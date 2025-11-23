Tek tuşla kendini imha eden harici SSD tanıtıldı

T-Create Expert P35S özellikleri
TeamGroup henüz ürünün fiyatı veya çıkış tarihini açıklamadı, fakat cihazın 256 GB’tan 2TB’a kadar dört kapasite seçeneğiyle satılacağı belirtiliyor. Dış yüzeyde, tek basışla tüm diski kullanılamaz hale getiren bir tuşun bulunması riskli görünse de, cihazın yanlışlıkla silinmesini engelleyen güvenlik önlemleri eklenmiş durumda.
TeamGroup, bu yöntemle diskte “sıfır veri kalıntısı” bırakıldığını ve herhangi bir kurtarma ihtimalinin ortadan kalktığını belirtiyor. Bu nedenle cihazın genel kullanıcılar, kişisel yedekleme veya günlük depolama için değil, gizli ya da hassas bilgi taşıyan profesyoneller için tasarlandığı vurgulanıyor.
Kendini yok etme özelliğine ek olarak cihaz, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı üzerinden 1.000 MB/s'ye kadar okuma ve yazma hızları sunuyor. Yaklaşık 9 cm uzunluğunda olan cihazın ağırlığı ise 42 gram.