bağlantısını destekleyeceği yönünde bilgiler mevcut. Ayrıca Flyme işletim sisteminin özel bir versiyonu olan Flyme For Watch yazılımı ile çalışacağı iddia ediliyor.

    Meizu Watch'un tasarımı netleşti
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    Meizu Watch'un çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak akıllı saatin Meizu 18 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılabileceği belirtiliyor.



    https://www.myfixguide.com/meizu-watch-patent/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    41 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    erkanberk (Ali Günel) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç tane akıllı saat kullandıktan sonra şunu çok rahat söyleyebilirim ki akıllı saatler hala çok pahalı ve istenen performansı hala veremiyor. Pili ömrü iyi olanın performansı kötü, performansı iyi olanın pil ömrü kötü. Her halükarda gün sonunda tatmin olmuyosunuz. Gelecek jenerasyon akıllı saatleri beklemekte fayda var. Klasik kol saatlerine devam.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) erkanberk
    Birkaç senedir Amazfit bip kullanıyorum. Sürekli açık ekran var. şu an bile 30 gün rahat şarjı gidiyor. Benim asıl amacım telefon aramaları, mesaj ve bildirimleri görmek. ve bu beklentimi karşılıyor. saati göstermesi, arayanı veya mesajı göstermesi için çok performanslı olmasına da ihtiyacım yok. ekran teması beyaz ağırlıklı olduğu için ışığını yakmama gerek bile kalmadan sürekli görünür vaziyette. yani klasik kol saati gibi kullanıyor. yeni versiyonlarına göz atmanızı tavsiye ederim hocam.
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    damn2u (Sercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet Sony telefonlarından sonra çerçevenin saati var güzellemesi Meizu Watch için yapılabilir.
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    C cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya bunlar bu çerçeveyi neden bu kadar kalın yapıyolar inceltmek çok mu zor
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