Microsoft dizüstü bilgisayarlar için stand hazıladı, Arc'a yeni renkler ekledi

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Redmond merkezi yazılım devi Microsoft'un donanım departmanı sessizliğini bozarak ürün gamına farklı segmentler için hazırlanan yeni modeller ekledi. Firmanın bu yöndeki ilk girişimi tanıtımı oldukça erken yapan yeni netbook standı oldu. Öte yandan Microsoft, tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran Arc kod adlı fare modeline de yeni renk seçenekleri ekledi.

Microsoft'un Notebook Cooling Base adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar standının sadece 1.16-inç kalınlığında olduğu ve farklı boyutlardaki dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilecği belirtiliyor. Bükümlü tasarıma sahip olan ve üzerinde dizüstü bilgisayarların serinletilebilmesine yardımcı olmak amacıyla konumlandırılan bir de fanın bulunduğu standın Beyaz ve Siyah olmak üzere çift renk alternatifi ve 30$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla Temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor.

Dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan yeni standın yanı sıra Microsoft, sınıfının en dikkat çekici tasarımlarından birine sahip olan faresi Arc için yeni renk alternatifleri sunuyor. Apple tarzı özel Beyaz, Deniz Mavisi,Zeytin Yeşili, Patlıcan Moru gibi seçeneklerin eklendiği Arc'ın teknik özelliklerinde ise kayda değer herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kablosuz tasarıma sahip olan Arc'ın yeni renk seçeneklerinin Mart ayı sonunda 50$'lık yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacağı belirtiliyor.

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