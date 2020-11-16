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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Band ve Amazfit marka akıllı saatlerin üreticisi Huami, Türkiye'de!

    Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Huami resmen Türkiye'ye geliyor. Huami Türkiye'nin ülke müdürlüğünü Murat Sungur Özkan üstlenecek. Türkiye'de satılan Amazfit marka akıllı saat çeşidi artacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mi Band ve Amazfit marka akıllı saatlerin üreticisi Huami, Türkiye'de!
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    Xiaomi çatısı altında Amazfit markasıyla satılan akıllı saat ve aksesuarların Türkiye’de daha uygun fiyata ve daha çok çeşidiyle satışı için müjdeli haber geldi. Türkiye’de Amazfit marka ürünlerin satışı için ayrı bir operasyon yürütülüyor.

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    Amazfit ve Mi Band serisi cihazları üreten üreten Huami, resmen Türkiye piyasasına giriyor. Bugüne kadar Xiaomi markası altında bizlerle buluşan Amazfit ve Mi Band marka cihazlar artık Huami Türkiye çatısı altında bize sunulacak. Huami’nin Türkiye ülke müdürü ve ülke stratejileri Xiaomi’den farklı olacak. Ancak Huami markası, Xiaomi markasının alt markası olduğu için fiziksel satış, servis, kampanya gibi konularda birlikte çalışmalar yürütülecektir.

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    Huami Türkiye’nin ülke müdürü koltuğuna daha önce Meizu’da ülke müdürlüğü yapan Murat Sungur Özkan getirildi. Yakın zamanda Huami’nin Türkiye pazarına girişinin resmen duyurulması bekleniyor.

    Amazfit; 2020’nin ilk 6 ayında Hindistan, Endonezya, İtalya ve İspanya pazarında en çok satılan akıllı saat markası olmayı başardı. Tayland pazarında üçüncü, Çin ve Rusya’da dördüncü, Almanya, Fransa, Brezilya ve Polonya pazarında ise en çok satılan beşinci akıllı saat markası olmayı başardı.



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    Semih Güzey (Semih Güzey) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Meizu'da ne başarmış da Huami Türkiye'nin başına geçmiş.
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    Berke_NO (Berke Nurullahoğulları) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tam da bir akıllı saat alma arifesindeydim bu haber iyi oldu başarılar dilerim umarım sadece en fazla satan değil müşteri memnuniyetide en yüksek olan firma olur.
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    3Rayy 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Berke_NO
    Ben de alacaktım çeşitler artacağına göre beklemedeyiz
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