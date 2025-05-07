Netflix, TV ve mobil için büyük değişikleri duyurdu: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Netflix, TV uygulaması için üst gezinme çubuğu ve yeni öneri özelliklerini içeren yeni tasarımı sonunda abonelere açıyor. Şirket, mobil platformda da üretken yapay zekayı ve TikTok tarzı dikey videoları deniyor.

Netflix, alt yazılar için yeni seçeneği tanıttı 1 hf. önce eklendi

Netflix TV arayüzü yenileniyor: Daha modern ve sade





Netflix, TV uygulamasının arayüzünü yeniliyor. Yeni ve daha sade bir görünümün yanı sıra, Netflix ne izlemek istediğinizi daha iyi ölçmeye çalışırken izleme geçmişinize uygun öneriler sunacak. Bu şekilde, ne izlemeye başlayacağınızı anlamaya çalışırken çeşitli seçenekler arasında sonsuza dek gezinmek zorunda kalmazsınız. Netflix'in baş ürün sorumlusu Eunice Kim'e göre şirket, geçen yıldan beri yeni TV deneyimi üzerinde çalışıyor. Kim, “Yeniden tasarlanan TV ana sayfamız daha basit, daha sezgisel ve bugünkü Netflix'teki eğlence yelpazesini daha iyi temsil ediyor" diyor.

Her dizi, film ve diğer içerikler için yeni kutucuklar çok daha büyük şekilde karşımıza çıkacak. Her kutucuk, bir şeyi neden izlemek isteyebileceğinize dair daha hızlı bağlamsal ayrıntılar içeriyor. Bir dizinin veya filmin yakın zamanda eklendiğini, Netflix'in en çok izlenenler listesinde ilk 10'da olduğunu, ödüller kazandığını veya yakında hizmetten ayrılacağını gösteriyor. Kutucuklar arasında hareket ettikçe, animasyonlar şu anda olduğundan daha hızlı ve akıcı görünecek. Netflix'in yenilenen ana ekranında en üstte artık canlı etkinliklere dikkat çekilecek.

Ana gezinme çubuğu artık ekranın en üstünde ve ana sayfa, diziler, filmler, oyunlar ve Netflix’im gibi sekmeler bulunuyor. Kategoriler arasında gezinmeye devam edebileceğiniz arama işlevi de orada. TV kumandanızdaki geri düğmesine basarak üst gezinme çubuğuna geçebileceksiniz. Siz gezinirken Netflix önerilerini yenileyecek. İzlediğiniz fragmanlar ve aramalarınız da önerileri etkileyecek.

Yapay zeka destekli arama

Tam Boyutta Gör Netflix, yakın zamanda OpenAI tarafından desteklenen üretken yapay zeka arama özelliğini test etmeye başladı. Amaç; ruh halinize bağlı dizileri/filmleri daha kolay bulmanızı sağlamak. Netflix, yapay zeka destekli arama işlevini ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'daki bazı kullanıcılarla test etti, bu haftadan itibaren betaya katılan abonelere açacak.

Dikey videolar

Tam Boyutta Gör Netflix, ayrıca önümüzdeki haftalarda mobilde dikey video özelliğinin testine başlayacak. Akışta videolar ve fragmanlar yer alacak ve uygulamanın ana ekranındaki bir satırdan erişilebilir olacak. Diziyi veya filmi hemen izleyebilecek veya listenize ekleyebileceksiniz. Videoyu paylaşma seçeneği de olacak.

Netflix, yeni tasarımın 19 Mayıs'tan itibaren birkaç hafta içinde dünya genelinde kullanıma sunulacağını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Netflix, TV ve mobil için büyük değişikleri duyurdu