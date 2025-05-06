Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Onay verildi, n11 satıldı: Türkiye’de büyük yerli e-ticaret platformu kalmadı

    Online e-ticaret pazaryeri n11.com resmen bir kez daha el değiştirdi. Rekabet Kurumu’nun onayıyla birlikte n11’in yeni sahibi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding oldu.

    n11 satıldı, Türkiye’de yerli e-ticaret platformu kalmadı Tam Boyutta Gör
    2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli Sk Group tarafından hizmete sunulan n11, yaklaşık iki yıl önce Getir’e satılmış ve ardından Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. Şimdi ise n11’in yeni sahibi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım şirketi DMSF Holding oldu. Rekabet Kurumu, n11’in tamamının satışını resmen onayladığını bildirdi.

    n11 satıldı, yerli e-ticaret platformu kalmadı

    Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin (n11) tüm paylarının ve tek kontrolünün Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited tarafından devralınmasına izin verdi.

    n11, 2023’te Getir tarafından satın alınmış ancak Getir’in bölünmesi sonrasında Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’ya ait Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. n11 şimdi de Borancılı Teknoloji’den DMSF Holding’e geçiyor. Böylece 3 yılda 3 kez el değiştirmiş oluyor.

    n11’in satılmasıyla birlikte tüm büyük yerli e-ticaret platformları yabancı sermayeye geçmiş oldu. Trendyol, Çinli e-ticaret debi Alibaba tarafından 1 milyar 78 milyon dolara satın alınırken Hepsiburada ise çoğunluk hisselerini Kask.kz’ye satmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    faniseyler +36 TITAN +28 İl teber +23 RaptorFX +23 Cerkezyalcin +21 erdem552 +17 Fhalei +16 Alpayan01 +15 5erafett1n +13 Nevfel +13 Muhammed Taha Türk +11 VaporWave +11 OptimizedSettings +11 end0plazmikretikulum +11 R0llingMan +10 sething +10 Nat Alianovna +9 gcb1903 +9 Sirkadyen +9 darkaura +9 joven +9 Lexco +8 gidi +8 Dropzone +8 Kartal Göz +8
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    201 Kişi Okuyor (100 Üye, 101 Misafir) 40 Masaüstü 161 Mobil
    burakxxx, cyberemrecan, eyupoglu ve 80 üye daha okuyor
    B
    E
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2742 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, rekabet kurumu ve
    4 etiket daha n11 DMSF Holding Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı359b
    TikTok Sayfası3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gürcistan ayakkabı fiyatları jingle bells - türkçe focus 3.5 djarum black rica ederim ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum