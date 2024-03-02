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    Meta, Avrupa'da şikayet edildi

    Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülkenin tüketici dernekleri, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'yı kişisel verileri yasa dışı topladığı gerekçesiyle şikayet etti.

    Meta, Avrupa'da şikayet edildi Tam Boyutta Gör

    Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülkenin tüketici dernekleri, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'yı kişisel verileri yasa dışı topladığı gerekçesiyle şikayet etti.

    Avrupa ülkelerindeki tüketici derneklerinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Fransa, İspanya, Hollanda, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Slovakya ve Slovenya'daki derneklerin Meta'yı bulundukları ülkelerin veri koruma kurumlarına şikayet ettiklerini açıkladı.

    Açıklamada, Meta'nın AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ndeki (GDPR) verileri adil işleme, verileri asgariye indirme ve amaç sınırlaması ilkelerine bağlı kalmadığı belirtilerek, "Tüketici grupları, Meta'nın öde ya da razı ol sis perdesinin ardındaki çok büyük yasa dışı veri işleme faaliyetini şikayet ediyor." ifadesi yer aldı.

    Meta'nın, Facebook ve Instagram kullanıcıları hakkında yaptığı veri toplama işlemini haklı çıkaracak geçerli bir yasal dayanağı olmadığı kaydedilen açıklamada, Meta'nın kullanıcılara dayattığı seçimlerin özgür ve bilgilendirilmiş rızalara yol açmadığı ifade edildi.

    Açıklamada, Meta'nın yasa dışı uygulamalarıyla tüketicileri çevrim içi olarak takip eden ve onlara reklam göstermek amacıyla büyük miktarda kişisel veri toplayan bir sistemini olduğu ve şirketin bu şekilde kar sağladığı kaydedildi.

    Öte yandan, Meta, Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunmaya başlamıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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