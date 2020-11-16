Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak

    Bir önceki nesilde olduğu gibi Microsoft, Xbox konsolunun ne kadar sattığını açıklamayacak. Sebebi ise konsolun ne kadar sattığı değil, ne kadar oyuncu kazandıklarının önemli olması.
    2 sa.
    599
    19
    12
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta resmi olarak çıkışını yapan Xbox Series X ve Xbox Series S'e dair net bir sayı açıklanmasa da konsolun şu ana kadarki Xbox ailesinde en iyi çıkış yapan konsol olduğu açıklandı. Ne yazık ki konsolun satış miktarını da ilerleyen süreçte öğrenemeyeceğiz.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 tasarımcısı ilk başta PS5'i daha büyük yapmak istemiş

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 01: Aragami"

    Xbox One ve PlayStation 4 döneminde neredeyse her 6 ayda bir PlayStation 4'ün satış miktarı açıklanmıştı ancak ne yazık ki Xbox One'ın satış miktarı açıklanmadı. Neden açıklanmadığı ile ilgili net bir açıklama da ne yazık ki yoktu. Yeni nesilde de Xbox'ın satış miktarı açıklanmayacak ancak en azından bu sefer sebebini biliyoruz.

    The Guardian ile konuşan Xbox başkanı Phil Spencer, yeni nesilde konsolun satış miktarının açıklanmayacağını çünkü bunu açıklayarak ekibinin odağını değiştirmek istemediğini söyledi. Söylediğine göre ekibin ana odağı konsolun ne kadar sattığı değil, Xbox'ın ne kadar oyuncuya sahip olduğu ve oyun oynama sıklıkları. Phil Spencer ayrıca bu durumun manipülatif olduğunun farkında olduğunu söyledi ve özür diledi.

    Xbox One'ın satışları için net bir sayı yok ancak PlayStation 4'ün yarısından daha az olduğuna inanılıyor. Phil Spencer ayrıca Xbox Series'in PlayStation 5'ten fazla sattığı durumda bile satış miktarını açıklamayacaklarını da ekledi.



    https://www.theguardian.com/games/2020/nov/11/xbox-phil-spencer-interview-microsoft-series-x Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    STMUS (HIP 27989) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ps trolleri hemen atlamış yine her xbox haberine atladıkları gibi, nasıl bir nefret var bu adamlarda. Bilgi açıklamamak yerine Spider-man olayı gibi yalan söylese kral olurdu ama.
    Ps trolleri hemen atlamış yine her xbox haberine atladıkları gibi, nasıl bir nefret var bu adamlarda. [resim] Bilgi açıklamamak yerine Spider-man olayı gibi yala...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen DH Misafiri
    Aynen Spider-Man yalanı gibi di mi :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu tür boş rakamlara gerek yok.



    PS fanları da rakamlara istediği gibi biat ediyor. Hem PS daha çok satıyor diyorlar hem de exclusive oyunları nispeten az satınca ama şu sebepten bu sebepten, komik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    STMUS (HIP 27989) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ps trolleri hemen atlamış yine her xbox haberine atladıkları gibi, nasıl bir nefret var bu adamlarda. Bilgi açıklamamak yerine Spider-man olayı gibi yalan söylese kral olurdu ama.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chillout 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık ya üzülüyorum cidden, ps5 için sağlam bir rakip olmasını diliyorum sadece ancak görünüşe göre baştan patladılar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox yine fos çıktı asla God of War, Demon's Souls, Spider Man, Horizon Forbidden West gibi oyunları geçemez. Yıllarca oyun gelecek diye bekletip Xbox Series XXX alın diyecekler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft kendini çok akıllı sanıyor galiba :D PS5 konsolu xbox'tan çok daha iyi bir konsol hem oyuncu kolu hem de oyunları, Türkiye gibi ülkelere yatırım yapmaları da cabası...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Aynen Spider-Man yalanı gibi di mi :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında konsol satış rakamları önemlidir satışın fazla olan tarafında oyun satışlarıda etkiliyor Sony sürekli özel oyunlarını hayrına çıkarmıyor konsol sattığı sürece özellikle özel oyunlardada satış baremeri yukarı ivme kazanıyor
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guest 204899 (Emre Doğan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kim niye böyle bilgileri edinmek istiyor ki zaten
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    estf (eray artan) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "bizimkinin boyu johnyy(sony) kardeşimizinkinin yanında uffacık kalıyor, boyu değil işlevi olan!"
    micro-soft
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böylece bu neslin de galibinin PS olduğunu beyan etmiş oldular.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2-3 seneye güncellenmiş bi modeli çıksın alınır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ygulbahar +33 Sawasson +31 elmariacci +17 muroooo19 +16 emregnu +14 Spider_hip +14 ethan +13 musty1547 +12 pckobat_78 +11 general4242 +11
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 carter ilk kez +249 2 _ESvED_ ilk kez +244 3 MaximillianFoe ilk kez +212
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    19 Kişi Okuyor (3 Üye, 16 Misafir) 8 Masaüstü 11 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    599 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox series, satış miktarı ve
    6 etiket daha ne kadar sattı phil spencer xbox ps5 PlayStation 5 Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası250,3b
    Twitter Profili93,1b
    YouTube Kanalı307b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Rick and Morty'nin 7. sezonu için çalışmalar çoktan başlamış 46 dk. Amazon’da telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim 1 sa. Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. Mi Band ve Amazfit marka akıllı saatlerin üreticisi Huami, Türkiye'de! 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak Sonraki Kendisi küçük, etkisi ve faydası büyük: EBK-M44 envantere girmeye hazır 3 sa. Sylvester Stallone, The Suicide Squad 2 filminin kadrosuna katıldı 4 sa. SpaceX, 4 astronotu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 12 sa. Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı 13 sa. Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu ABD’de hizmete soktu 13 sa. İki dev galaksinin 'çarpışma öncesi' son anları böyle görüntüledi 14 sa. 50 TL değerindeki Genesis Alpha One, Amazon Prime üyelerine ücretsiz 14 sa. Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın 14 sa. İngiltere, 2030 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip sıfır araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor 15 sa. Black Panther 2'de CGI ile yaratılmış Chadwick Boseman olmayacak 15 sa. Super Flower Neon 122 soğutucusunu duyurdu 15 sa. Rakiplerine toz yutturan bir özelliği var "Samsung Galaxy Tab S7+ incelemesi" 16 sa. OnePlus 9 ilk görüntüsüyle karşımızda 16 sa. Doğada tamamen çözünebilen kalem üretildi 17 sa. Kulaklıkların sonunu getirecek teknoloji: Sesi kulağa ışınlayan hoparlör geliştirildi! 17 sa. MB&F Legacy Machine Perpetual Evo modellerini duyurdu 18 sa. Gigabyte Renoir APU’lu BRIX mini PC hazırlıyor 18 sa. Haftalık Oyun Önerisi 01: Aragami 18 sa. Nicehash RX 6800’ün madencilik performansını yalanladı 19 sa. Volvo hayat kurtarmaya yardımcı olmak için yeni otomobillerini 30 metreden aşağıya attı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu
    DonanımHaber
    12 yıl öncesinin DNS yönlendirme kabusu geri döndü
    DonanımHaber
    Deathloop Steam'de Ön Siparişe Açıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    KABLO TV
    DH Forum
    Xbox Series'in Hızlı Devam Etme Özelliği Bazı Oyunlarda Sorunl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız