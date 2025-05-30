Xbox el konsolunda geri adım: Planlar ertelendi

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un taşınabilir oyun konsolu planları yeni bir dönemece girmiş olabilir. Xbox markalı ilk el konsolunun Asus ortaklığında geliştirildiği daha önce gündeme gelmişti. Şimdi ise Microsoft’un kendi iç donanım projelerini askıya aldığı söyleniyor. Peki yeni cihaz ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

El konsolu stratejisi değişiyor

Kaçıranlar için Microsoft, Xbox ve Windows platformlarını daha entegre hale getirmek için yeni bir strateji izliyor. Bu noktada şirketin uzun süredir el konsollarına yoğunlaştığını biliyoruz. Hatta Windows'un el konsollarına özel optimize edilmiş bir kullanıcı arayüzü ile güncelleneceği ve yenii bir cihazın yolda olduğu paylaşılmıştı. Ancak bu karar, şimdilik ortaklıkla sınırlı olabilir.

Windows Central'ın yeni raporuna göre Microsoft, Xbox etiketi taşıyan ancak kendi üretimi olacak ilk el konsolunun geliştirme sürecini geri plana aldı. Şirketin artık önceliği, ASUS’un geliştirdiği ve "Project Kennan" kod adıyla bilinen üçüncü parti Xbox el konsoluna verilmiş durumda. Bu noktada Kennan projesi şu an için planlandığı şekilde ilerliyor. Üstelik cihazın donanım tarafında nihai yapılandırmaya ulaştığı da paylaşılanlar arasında.

Microsoft'un daha önce üç farklı prototip üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak bu cihazların piyasaya sürülmesinin kısa vadede mümkün olmadığı artık netleşmiş oldu. Kaynaklara göre şirket, şu an için doğrudan kendi konsolunu üretmek yerine, OEM ortaklarıyla birlikte Xbox markasını el konsolu formuna taşıyacak.

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Yıl sonunda piyasaya çıkması beklenen ASUS imzalı Xbox el konsolu, AMD'nin yeni nesil Z2 Extreme çipini kullanan ilk modellerden biri olabilir. Donanım tamamlanmışken, şimdi gözler yazılım tarafındaki optimizasyonlara çevrilmiş durumda.

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