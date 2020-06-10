Mercedes-Benz GLB'nin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi

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Geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz GLB’nin Türkiye pazarına giriş yaptığını ve fiyatını siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Yeni GLB’nin Türkiye lansmanı bugün dijital olarak gerçekleştirildi.

Markanın Türkiye’de düzenlediği ilk dijital basın lansmanında, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu Demirel ve Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Ürün Yönetimi Birim Müdürü İhsan Büyükdağ, canlı yayında Mercedes-Benz GLB’nin özelliklerini aktardılar.

Bir sonraki adım yeni GLA olacak

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şükrü Bekdikhan, “A-Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı, Yeni B-Serisi, CLA ve A-Serisi Sedan ile farklı alternatiflerle çeşitlendirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yeni GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir Premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz. Model atağımızdaki bir sonraki aşamamız diğer kompakt SUV modelimiz Yeni GLA olacak. Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hedefimiz, Premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz GLB öne çıkan özellikleri

Yeni GLB, markanın yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt modeli olarak öne çıkıyor. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor. EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor. İçeri ittirilebilen veya yerinden çıkartılabilen koltuk başlıkları, TOP-Tether sabitleme noktaları ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme sistemi ve isteğe bağlı tercih edildiği takdirde üçüncü koltuk sırasını da kapsayacak şekilde tasarlanan arka yan cam hava yastığı gibi özellikler kabin içi güvenliği sağlıyor. Böylece ikinci ve üçüncü koltuk sırasında dört çocuk ile güvenle yolculuk yapılabiliyor.

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Koltukların arasındaki ikili bardak tutucu, sağda ve solda olmak üzere iki adet plastik eşya alanı ve her birinde birer adet USB soketi gibi detaylar üçüncü koltuk sırasının konforunu tamamlıyor.

Mercedes-Benz GLB, standart olarak LED farlar ve isteğe bağlı olarak MULTIBEAM LED teknolojili farlarla donatılıyor. MULTIBEAM LED teknolojisi, güncel yol koşullarına bağlı olarak farların aydınlatma gücünü ve şeklini otomatik olarak uyarlıyor. Progressive tasarım konseptinde standart donanım olarak LED teknolojisine sahip sis farları sunuluyor. Bunlar otomobilin ana farlarına göre daha da geniş bir ışık huzmesi sunarak yol kenarlarını daha güçlü aydınlatıyor. Ön tampona entegre alçak pozisyonu ile de karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etme olasılığını azaltıyor.

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Gelişmiş radar ve kameralarla donatılan GLB, sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor ve belirli sürüş koşullarında kısmen otonom bir sürüş sağlıyor. Örneğin harita ve navigasyon verilerini kullanan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı rota bazlı hız uyarlaması yaparak viraj veya kavşaklara yaklaşırken aracı yavaşlatıyor. Bunun yanında standart Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Park Yardımcısı da günlük hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüye yardımcı oluyor.

Önde McPherson tipi bağımsız ve arkada çok kollu bağımsız yürüyen aksamdan oluşan konfor odaklı süspansiyonuyla GLB, sürücü ve beraberindeki yolculara üstün sürüş konforu sunuyor. İsteğe bağlı donanım olarak tercih edildiğinde sertliği seçilebilen bir süspansiyon devreye giriyor. Böylece sürücü DYNAMIC SELECT, sürüş karakteri seçim fonksiyonu üzerinden seçtiği Konfor, ECO, Sportif ya da Kişisel sürüş modlarının yanı sıra süspansiyon karakterini de seçebiliyor.

163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni Mercedes- Benz GLB 200, 406.000 TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 446.600 TL’den başlayan AMG donanım paketine sahip.

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