Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 Pro canlı olarak görüntülendi

    Çinli OnePlus yeni amiral gemisi telefonlarını önümüzdeki Mart ayında tanıtmayı planlıyor. Lansman yaklaşırken Pro modelinin ön ve arka tasarımını gözler önüne seren yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,5b
    33
    8
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    OnePlus 9 Pro canlı olarak görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus 9 serisinin lansman tarihi yaklaştıkça akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı da artıyor. Bu kez Pro versiyonunu canlı olarak gösteren bir fotoğraf internete sızdırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung ve Apple, yeni akıllı saatlerine kan şekeri ölçüm özelliği eklemeye çalışıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

    Hatırlayacağınız üzere OnePlus 9 Pro'nun render görüntüleri daha önce OnLeaks tarafından yayınlanmıştı. Fotoğraftaki cihazın tasarım olarak render'larla bire bir uyuşması dikkat çekiyor.

    Akıllı telefon ince çerçevelere sahip kavisli ekran taşıyor. Ön panelin sol üst köşesinde ise selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik olduğunu görüyoruz.

    OnePlus 9 Pro canlı olarak görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Lansman Mart ayında

    OnePlus 9 Pro'nun arka tarafında dört sensör ve bir LED flaş içeren dikdörtgen kamera ünitesi mevcut. Sızıntılara göre cihaz 48 megapiksel (Sony IMX689) ana kamerayla gelecek.

    Akıllı telefonun QuadHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.8 inç boyutunda ekran taşıması bekleniyor. Ayrıca Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pille donatılacağına yönelik bilgiler var.

    OnePlus 9 ve 9 Pro'nun Mart ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanıyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/26/oneplus-9-pro-real-image-leaks-for-the-first-time/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    35 dakika önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Bazsil 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sahte olduğu sağ ve sol üst çerçeveye bakıldığında rahatlıkla anlaşılabiliyor. Sahte olduğu bu kadar bariz belli olan bir fotoğrafın nasıl her yerde paylaşıldığını anlayabilmiş değilim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Redmi Note 5 Pro kullancısıyım, 2 sene önce

    900 TL

    gibi bir fiyata almıştım. Benimki de yağ gibi akıyor, şarjı her şeyi çok iyi, gayet memnunum, bi 2 sene daha kullanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G glumerna (hiko baba) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay be sony bu sene yeni kamera sensörü yaratamadı. 2020 yılı sensör varmış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dejurerak (rasim kah) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    8 pro kullanıcısıyım ben de ve çoook memnunum
    Ama 9 proda bu arka kamera şeklini beğenmedim. Bir de 8 pro ya göre bir fark gözükmüyor. Zaten telefon akıyor, 888 olunca daha ne akacak. Ekran da aynı ki değiştirmeme sebep olurdu daha iyi bir ekran olsaydı 9 pro da. Şimdilik telefonu değiştirmeyi düşünmem
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin'liler bir ara iPhone'a benzedi şimdide hepsi Samsung'a benziyor özgün tasarım çıkarmak bu kadar zor mu??????
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Gereksiz bir yorum. Bir telefon, ince çerçeve ve arkada kamera, ne kadar özgün yapılabilir acaba? Ona bakarsan tüm insanların da kaşı gözü aynı yerde, bacakları aynı yerde. Şu yorumlar o kadar komik ki gerçekten... Şarj adaptörü kaldırma, jack girişi kaldırma deseniz neyse ama telefonun görünüşü benziyor diye eleştirenler bilgisayar başında oturup LoL oynayarak gazoz içmekten başka bir işe yaramayan insan profilini getiriyor gözümün önüne.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu yılın en iyi Android’i OnePlus 9 Pro olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    8 Pro kullanıcısı olarak memnuniyetimi kelimelere dökemem. 120Hz, SD865, 1 Milyar renkli ekranı ve arayüzünün yağ gibi kendini kullandırması vs. Android tarafında One Plus dışında başka telefon kullanabileceğimi sanmıyorum. 8 Pro ile zaten 2 yıl kafa rahat her şey için devamkee. Kamerasından piline, hızlı şarjından ekranına muazzam.

    NOT: .... GSM'den 6850'e aldım 2020 Eylül'de.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Galaxy A02 tanıtıldı: İşte özellikleri 43 dk. iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor 1 sa. Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 sa. Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu 2 sa. The Lord of the Rings: Gollum oyunu 2022'ye ertelendi 2 sa. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yeni zam beklentisi 3 sa. Meizu Watch'un tasarımı netleşti 3 sa. Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında kaç kişinin çalışacağı belli oldu 4 sa. Netflix’in yeni Türk dizisi 50m2 yayınlandı 4 sa. Xbox Game Pass'in abone sayısı belli oldu 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 9 Pro canlı olarak görüntülendi Sonraki Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için bugün çıkıyor 15 sa. Warner Bros. canlı servis oyunlarına daha fazla ağırlık vermek istiyor 16 sa. Instagram, Profesyonel Kontrol Paneli'ni tanıttı 16 sa. Hitman'in geliştiricisinden gelen James Bond oyunundan yeni detaylar paylaşıldı 17 sa. AB'de yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik, fosil yakıt kaynaklı üretimi ilk kez geride bıraktı 17 sa. Galaxy S21 Ultra’da ilk kez düşük güç OLED ekran kullanılacak 18 sa. Sonunda oldu! SONY 8K kamerası A1'i duyurdu (Sohbet tadında video) 18 sa. Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu 18 sa. AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı 19 sa. Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı 19 sa. Oppo da takip cihazı geliştiriyor 20 sa. The Last of Us Part 2, The Witcher 3'ü geçerek dünyanın en çok ödül alan oyunu oldu 20 sa. Koç Holding 35 bin çalışanı ile uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor 20 sa. HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 21 sa. Yeni Skoda Kushaq'ın kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 21 sa. Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı 22 sa. M.2 slotundan RTX 3090 çalıştırmak 22 sa. Apple gizemli bir proje için yönetimde önemli bir değişiklik yaptı 23 sa. Twitter doğru haberleri topluluk ile tespit edecek 23 sa. BluTV'nin yeni yerli yapım bilim kurgu dizisi: BÖRÜ 2039 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız