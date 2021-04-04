Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor

Yazılım devi gelecek Windows 10 yapıları için hazırlıklarına devam ederken ilk değişiklikler geliştirici kanalına yansıyor. Görünüşe göre firma görev çubuğu üzerinde çalışıyor.
Görev çubuğunda değişikler yolda
Geliştirici kanalında yayınlanan son güncelleme arayüzde hissedilir değişiklerle geldi. Paylaşılan ekran görüntülerine göre Microsoft görev çubuğundaki Word ve Notepad gibi uygulamalara sağ tıklandığında açılan listeye yerelde çalışılan dosyaların konumu için kısayol eklemiş.İlginizi Çekebilir Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak
Diğer taraftan görev çubuğunda boş bir alana tıklandığın açılan listeden görev görünümü, Dokunmatik klavye kısayolu düğmesi, Windows Ink çalışma alanı ve Windows arama kısayolları kaldırılmış.
Microsoft’un bu seçenekleri ayarlara taşıyarak genel kullanıcı arayüzündeki dağınıklığı gidermeyi amaçladığı düşünülüyor.
Buna karşın taşınan kısayollar kişiselleştirme başlığı altına taşındığı için bu Windows 10’u etkinleştirmeden kullananların bu değişiklere erişeyemeyeceği anlamına geliyor.
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Son olarak değişiklerin önümüzdeki ekim-kasım aylarında kullanıma sunulması beklenen Sun Valley yapısında yer alması bekleniyor.
https://www.windowslatest.com/2021/04/04/microsoft-wants-to-make-changes-to-windows-10-taskbar-menu/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tamam windows bir çok donanımda çalışıyor, kabul ediyoruz. mac gibi sabit donanımı yok ona da tamam. ama kardeşim 10 yıl be! sen koskoca microsoft olarak bunu 10 yılda yapamıyorsan ben bunları bahane olarak kabul etmem.
Zaten denetim masası yavaş yavaş eksilmeye başladı.
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