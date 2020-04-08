SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu

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DRAM ve NAND Flash pastasında büyük bir dilime sahip SK Hynix güncel PCIe arayüzünü kullanan NVMe SSD’lerini lanse etti. Modeller kurumsal pazara konumlandırılmış.

PE8000 serisinde yer alan PE8010 ve PE8030’dan PE8010 okuma odaklı iş yüklerine yönelik geliştirilirken PE8030 ise okuma-yazma karışımı operasyonlar için optimize edilmiş. SK Hynix’in kendi geliştirdiği kontrolcünün denetimindeki 96 katmanlı 4D NAND Flash’lardan oluşan sürücüler U.2/U.3 form faktöründe gelirken PCIe 4.0 arayüzünü kullanıyor.

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6500 MB/s'ye kadar sıralı okuma

PE8030 6500 MB/s’ye ulaşan sıralı okuma ve 3700 MB/s’ye varan sıralı yazma hızıyla öne çıkarken rastgele operasyonlarda ise okuma/yazma için sırasıyla 1100K/320K seviyesine ulaşabiliyor.

Bu değerler itibariyle bir önceki nesil modellere kıyasla sıralı okuma alanında %103 ve rastgele yazma işlemlerinde ise %357’lik devasa geliştirme sunan SSD 17 watt’a kadar güç tüketiyor.

PE8111 temel olarak Open Compute Project için optimize edilmiş. Sıralı işlemlerde okuma-yazma için 3400/3000 MB/s hız sunan depolama birimi rastgele operasyonlarda ise 700K/100K seviyesine erişebiliyor.

Ayrıca Bkz. "SK Hynix DDR5 DRAM’lerin üretimine bu yıl başlayacak"

1 Tb’lik NAND Flash yongalarından oluşan SSD 1U Long formunda 16 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle sunulmuş. Ayrıca 32 TB opsiyonun da geliştirme aşamasında olduğunu ekleyelim.

https://www.techpowerup.com/265517/sk-hynix-announces-the-pe8000-series-of-gen4-nvme-enterprise-ssds

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