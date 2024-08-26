Metal çerçeveli giriş seviyesi Realme Note 60 ortaya çıktı: Neler sunuyor?

Realme Note 60 özellikleri
Realme Note 60, selefi gibi HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç büyüklüğünde 90Hz IPS LCD ekranla geliyor. Realme, telefonun ıslak parmakla veya yağmur altında kolayca kullanılabilen dokunmatik bir panel sahip olduğunu belirtiyor. Telefon ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IP64 derecesine sahip. Bütçe dostu fiyat etiketine rağmen, Note 60 yine selefinde ve rakiplerinde olmayan metal çerçeveyle geliyor.
Unisoc T612 çipsetinden güç alan Note 60, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. 10 W şarj hızı destekli 5000 mAh bataryaya sahip olan cihazda, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu da ihmal edilmemiş.
Mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen Realme Note 60'ın 4 GB/64 GB varyantı Endonezya'da 90 dolar, 6 GB/128 GB modeli ise 103 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.