Realme GT7 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Realme GT 6 serisinde Pro bir modele yer vermeyen şirket, şimdilerde Realme GT 5 Pro'nun yeni nesli Realme GT7 Pro üzerinde çalışmakta. Geçtiğimiz haftalarda hangi işlemciden güç alacağı ortaya çıkan cihazın diğer önemli özellikleri ise yakın bir zamanda ortaya çıktı.

İşte Realme GT7 Pro'nun beklenen özellikleri:

Tipster Digital Chat Station tarafından sosyal medyada yapılan yeni bir paylaşım, Realme GT7 Pro'nun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Paylaşıma göre BOE yapımı 1.5K mikro kavisli bir ekranla gelecek cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelecek.

ZTE, yeni katlanabilir telefonu Nubia Flip II üzerinde çalışıyor 6 gün önce eklendi

Snapdragon 8 Gen 4 SoC'den güç alacak cihaz, 100W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile donatılacak. Toza ve suya karşı IP68/IP69 derecesine sahip cihaz, ayrıca Sony Lytia LYT-600 3x zoom periskop kamerasına da sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.