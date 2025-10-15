Mercedes, yeni eActros 400 ile elektrikli taşımacılıkta ikinci perdeyi açtı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Mercedes-Benz Trucks, geçtiğimiz yıl tanıttığı eActros 600 modelinin ardından şimdi de serinin yeni üyesi eActros 400’ü tanıttı. Fransa’nın Molsheim kentinde düzenlenen lansmanda görücüye çıkan model, daha yüksek taşıma kapasitesi, farklı gövde seçenekleri ve yeni batarya konfigürasyonları ile markanın elektrikli ağır taşımacılıktaki yelpazesini genişletiyor.

Ağır vasıtada elektrik dönüşümü hızlanıyor

2024’te piyasaya sürülen eActros 600, tamamen yeni bir teknolojik platform üzerine inşa edilmişti ve yalnızca uzun yol taşımacılığına özel çekici versiyonuyla satışa sunulmuştu. Şimdi ise Mercedes-Benz, bu platformu temel alan eActros 400 türeviyle elektrikli taşımacılığı daha geniş bir segmentte kullanılabilir hale getiriyor.

Yeni model, bir batarya paketi eksik ancak düz kasa seçeneği, farklı dingil mesafeleri ve iki ayrı kabin tipi ile geliyor. Bu varyantlar, bu hafta itibarıyla AB üyesi 30 pazarda ve bazı AB dışı ülkelerde siparişe açıldı.

Teknolojik temelde eActros 600 ile aynı özelliklere sahip olan eActros 400, lityum demir fosfat (LFP) bataryalar, 800 voltluk elektrik mimarisi, yeniden tasarlanan elektrikli tahrik aksı ve Multimedia Cockpit Interactive 2 iç kabin sistemi gibi detaylara sahip. Yeni eActros 400, iki batarya paketiyle 414 kWh kapasite sunuyor. eActros 400 6×2, 480 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu arada yeni modellerin gelmesiyle birlikte önceki ilk nesil eActros’lar üretimden kaldırılacak.

Mercedes-Benz Trucks, 2021’de eActros 300/400 ile elektrikli ağır taşımacılığa adım atmış, 2022’de ise eEconic modelini piyasaya sürmüştü. 2024 sonunda tanıtılan eActros 600 ile birlikte şirket, NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) kimyadan LFP (Lityum Demir Fosfat) teknolojisine kesin geçiş yapmıştı.

Mercedes-Benz Trucks, artık hem eActros 600 hem de eActros 400 için Actros tasarımlı “L kabin” ve “ProCabin” olmak üzere iki farklı kabin seçeneği sunuyor. 2,30 metre genişliğe sahip L kabin, daha alçak giriş-çıkış kolaylığıyla öne çıkarken, 2,50 metrelik genişliği ve düz zeminli iç mekânıyla ProCabin, sürücüye daha ferah bir yaşam alanı sağlıyor. L kabin hafifliğiyle avantaj sağlarken, ProCabin aerodinamik verimlilik sunuyor. Her iki kabin de Multimedia Cockpit Interactive 2 sistemini ve sesli komut desteğini standart olarak içeriyor. MirrorCam sistemi ise klasik yan aynalara alternatif olarak opsiyonel sunulmaya devam ediyor.

Yeni eActros 400, 4×2 çekici ve 4×2 ile 6×2 düz kasa şasi konfigürasyonlarıyla satışa çıkacak. 4×2 çekici versiyonu 3.700 mm dingil mesafesine, 4×2 düz kasa versiyonu ise 4.000, 5.500, 5.800 ve 6.100 mm dingil seçeneklerine sahip. 6×2 düz kasa versiyonu da 4.000 ila 5.800 mm arasında altı farklı dingil aralığıyla sunuluyor. eActros 600 serisi için de benzer genişleme planlanıyor.

Öte yandan eActros 400’ün beş kademeli rejenerasyon sistemi ve üç sürüş modu dikkat çekiyor. “Economy” modunda ve ikinci rejenerasyon seviyesinde sessiz, titreşimsiz bir sürüş elde edilirken, model aynı zamanda mevcut 400 kW’dan 600 kW’a kadar geçici güç artışı sağlayan “boost” fonksiyonuna da sahip.

Mercedes-Benz Trucks, yeni eActros modellerinin dizel muadillerine göre yaşam döngüsü boyunca önemli CO₂ tasarrufu sağladığını belirtiyor. Şirketin verilerine göre, ortalama AB elektrik karışımı temel alındığında on yıl içinde %40, tamamen yenilenebilir enerji kullanıldığında ise %80’in üzerinde karbon emisyonu azaltımı mümkün olacak.

Mercedes-Benz eActros 400 öne çıkan özellikler

Batarya kapasitesi : 414 kWh (iki LFP batarya paketi, CATL hücreli)

: 414 kWh (iki LFP batarya paketi, CATL hücreli) Güç : 400 kW sürekli, 600 kW tepe güç

: 400 kW sürekli, 600 kW tepe güç Aktarma : İki elektrik motorlu tahrik aksı, dört vitesli şanzıman

: İki elektrik motorlu tahrik aksı, dört vitesli şanzıman Taşıma kapasitesi : 25 tonun üzerinde (eActros 600’e göre +3 ton)

: 25 tonun üzerinde (eActros 600’e göre +3 ton) Şarj gücü : 400 kW DC (CCS); %10’dan %80’e şarj süresi 46 dakika

: 400 kW DC (CCS); %10’dan %80’e şarj süresi 46 dakika Menzil : 6×2 kasa versiyonu (kısmi yük, 20°C): 480 km’ye kadar Tam yüklü uzun yol senaryosu: 330 km’ye kadar

: Kabin seçenekleri : L Kabin: 2,30 m genişlik, düşük giriş-çıkış, hafif yapı ProCabin: 2,50 m genişlik, düz zemin, geniş iç hacim

: Dingil aralıkları : 4×2 ve 6×2 konfigürasyonlarda 4.000–6.100 mm arası farklı seçenekler

: 4×2 ve 6×2 konfigürasyonlarda 4.000–6.100 mm arası farklı seçenekler Şarj portu : Sol tarafta standart CCS, sağ tarafta opsiyonel ikinci CCS portu

: Sol tarafta standart CCS, sağ tarafta opsiyonel ikinci CCS portu Rejenerasyon sistemi : 5 seviye; 3 sürüş modu

: 5 seviye; 3 sürüş modu Kullanım alanı: Ağır dağıtım taşımacılığı, şehir içi lojistik ve bölgesel nakliye

