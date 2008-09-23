Mercenaries 2 World in Flames inceleme videosu

Platform:PC, PlayStation 3 ve Xbox 360

Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte hareketlenmeye başlayan oyun pazarında, beklenen oyunlarda çıkmaya başladı. Mercenaries'de beklenen bu oyunlar arasında yer alıyordu. Electronic Arts'ın dağıtımcılığını ustlendiği oyunun incelemesi ile karşınızdayız.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci:Pentium Core 2 Duo 2,66 GHz veya AMD X2 4600+ 2,4 GHz işlemci

Ram: 1 GB RAM,Vista için 2 GB RAM

Ekran Kartı:512 MB Nvidia GeForce 8600 veya ATI Radeon HD 2600 ekran kartı

Boş Alan: 10 GB disk alanı

http://www.donanimhaber.com/videolar.asp