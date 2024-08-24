Realme GT7 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Realme GT7 Pro'nun beklenen özellikleri:
Tipster Digital Chat Station tarafından sosyal medyada yapılan yeni bir paylaşım, Realme GT7 Pro'nun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Paylaşıma göre BOE yapımı 1.5K mikro kavisli bir ekranla gelecek cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelecek.
Snapdragon 8 Gen 4 SoC'den güç alacak cihaz, 100W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile donatılacak. Toza ve suya karşı IP68/IP69 derecesine sahip cihaz, ayrıca Sony Lytia LYT-600 3x zoom periskop kamerasına da sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.