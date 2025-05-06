Onay verildi, n11 satıldı: Türkiye’de büyük yerli e-ticaret platformu kalmadı

n11 satıldı, yerli e-ticaret platformu kalmadı
Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin (n11) tüm paylarının ve tek kontrolünün Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited tarafından devralınmasına izin verdi.
n11, 2023’te Getir tarafından satın alınmış ancak Getir’in bölünmesi sonrasında Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’ya ait Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. n11 şimdi de Borancılı Teknoloji’den DMSF Holding’e geçiyor. Böylece 3 yılda 3 kez el değiştirmiş oluyor.
n11’in satılmasıyla birlikte tüm büyük yerli e-ticaret platformları yabancı sermayeye geçmiş oldu. Trendyol, Çinli e-ticaret debi Alibaba tarafından 1 milyar 78 milyon dolara satın alınırken Hepsiburada ise çoğunluk hisselerini Kask.kz’ye satmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
201 Kişi Okuyor (100 Üye, 101 Misafir) 40 Masaüstü 161 Mobil
2742 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, rekabet kurumu ve