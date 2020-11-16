Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak

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Geçtiğimiz hafta resmi olarak çıkışını yapan Xbox Series X ve Xbox Series S'e dair net bir sayı açıklanmasa da konsolun şu ana kadarki Xbox ailesinde en iyi çıkış yapan konsol olduğu açıklandı. Ne yazık ki konsolun satış miktarını da ilerleyen süreçte öğrenemeyeceğiz.

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Xbox One ve PlayStation 4 döneminde neredeyse her 6 ayda bir PlayStation 4'ün satış miktarı açıklanmıştı ancak ne yazık ki Xbox One'ın satış miktarı açıklanmadı. Neden açıklanmadığı ile ilgili net bir açıklama da ne yazık ki yoktu. Yeni nesilde de Xbox'ın satış miktarı açıklanmayacak ancak en azından bu sefer sebebini biliyoruz.

The Guardian ile konuşan Xbox başkanı Phil Spencer, yeni nesilde konsolun satış miktarının açıklanmayacağını çünkü bunu açıklayarak ekibinin odağını değiştirmek istemediğini söyledi. Söylediğine göre ekibin ana odağı konsolun ne kadar sattığı değil, Xbox'ın ne kadar oyuncuya sahip olduğu ve oyun oynama sıklıkları. Phil Spencer ayrıca bu durumun manipülatif olduğunun farkında olduğunu söyledi ve özür diledi.

Xbox One'ın satışları için net bir sayı yok ancak PlayStation 4'ün yarısından daha az olduğuna inanılıyor. Phil Spencer ayrıca Xbox Series'in PlayStation 5'ten fazla sattığı durumda bile satış miktarını açıklamayacaklarını da ekledi.

https://www.theguardian.com/games/2020/nov/11/xbox-phil-spencer-interview-microsoft-series-x

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