Mi Band ve Amazfit marka akıllı saatlerin üreticisi Huami, Türkiye'de!

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Xiaomi çatısı altında Amazfit markasıyla satılan akıllı saat ve aksesuarların Türkiye’de daha uygun fiyata ve daha çok çeşidiyle satışı için müjdeli haber geldi. Türkiye’de Amazfit marka ürünlerin satışı için ayrı bir operasyon yürütülüyor.

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Amazfit ve Mi Band serisi cihazları üreten üreten Huami, resmen Türkiye piyasasına giriyor. Bugüne kadar Xiaomi markası altında bizlerle buluşan Amazfit ve Mi Band marka cihazlar artık Huami Türkiye çatısı altında bize sunulacak. Huami’nin Türkiye ülke müdürü ve ülke stratejileri Xiaomi’den farklı olacak. Ancak Huami markası, Xiaomi markasının alt markası olduğu için fiziksel satış, servis, kampanya gibi konularda birlikte çalışmalar yürütülecektir.

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Huami Türkiye’nin ülke müdürü koltuğuna daha önce Meizu’da ülke müdürlüğü yapan Murat Sungur Özkan getirildi. Yakın zamanda Huami’nin Türkiye pazarına girişinin resmen duyurulması bekleniyor.

Amazfit; 2020’nin ilk 6 ayında Hindistan, Endonezya, İtalya ve İspanya pazarında en çok satılan akıllı saat markası olmayı başardı. Tayland pazarında üçüncü, Çin ve Rusya’da dördüncü, Almanya, Fransa, Brezilya ve Polonya pazarında ise en çok satılan beşinci akıllı saat markası olmayı başardı.

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