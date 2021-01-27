OnePlus 9 Pro canlı olarak görüntülendi

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OnePlus 9 serisinin lansman tarihi yaklaştıkça akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı da artıyor. Bu kez Pro versiyonunu canlı olarak gösteren bir fotoğraf internete sızdırıldı.

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Hatırlayacağınız üzere OnePlus 9 Pro'nun render görüntüleri daha önce OnLeaks tarafından yayınlanmıştı. Fotoğraftaki cihazın tasarım olarak render'larla bire bir uyuşması dikkat çekiyor.

Akıllı telefon ince çerçevelere sahip kavisli ekran taşıyor. Ön panelin sol üst köşesinde ise selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik olduğunu görüyoruz.

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Lansman Mart ayında

OnePlus 9 Pro'nun arka tarafında dört sensör ve bir LED flaş içeren dikdörtgen kamera ünitesi mevcut. Sızıntılara göre cihaz 48 megapiksel (Sony IMX689) ana kamerayla gelecek.

Akıllı telefonun QuadHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.8 inç boyutunda ekran taşıması bekleniyor. Ayrıca Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pille donatılacağına yönelik bilgiler var.

OnePlus 9 ve 9 Pro'nun Mart ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanıyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/26/oneplus-9-pro-real-image-leaks-for-the-first-time/

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