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Micron'dan akıllı telefonlar için 2Gb LPDDR2 bellek yongası

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üretiminde endüstri devi isimlerden biri olan Micron, akıllı telefonlar ve mini-bilgisayarlar için geliştirdiği düşük güç tüketimli 2Gb bellek yongasını duyurdu. Pil ömrünü uzattığı ve sistem performansını arttırdığı belirtilen LPDDR2 formundaki 2Gb bellek yongasının 1.2v geriliminde görev yaptığı ve 1066Mbps hızında çalıştığı açıklandı.

Micron'un yüksek kapasiteli çoklu yonga paketi (MCP) veya paket üzerine paket çözümleriyle alınabileceği belirtiliyor. Hacimli üretime üçüncü çeyrekte girmesi beklenen 2Gb LPDDR2'nin maliyetleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
güzel bir gelişme...
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Mertcan. 9 yıl
1066mbps hızında çalışıyormuş , belleklerde mbps nasıl ölçülüyor mhz olarak neye denk geliyor yani?
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