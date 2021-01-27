OnePlus 9 Pro canlı olarak görüntülendi

OnePlus 9 serisinin lansman tarihi yaklaştıkça akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı da artıyor. Bu kez Pro versiyonunu canlı olarak gösteren bir fotoğraf internete sızdırıldı.
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Hatırlayacağınız üzere OnePlus 9 Pro'nun render görüntüleri daha önce OnLeaks tarafından yayınlanmıştı. Fotoğraftaki cihazın tasarım olarak render'larla bire bir uyuşması dikkat çekiyor.
Akıllı telefon ince çerçevelere sahip kavisli ekran taşıyor. Ön panelin sol üst köşesinde ise selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik olduğunu görüyoruz.
Lansman Mart ayında
OnePlus 9 Pro'nun arka tarafında dört sensör ve bir LED flaş içeren dikdörtgen kamera ünitesi mevcut. Sızıntılara göre cihaz 48 megapiksel (Sony IMX689) ana kamerayla gelecek.
Akıllı telefonun QuadHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.8 inç boyutunda ekran taşıması bekleniyor. Ayrıca Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pille donatılacağına yönelik bilgiler var.
OnePlus 9 ve 9 Pro'nun Mart ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanıyor.
https://www.gizchina.com/2021/01/26/oneplus-9-pro-real-image-leaks-for-the-first-time/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı
Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?
900 TL
gibi bir fiyata almıştım. Benimki de yağ gibi akıyor, şarjı her şeyi çok iyi, gayet memnunum, bi 2 sene daha kullanırım.
Ama 9 proda bu arka kamera şeklini beğenmedim. Bir de 8 pro ya göre bir fark gözükmüyor. Zaten telefon akıyor, 888 olunca daha ne akacak. Ekran da aynı ki değiştirmeme sebep olurdu daha iyi bir ekran olsaydı 9 pro da. Şimdilik telefonu değiştirmeyi düşünmem
NOT: .... GSM'den 6850'e aldım 2020 Eylül'de.