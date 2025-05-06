Onay verildi, n11 satıldı: Türkiye’de büyük yerli e-ticaret platformu kalmadı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli Sk Group tarafından hizmete sunulan n11, yaklaşık iki yıl önce Getir’e satılmış ve ardından Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. Şimdi ise n11’in yeni sahibi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım şirketi DMSF Holding oldu. Rekabet Kurumu, n11’in tamamının satışını resmen onayladığını bildirdi.

n11 satıldı, yerli e-ticaret platformu kalmadı

Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin (n11) tüm paylarının ve tek kontrolünün Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited tarafından devralınmasına izin verdi.

n11, 2023’te Getir tarafından satın alınmış ancak Getir’in bölünmesi sonrasında Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’ya ait Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti. n11 şimdi de Borancılı Teknoloji’den DMSF Holding’e geçiyor. Böylece 3 yılda 3 kez el değiştirmiş oluyor.

Tesla Türkiye'den "yeni stok" açıklaması! İşte tarihler 2 sa. önce eklendi

n11’in satılmasıyla birlikte tüm büyük yerli e-ticaret platformları yabancı sermayeye geçmiş oldu. Trendyol, Çinli e-ticaret debi Alibaba tarafından 1 milyar 78 milyon dolara satın alınırken Hepsiburada ise çoğunluk hisselerini Kask.kz’ye satmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

n11 satıldı, Türkiye’de yerli e-ticaret platformu kalmadı