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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu

    Hafıza çözümleri üreticisi SK Hynix yüksek okuma hızlarına ulaşabilen yeni NVMe birimlerini tanıttı.
    5 sa.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu
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    DRAM ve NAND Flash pastasında büyük bir dilime sahip SK Hynix güncel PCIe arayüzünü kullanan NVMe SSD’lerini lanse etti. Modeller kurumsal pazara konumlandırılmış.

    PE8000 serisinde yer alan PE8010 ve PE8030’dan PE8010 okuma odaklı iş yüklerine yönelik geliştirilirken PE8030 ise okuma-yazma karışımı operasyonlar için optimize edilmiş. SK Hynix’in kendi geliştirdiği kontrolcünün denetimindeki 96 katmanlı 4D NAND Flash’lardan oluşan sürücüler U.2/U.3 form faktöründe gelirken PCIe 4.0 arayüzünü kullanıyor.

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    6500 MB/s'ye kadar sıralı okuma

    PE8030 6500 MB/s’ye ulaşan sıralı okuma ve 3700 MB/s’ye varan sıralı yazma hızıyla öne çıkarken rastgele operasyonlarda ise okuma/yazma için sırasıyla 1100K/320K seviyesine ulaşabiliyor.

    Bu değerler itibariyle bir önceki nesil modellere kıyasla sıralı okuma alanında %103 ve rastgele yazma işlemlerinde ise %357’lik devasa geliştirme sunan SSD 17 watt’a kadar güç tüketiyor.

    PE8111 temel olarak Open Compute Project için optimize edilmiş. Sıralı işlemlerde okuma-yazma için 3400/3000 MB/s hız sunan depolama birimi rastgele operasyonlarda ise 700K/100K seviyesine erişebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "SK Hynix DDR5 DRAM’lerin üretimine bu yıl başlayacak"

    1 Tb’lik NAND Flash yongalarından oluşan SSD 1U Long formunda 16 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle sunulmuş. Ayrıca 32 TB opsiyonun da geliştirme aşamasında olduğunu ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/265517/sk-hynix-announces-the-pe8000-series-of-gen4-nvme-enterprise-ssds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 3 sa.
    MUHTEŞEM GÖRSELLERİME YENİSİNİ EKLEYEYİM..

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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 4 sa.
    pcie 4.0 ile 8000'e kadar yolu var.

    bunlar m2 slot pcie4.0 isteyen yani şu an sadece 3000 serisi ryzen işlemci ve x570 anakart ile çalışıyor.sata ssd değil bunu karıştıran olur resme sata ssd konmuş çünkü.

    şu anda 5000 seviyesindeyiz ve 1tb modeller 2 bin lira civarlarında.
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    Bloodin 4 sa.
    Hep anlatılır aramızda espritüel olarak, Erzurumlular alınmasın, ben de Erzurumlu sayılırım :)



    Erzurumlular bir gün toplu iş gezisi ve uluslararası toplantı için Ukrayna'ya gitmişler, orada gezi düzenlenirken Karadeniz kıyısındaki bir kaleyi tanıtmaya başlamış rehber. Uzun uzun anlatırken en son içlerinden biri dayanamamış rehbere demiş ki:



    -Galaaa eyi gala eyi gala da, garılar nerde?



    Okurken bu fıkra aklıma geldi:



    SSD eyi SSD de, fiyatı nerde? :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 2 sa. Bloodin
    fiyatı yazacam..

    kalp ilacı ve su bardağı yanında mı?
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