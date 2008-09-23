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Mercenaries 2 World in Flames inceleme videosu

10 yıl
76,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:PC, PlayStation 3 ve Xbox 360

Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte hareketlenmeye başlayan oyun pazarında, beklenen oyunlarda çıkmaya başladı. Mercenaries'de beklenen bu oyunlar arasında yer alıyordu. Electronic Arts'ın dağıtımcılığını ustlendiği oyunun incelemesi ile karşınızdayız.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Pentium Core 2 Duo 2,66 GHz veya AMD X2 4600+ 2,4 GHz işlemci
Ram: 1 GB RAM,Vista için 2 GB RAM
Ekran Kartı:512 MB Nvidia GeForce 8600 veya ATI Radeon HD 2600 ekran kartı
Boş Alan: 10 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/videolar.asp
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
celal395 10 yıl
orta segment düşünülmemiş
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sinuhe.s 10 yıl
demoyo indirip denedim beğenmedim vasatın altında
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Dantemike 10 yıl
oynanış sıfır grafikler eski konsol oyunlarındaki gibi yapay zeka kuş beyninden daha beyinsiz. değmez!!!!
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Cannibalz 10 yıl
Şimdi izledim...Para mara verilemz bu oyuna. Malkoçoğlu gibi sözü benimde dikkatimi çekti bayağı güldüm.İncelemeleri gerçekten beğeniyorum güzel iş çıkartıyor arkadaşımız.
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Awesome 10 yıl
Bu arada Crysis Warhead incelemesini bekliyorum(bekliyoruz).En kısa zamanda
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yamitarukannochi 10 yıl
ben oynadım bitirdim biraz sardı ama sonra sıktı bide oyun %60 ta bittianlamadım
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C-TRanger 10 yıl
ana hikaye o civarda bitiyor... grupların yan görevlerini yaparak devam edebilirsin.. (UP, PLAV, Prites, AN, China)
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quatronic 10 yıl
ilginç bir oyun
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devcitybg 10 yıl
inceleme icin tesekurler devamini bekleriz
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krıtos 10 yıl
işin açıgı bu oyunu almayı düşünüyordum iyi ki almamışım teşekkürler DH
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gorkem9000 10 yıl
Vidyo için tşkler oyunu rezil etmişler resmen :(
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StubB 10 yıl

Orjinalden alıntı: gorkem9000

Vidyo için tşkler oyunu rezil etmişler resmen :(


Valla çok iğrenç olmuş hele o penceredeki adam hiç ateş etmio izliyo bu nedir oyunmu :S
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Batuist 10 yıl
bu co up modu iki bilgisayardan network üzerinden iki kişi aynı anda oyunda ilerleyebiliyoruz mu demek oluyor birbirimizi öldürmeden??
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By_e 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

bu co up modu iki bilgisayardan network üzerinden iki kişi aynı anda oyunda ilerleyebiliyoruz mu demek oluyor birbirimizi öldürmeden??


Co-Op modu ile oyun,internet üzerinden iki kişi oynamanıza imkanı tanıyor.Görevleri beraber yapabiliyorsunuz.
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OzanSRC 10 yıl
1.1 yaması çıktı oyun elinde orijinal olan varsa yükleyip denesin henüz ilacı çıkmadı çünkü (Bu oyunu orijinal alacak kadar parayı sokağa atmayı sevenler varsa tabi
)

Yama ile çözünürlük sorunu ve bazı sorunla gideriliyormuş...
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OzanSRC 10 yıl
İlk yorum benden!!!
2 tane açılmış konu



Ayrıca hiç gerek yoktu bu oyunun incelemesine bunun yerine Pure'u inceleseydiniz
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Jr.MaD 10 yıl
Konu 2 tane açılmamış.İncelemeler tüm ilgili bölümlerde gözüktüğü için öyle .
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