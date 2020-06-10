Elektrikli BMW iX3'ün ilk resmi fotoğrafları üretim bandından geldi

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İlk yeni nesil elektrikli aracı BMW iX3’ün seri üretimine hazırlanan Alman marka, üretim bandından görüntülerle birlikte bazı bilgiler paylaştı.

Elektrikli BMW iX3’ün homologasyon sürecini başarılı bir şekilde sonuçlandıran şirket, ilk kez tamamen elektrikli bir aracın tüm homologasyon sürecini Çin ve Avrupa’da eş zamanlı olarak tamamladıklarını dile getirdi. Söz konusu süreçte 340 saatten fazla süre boyunca test edildiği belirtilen iX3, toplamda dört hafta süren 7700 kilometrelik test sürüşüne de tabi tutuldu.

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Yapılan testler sonucunda üretime hazır hale gelen elektrikli BMW iX3’ün ilk 200 örneği yakın zamanda banttan indirildi. Paylaşılan kısmen kamuflajlı fotoğraflar da seri üretim öncesi son aşama olan “pre-production” aşamasında üretilen bu araçlara ait. BMW iX3’ün seri üretimi de bu yaz bitmeden başlayacak. Elektrikli SUV, içten yanmalı motorlu kardeşi X3’ün de üretildiği Çin’in Shenyang şehrinde üretilecek.

Elektrikli BMW iX3 hakkında henüz çok fazla resmi bilgi yok. Fakat elektrikli SUV’un beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip ilk BMW olacağını biliyoruz. Bu kapsamda 210 kW/286 hp ve 400 Nm tork üreten tek bir elektrik motorundan güç alacak olan iX3, arkadan itişli bir model olarak karşımıza çıkacak. Aracın zeminine paralel biçimde yerleştirilen 74 kWh’lık batarya da iX3’ün WLTP döngüsüne göre 440 kilometre sürüş menziline sahip olmasını sağlayacak.

Elektrikli BMW iX3’ün müşteri teslimatlarının yıl bitmeden başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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