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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor

    Geliştirici kanalında dağıtılmaya başlanan son Windows 10 yapısı beraberinde görev çubuğunda bazı değişikleri de getirdi. Firma daha pratik ve sade bir görev çubuğu hedefliyor.
    04 Nisan 2021, 19:00 (1 hf.)
    4,4b
    1
    15
    Windows
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    4

    Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor
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    Yazılım devi gelecek Windows 10 yapıları için hazırlıklarına devam ederken ilk değişiklikler geliştirici kanalına yansıyor. Görünüşe göre firma görev çubuğu üzerinde çalışıyor.

    Görev çubuğunda değişikler yolda

    Geliştirici kanalında yayınlanan son güncelleme arayüzde hissedilir değişiklerle geldi. Paylaşılan ekran görüntülerine göre Microsoft görev çubuğundaki Word ve Notepad gibi uygulamalara sağ tıklandığında açılan listeye yerelde çalışılan dosyaların konumu için kısayol eklemiş.

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    Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor
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    Diğer taraftan görev çubuğunda boş bir alana tıklandığın açılan listeden görev görünümü, Dokunmatik klavye kısayolu düğmesi, Windows Ink çalışma alanı ve Windows arama kısayolları kaldırılmış.

    Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor
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    Microsoft’un bu seçenekleri ayarlara taşıyarak genel kullanıcı arayüzündeki dağınıklığı gidermeyi amaçladığı düşünülüyor.

    Buna karşın taşınan kısayollar kişiselleştirme başlığı altına taşındığı için bu Windows 10’u etkinleştirmeden kullananların bu değişiklere erişeyemeyeceği anlamına geliyor.

    Ayrıca Bkz. "ADATA, Gammix S70 Blade NVMe SSD’sini duyurdu"

    Son olarak değişiklerin önümüzdeki ekim-kasım aylarında kullanıma sunulması beklenen Sun Valley yapısında yer alması bekleniyor.



    https://www.windowslatest.com/2021/04/04/microsoft-wants-to-make-changes-to-windows-10-taskbar-menu/
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    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık komple ara yüzü materyalist, modern ve minimal hale getirmesi lazım. Tamam işlevsel ve Mac OS dan çok çok daha açık uçlu her istediğini yapabiliyorsun ama milenyumdan kalma ara yüz ile olmaz bu işler...
    Artık komple ara yüzü materyalist, modern ve minimal hale getirmesi lazım. Tamam işlevsel ve Mac OS dan çok çok daha açık uçlu her istediğini yapabiliyorsun ama...
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    Yanıtla +12
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    M Matt_Murdock (Murat Alper) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala 2 HDD'in içeriğini tek bir pencerede yan yana gösterebilme becerisini gösteremiyor, kullanıcı için çok büyük bu kolaylık için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorunda kalıyoruz.
    Hala 2 HDD'in içeriğini tek bir pencerede yan yana gösterebilme becerisini gösteremiyor, kullanıcı için çok büyük bu kolaylık için üçüncü parti uygulamalar kull...
    Devamını Gör
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K karaataas 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sabit bir arayüz ile ne zaman devam edilecek hep değişim sıktı artık
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    ProJelly 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fareyi sağ alta getirince masaüstünü göstersin tekrar yeter
    1 Yanıt Yanıtla
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    Müştemilat Bey 5 gün ( Mesaj Silindi ) ProJelly
    Ben 20H2 kullanıyorum o ozellik hala calısıyor
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mac/linux'ten ne arakladılar diye girdim konuya
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    görev çubuğu değişir başka yer bozulur :D
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    microsoft windows'u sallamıyor. bak apple ka defa işlemci değiştirdi adamlar kodları yeniden optimize etti ve canavar gibi çalışıyor.

    tamam windows bir çok donanımda çalışıyor, kabul ediyoruz. mac gibi sabit donanımı yok ona da tamam. ama kardeşim 10 yıl be! sen koskoca microsoft olarak bunu 10 yılda yapamıyorsan ben bunları bahane olarak kabul etmem.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha önce neden böyle yapmadık denilecek şeyler bunlar ama tebrik ediyorum. Görev Çubuğundaki bağlam menüsü o kadar yükselmeye başlamıştı ki artık ekrana sığmayacak diye düşünüyordum. Ayarlara yerleştirmeleri iyi olmuş.
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    NvdiaAmd (Team Coco) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yıl olmuş 4/4/2021 . Başka bir şey demeye gerek yok.
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    M maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi dokunmayın şu arayüze.

    Zaten denetim masası yavaş yavaş eksilmeye başladı.
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala 2 HDD'in içeriğini tek bir pencerede yan yana gösterebilme becerisini gösteremiyor, kullanıcı için çok büyük bu kolaylık için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorunda kalıyoruz.
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    M Matt_Murdock (Murat Alper) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    windows 10 görev çubuğu, windows 10 sun valley ve
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