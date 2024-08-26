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    Metal çerçeveli giriş seviyesi Realme Note 60 ortaya çıktı: Neler sunuyor?

    Realme'nin Note markalı ikinci telefonu Note 60'ın tasarımı, özellikleri ve fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı. Metal çerçevesi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon neler sunuyor?
    Metal çerçeveli giriş seviyesi Realme Note 60 ortaya çıktı
    Realme, ilk Note markalı telefonu Note 50'yi piyasaya sürdükten sadece 7 ay sonra yeni bir model daha piyasaya sürmek üzere. Realme Note 60 isimli telefonunun tasarımı, özellikleri ve fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı.

    Realme Note 60 özellikleri

    Realme Note 60, selefi gibi HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç büyüklüğünde 90Hz IPS LCD ekranla geliyor. Realme, telefonun ıslak parmakla veya yağmur altında kolayca kullanılabilen dokunmatik bir panel sahip olduğunu belirtiyor. Telefon ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IP64 derecesine sahip. Bütçe dostu fiyat etiketine rağmen, Note 60 yine selefinde ve rakiplerinde olmayan metal çerçeveyle geliyor.

    Metal çerçeveli giriş seviyesi Realme Note 60 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Telefonun arkasında, 32 MP ana sensöre sahip yeniden tasarlanmış bir kamera modülü bulunuyor. Ana kamera, selefindeki 13 MP'den önemli ölçüde iyileştirilmiş. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.

    Unisoc T612 çipsetinden güç alan Note 60, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. 10 W şarj hızı destekli 5000 mAh bataryaya sahip olan cihazda, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu da ihmal edilmemiş.

    Mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen Realme Note 60'ın 4 GB/64 GB varyantı Endonezya'da 90 dolar, 6 GB/128 GB modeli ise 103 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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