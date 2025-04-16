Mark Zuckerberg, Instagram ve WhatsApp'ı elinde tutabilmek için mahkeme karşısına çıktı

Tam Boyutta Gör Meta'nın geleceği için kritik bir öneme sahip olan antitröst davası bu hafta tam anlamıyla başladı. Meta'nın Instagram ve WhatsApp'ı kaybetmesiyle sonuçlanabilecek bu davada taraflar argümanlarını sunmaya başlarken, Mark Zuckerberg de mahkeme karşısına çıkarak saatlerce ifade verdi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un yanı sıra Instagram ve WhatsApp'a da sahip olmasının Meta'nın bu alanda tekel hâline gelmesini sağladığını ve bunun da hem rakiplerine hem de kullanıcılara zarar verdiğini öne sürüyor. Çünkü bu alanda güçlü bir rakip bırakmaması, Meta'nın reklamlar konusunda hoyratça davranmasını sağlıyor. Meta ise FTC'nin "kişisel sosyal iletişim servisleri" başlığı altında bir araya topadığı bu üç platformun aynı kategoriye ait olmadığını, dolayısıyla bir arada bulunabileceklerini savunuyor. Ayrıca reklamlardaki artışın da kullanıcılara zarar vermediğini öne sürüyor. Hatta Mark Zuckerberg bir dönem tamamen reklamlardan oluşan ayrı bir akış hazırlamayı bile düşündüklerini söylüyor. Çünkü Zuckerbeg'e göre insanlar bu reklamları da ilgilerini çekebilecek içerikler olarak görüyor.

Mark Zuckerberg'in Meta'daki Planları Ortaya Saçıldı

Bu dava kapsamında mahkeme karşısına çıkan Mark Zuckerberg hakimin sorularını cevaplarken, Zuckerberg'in bazı yazışmaları da delil olarak mahkemeye sunuldu. Şirket içi yazışmaların yer aldığı bu belgeler, Zuckerberg'in yıllar içinde ortaya attığı tuhaf fikirleri de ortaya çıkarmış oldu.

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Zuckerberg'in yıllar içinde ortaya attığı bu fikirlerden belki de en dikkat çekici olanı insanların Facebook arkadaşlarını silmek istemesi. Son yıllarda eski albenisini yitiren Facebook'u yeniden canlandırmak isteyen Zuckerberg, 2022'de insanların tüm arkadaşlarını silmeyi ve bunu her yıl tekrarlamayı önermiş. Zuckerberg'e göre böylece insanlar sıfırdan başlayacak ve arkadaşlarıyla bağ kurmanın heyecanını yeniden yaşayacaklardı. Neyse ki bu fikir hayata geçirilmemiş.

Bu belgeler, Zuckerberg'in kısa süre öncesine kadar Snapchat'i satın alma yönünde de planları olduğunu gösteriyor. Ayrıca daha FTC davası ortada yokken, Instagram'ın ayrı bir şirket olarak yeniden yapılandırılması da gündeme gelmiş. Ancak daha sonra bu fikirden vazgeçilmiş.

Meta ile FTC Arasındaki Dava Mahkeme Dışında Çözüme Ulaştırılabilir

Meta ile FTC arasındaki bu davanın yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor ama bu kritik dava günün sonunda mahkeme dışında sonuçlandırılabilir. Meta'nin yüklü bir ceza ödeyerek FTC ile uzlaşma yoluna gidebileceği konuşuluyor. Hatta ilk başta FTC'ye 450 milyon dolar öneren Zuckerberg'in bu miktarı şimdiden 1 milyar dolara çıkardığı konuşuluyor. Ne var ki FTC bundan çok daha fazlasını istiyor. FTC'nin 18 milyar dolar civarı bir ceza ve Meta'dan kusurlu olduklarına dair bir beyan almadan bu davanın peşini bırakmayacağı belirtiliyor.

Meta, ABD'nin başlıca şirketlerinden biri olduğu için Donald Trump da bu davaya müdahil olabilir. Nitekim Trump'ın bu davayı çok sürdürmeden mahkeme dışında sonuçlandırma fikrine daha sıcak baktığı belirtiliyor. Bu da FTC'yi daha uzlaşmacı davranmaya itebilir.

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Mark Zuckerberg Kongre karşısında ifade verdi