Tek tuşla kendini imha eden harici SSD tanıtıldı

Tam Boyutta Gör TeamGroup, tek tıklamayla kendi kendini imha etme özelliğine sahip dünyanın ilk harici SSD'si T-Create Expert P35S'i piyasaya sürdü. Ürün, kritik durumlarda güvenli depolama ve hızlı veri imhasına ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlandı.

T-Create Expert P35S özellikleri

TeamGroup henüz ürünün fiyatı veya çıkış tarihini açıklamadı, fakat cihazın 256 GB’tan 2TB’a kadar dört kapasite seçeneğiyle satılacağı belirtiliyor. Dış yüzeyde, tek basışla tüm diski kullanılamaz hale getiren bir tuşun bulunması riskli görünse de, cihazın yanlışlıkla silinmesini engelleyen güvenlik önlemleri eklenmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Kendini imha düğmesi, kazara tetiklenmeleri engellemek için iki aşamalı bir kaydırma mekanizmasına sahip. İlk aşama bekleme modu işlevi görürken, ikinci aşama veri imhasını başlatıyor. İlk aşamaya getirmek için tuşu hafifçe zorlayarak kaydırmak gerekiyor. İkinci aşamaya geçmek için ise çok daha fazla güç uygulamak gerekiyor. Bu aşamada SSD bilgisayara takıldığında imha süreci başlatılıyor. Sürücü bilgisayardan çıkarılsa bile işlem geri dönüşü olmayacak şekilde devam ediyor.

TeamGroup, bu yöntemle diskte “sıfır veri kalıntısı” bırakıldığını ve herhangi bir kurtarma ihtimalinin ortadan kalktığını belirtiyor. Bu nedenle cihazın genel kullanıcılar, kişisel yedekleme veya günlük depolama için değil, gizli ya da hassas bilgi taşıyan profesyoneller için tasarlandığı vurgulanıyor.

Kendini yok etme özelliğine ek olarak cihaz, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı üzerinden 1.000 MB/s’ye kadar okuma ve yazma hızları sunuyor. Yaklaşık 9 cm uzunluğunda olan cihazın ağırlığı ise 42 gram.

