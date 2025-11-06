SanDisk, dünyanın en küçük 1 TB USB-C flaş belleğini piyasaya sürdü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör SanDisk, dünyanın en küçük 1 TB kapasiteli USB-C flash belleği olduğunu iddia ettiği yeni modelini tanıttı. SanDisk Extreme Fit USB-C Flash Drive adıyla piyasaya çıkan ürünün 1 TB versiyonu 119,99 dolar fiyat etiketine sahip.

SanDisk Extreme Fit özellikleri

Yalnızca 18,50 x 15,70 x 13,60 mm boyutlarında ve 3 gram ağırlığında olan bellek, dizüstü bilgisayara veya tablete takılı haldeyken neredeyse hiç dışa taşmıyor. Bu sayede taşırken veya çanta içinde kullanırken çıkarmaya gerek kalmıyor. SanDisk, belleğin USB-C bağlantı noktasına sıkıca oturduğunu ve hareket halindeyken bile sabit kaldığını belirtiyor.

USB 3.2 Gen 1 arayüzünü kullanan Extreme Fit, 128 GB ile 1 TB arası modellerde 400 MB/s’ye kadar okuma hızı sunuyor. Ancak SanDisk, bu modelin yüksek bit oranlı video kaydı (örneğin iPhone’larda 4K 120fps ProRes çekimleri) için uygun olmadığını özellikle vurguluyor.

Samsung, en hızlı microSD kartını piyasaya sürdü 1 hf. önce eklendi

Bellek, Windows 10 ve üzeri, macOS 12 ve sonrası ile iPadOS 15 ve üzeri sürümlerle uyumlu. Ayrıca Memory Zone uygulamasıyla birlikte geliyor. Bu yazılım, dosya yönetimi, yedekleme ve depolama alanı boşaltma gibi işlemleri kolaylaştırıyor ve otomatik yedekleme seçeneği de sunuyor.

SanDisk Extreme Fit USB-C Flash Drive; 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle geliyor ve beş yıl sınırlı garantiyle destekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

HDD / SSD Haberleri

SanDisk, dünyanın en küçük 1 TB USB-C flaş belleğini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: