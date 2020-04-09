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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Micron QLC tabanlı sunucu sınıfı 5210 ION SSD’lerinin hacimli üretimine geçti

    Hafıza çözümleri üreticisi Micron QLC tipi Flash’ların kullanım alanını genişletmekte kararlı.
    4 sa.
    301
    1
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Micron QLC tabanlı sunucu sınıfı 5210 ION SSD’lerinin hacimli üretimine geçti

    NAND Flash ve DRAM üreticisi Micron son dönemde son kullanıcı pazarında da kendisine yer edinmeye başlayan 3D QLC NAND’lerini sunucu sınıfı çözümlerde de yaygınlaştırıyor.

    10 000 RPM HDD'lerin yerini almaya geliyor

    Micron 5210 ION SSD’sini 10K devire sahip geleneksel sürücülerini daha yüksek performanslı olmasının yanı sıra maddi yükü hafif bir alternatifle güncellemek isteyen kurumsal müşterilere yönelik geliştirmiş.

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    Son kullanıcı pazarında dahi uzun ömürlülük açısından endişelendiren 3D QLC kümeleri Micron'un açıklamasına göre kontrolcü ve yazılım tarafında yapılan optimizasyonlar sayesinde bu zayıflık giderilmiş. Ayrıca her ne kadar MLC ve TLC'ye kıyasla daha yüksek gecikmeye sahip olsa da QLC NAND'ler halen HDD'lere ciddi oranda üstünlük kurmakta.

    Yeni katı hal diskleri 10 000 RPM’lik HDD’lere kıyasla rastgele okumada 175 kat daha performanslı konumdayken rastgele yazmada ise 30 kat hızlı. Sıralı işlemlerde ise 2 kat aktarım hızı sunuyor. Bununla birlikte enerji verimliliği başlığında ise 3 kata kadar iyileşme vadediliyor.

    Ayrıca Bkz. "SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu"

    2.5’’ form faktöründe 7680 GB’a kadar ölçeklenen 5210 ION sürücülerinde SATA 6.0 Gb/s arayüzü tercih edilmiş. Sıralı okumada 540 MB/s’ye ulaşan SSD’ler sıralı yazmada ise 360 MB/s’ye yükselebiliyor. Son olarak 2 milyon saat çalışmaya elverişli 5210 serisi 5 yıllık garanti altında OEM üreticiler için satışa sunulmuş durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/micron-adds-qlc-based-5210-ion-data-center-ssd-with-capacity-up-to-7680-gb.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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