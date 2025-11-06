SanDisk, dünyanın en küçük 1 TB USB-C flaş belleğini piyasaya sürdü

SanDisk Extreme Fit özellikleri
Yalnızca 18,50 x 15,70 x 13,60 mm boyutlarında ve 3 gram ağırlığında olan bellek, dizüstü bilgisayara veya tablete takılı haldeyken neredeyse hiç dışa taşmıyor. Bu sayede taşırken veya çanta içinde kullanırken çıkarmaya gerek kalmıyor. SanDisk, belleğin USB-C bağlantı noktasına sıkıca oturduğunu ve hareket halindeyken bile sabit kaldığını belirtiyor.
Bellek, Windows 10 ve üzeri, macOS 12 ve sonrası ile iPadOS 15 ve üzeri sürümlerle uyumlu. Ayrıca Memory Zone uygulamasıyla birlikte geliyor. Bu yazılım, dosya yönetimi, yedekleme ve depolama alanı boşaltma gibi işlemleri kolaylaştırıyor ve otomatik yedekleme seçeneği de sunuyor.
SanDisk Extreme Fit USB-C Flash Drive; 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle geliyor ve beş yıl sınırlı garantiyle destekleniyor.