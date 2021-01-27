Meizu Watch'un tasarımı netleşti

Geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana Meizu'nun akıllı saat çıkarmayı planladığına dair söylentiler var. Son olarak şirketin seri üretime başladığı bildirilmişti.
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Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (CNIPA) veritabanında M007W model numaralı bir cihaz ortaya çıktı. Tahmin edebileceğiniz üzere Meizu Watch'tan bahsediyoruz.
Yayınlanan patent görselleri akıllı saatin oldukça kalın çerçevelere sahip kare ekran taşıyacağını gösteriyor. Genel tasarım olarak Apple Watch'a benzediği söylenebilir.
Meizu 18 ile birlikte gelebilir
Meizu Watch'un AMOLED ekranla donatılması bekleniyor. Ayrıca kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü ve fiziksel aktivite takibi gibi standart özellikler sunacak.
Akıllı saatin LTE bağlantısını destekleyeceği yönünde bilgiler mevcut. Ayrıca Flyme işletim sisteminin özel bir versiyonu olan Flyme For Watch yazılımı ile çalışacağı iddia ediliyor.
Meizu Watch'un çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak akıllı saatin Meizu 18 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılabileceği belirtiliyor.
https://www.myfixguide.com/meizu-watch-patent/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?