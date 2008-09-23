Mercenaries 2 World in Flames inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:PC, PlayStation 3 ve Xbox 360
Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte hareketlenmeye başlayan oyun pazarında, beklenen oyunlarda çıkmaya başladı. Mercenaries'de beklenen bu oyunlar arasında yer alıyordu. Electronic Arts'ın dağıtımcılığını ustlendiği oyunun incelemesi ile karşınızdayız.
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Pentium Core 2 Duo 2,66 GHz veya AMD X2 4600+ 2,4 GHz işlemci
Ram: 1 GB RAM,Vista için 2 GB RAM
Ekran Kartı:512 MB Nvidia GeForce 8600 veya ATI Radeon HD 2600 ekran kartı
Boş Alan: 10 GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/videolar.asp Paylaş Tweetle
Valla çok iğrenç olmuş hele o penceredeki adam hiç ateş etmio izliyo bu nedir oyunmu :S
Co-Op modu ile oyun,internet üzerinden iki kişi oynamanıza imkanı tanıyor.Görevleri beraber yapabiliyorsunuz.
Yama ile çözünürlük sorunu ve bazı sorunla gideriliyormuş...
2 tane açılmış konu
Ayrıca hiç gerek yoktu bu oyunun incelemesine bunun yerine Pure'u inceleseydiniz