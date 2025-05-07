Netflix, TV ve mobil için büyük değişikleri duyurdu: İşte yenilikler

Netflix TV arayüzü yenileniyor: Daha modern ve sade
Netflix, TV uygulamasının arayüzünü yeniliyor. Yeni ve daha sade bir görünümün yanı sıra, Netflix ne izlemek istediğinizi daha iyi ölçmeye çalışırken izleme geçmişinize uygun öneriler sunacak. Bu şekilde, ne izlemeye başlayacağınızı anlamaya çalışırken çeşitli seçenekler arasında sonsuza dek gezinmek zorunda kalmazsınız. Netflix'in baş ürün sorumlusu Eunice Kim'e göre şirket, geçen yıldan beri yeni TV deneyimi üzerinde çalışıyor. Kim, “Yeniden tasarlanan TV ana sayfamız daha basit, daha sezgisel ve bugünkü Netflix'teki eğlence yelpazesini daha iyi temsil ediyor" diyor.
Her dizi, film ve diğer içerikler için yeni kutucuklar çok daha büyük şekilde karşımıza çıkacak. Her kutucuk, bir şeyi neden izlemek isteyebileceğinize dair daha hızlı bağlamsal ayrıntılar içeriyor. Bir dizinin veya filmin yakın zamanda eklendiğini, Netflix'in en çok izlenenler listesinde ilk 10'da olduğunu, ödüller kazandığını veya yakında hizmetten ayrılacağını gösteriyor. Kutucuklar arasında hareket ettikçe, animasyonlar şu anda olduğundan daha hızlı ve akıcı görünecek. Netflix'in yenilenen ana ekranında en üstte artık canlı etkinliklere dikkat çekilecek.
Ana gezinme çubuğu artık ekranın en üstünde ve ana sayfa, diziler, filmler, oyunlar ve Netflix’im gibi sekmeler bulunuyor. Kategoriler arasında gezinmeye devam edebileceğiniz arama işlevi de orada. TV kumandanızdaki geri düğmesine basarak üst gezinme çubuğuna geçebileceksiniz. Siz gezinirken Netflix önerilerini yenileyecek. İzlediğiniz fragmanlar ve aramalarınız da önerileri etkileyecek.
Yapay zeka destekli arama
Dikey videolar
Netflix, yeni tasarımın 19 Mayıs'tan itibaren birkaç hafta içinde dünya genelinde kullanıma sunulacağını belirtti.Kaynakça https://www.netflix.com/tudum/articles/netflix-new-tv-layout https://about.netflix.com/en/news/unveiling-our-innovative-new-tv-experience Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: