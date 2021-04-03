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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA, Gammix S70 Blade NVMe SSD’sini duyurdu

    ADATA, oyuncular için dahili ve harici bileşenler geliştirdiği XPG markası altında yüksek performanslı Gammix S70 Blade SSD’sini duyurdu. Model yüksek sıralı okuma/yazma performansı sunuyor.
    03 Nisan 2021, 19:22 (1 hf.)
    1,6b
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ADATA, Gammix S70 Blade NVMe SSD’sini duyurdu
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    Geçtiğimiz aylarda sunduğu SSD’lerin kontrolcü ve NAND Flash’larını sessiz sedasız değiştiğini paylaştığımız yeni bir çözümle karşımızda.

    Gammix S70 Blade

    İnce bir alüminyum ısı dağıtıcı ile serinletilen Gammix S70 Blade, paylaşılmayan bir kontrolcünün denetimindeki 3D TLC NAND Flash’lardan oluşuyor. DRAM önbellekle desteklenen NVMe SSD sistemle iletişimi PCIe 4.0 x4 arayüzü üzerinden sağlıyor.

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    ADATA, Gammix S70 Blade NVMe SSD’sini duyurdu
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    1 ve 2 TB kapasiteli seçenekler halinde sunulacak S70 Blade sıralı okuma-yazma operasyonlarında sırasıyla 7400/6400 MB/s’lik hızlara ulaşabiliyor. Rastgele okuma ve yazma işlemlerinde 650K/740K IOPS sergileyebilen SSD’lerden 1 TB kapasiteli seçenek için 740 TBW dayanım değeri iddia edilirken 2 TB kapasiteye çıkıldığında bu rakam 1480’e çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı"

    Son olarak M.2 2280 formatındaki SSD’ler 5 yıl garanti altında satışa sunulacak. Modellerin fiyatlarının henüz paylaşılmadığını ekleyelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/adata-xpg-unveils-xpg-gammix-s70-blade-pcie-gen4x4-m-2-ssd.html
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A AtiMX4 (Ati ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adata'ya güvenim kalmadığından o rakamların hikayeden ibaret olduğunu düşünüyorum.
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    8200 pro da yapılan revizyonlar sonrası bence bu firmaya kulanıcıların güveni pek kalmadı, hatta kendimden örnek vereyim; 512 gb nvme ssd alma arefesinde iken yaptığı revizyon değişiliği haberini okuduktan sonra başka bir markanın ssd sini aldım aynı paraya soğutucusu üzerinde gelen hemde 800tb yazma ömrü biçilen daha performanslı bir ssd aldım
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    Arisaka 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    isterse 100000/100000 hızlarda SSD çıkarsınlar windows ortamında son kullanıcıya hiç bir faydası yok.

    Dünya para verilip binlerce mb okuma-yazma hızlarına sahip SSD ler benchmark alıp ego tatmin etmenin ötesinde hiç bir halta yaramıyorlar.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    he he öyle diyip geçin :))
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    C cleancoder (Faruk ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    Zaten bu urunler standart kullanici icin biraz abarti oluyor. Asil hedef kitlesi yuksek performans isteyen uzman kullanicilar, icerik ureticileri, yazilimcilar, video renderla ugrasanlar vs
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    muhlisgursoy (Muhlis Gürsoy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi okuyan HDDler:
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