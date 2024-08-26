Metal çerçeveli giriş seviyesi Realme Note 60 ortaya çıktı: Neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Realme, ilk Note markalı telefonu Note 50'yi piyasaya sürdükten sadece 7 ay sonra yeni bir model daha piyasaya sürmek üzere. Realme Note 60 isimli telefonunun tasarımı, özellikleri ve fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı.

Realme Note 60 özellikleri

Realme Note 60, selefi gibi HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç büyüklüğünde 90Hz IPS LCD ekranla geliyor. Realme, telefonun ıslak parmakla veya yağmur altında kolayca kullanılabilen dokunmatik bir panel sahip olduğunu belirtiyor. Telefon ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IP64 derecesine sahip. Bütçe dostu fiyat etiketine rağmen, Note 60 yine selefinde ve rakiplerinde olmayan metal çerçeveyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun arkasında, 32 MP ana sensöre sahip yeniden tasarlanmış bir kamera modülü bulunuyor. Ana kamera, selefindeki 13 MP'den önemli ölçüde iyileştirilmiş. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.

Realme GT7 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Unisoc T612 çipsetinden güç alan Note 60, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. 10 W şarj hızı destekli 5000 mAh bataryaya sahip olan cihazda, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu da ihmal edilmemiş.

Mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen Realme Note 60'ın 4 GB/64 GB varyantı Endonezya'da 90 dolar, 6 GB/128 GB modeli ise 103 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Metal çerçeveli giriş seviyesi Realme Note 60 ortaya çıktı