ADATA, Gammix S70 Blade NVMe SSD’sini duyurdu

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Geçtiğimiz aylarda sunduğu SSD’lerin kontrolcü ve NAND Flash’larını sessiz sedasız değiştiğini paylaştığımız yeni bir çözümle karşımızda.

Gammix S70 Blade

İnce bir alüminyum ısı dağıtıcı ile serinletilen Gammix S70 Blade, paylaşılmayan bir kontrolcünün denetimindeki 3D TLC NAND Flash’lardan oluşuyor. DRAM önbellekle desteklenen NVMe SSD sistemle iletişimi PCIe 4.0 x4 arayüzü üzerinden sağlıyor.

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1 ve 2 TB kapasiteli seçenekler halinde sunulacak S70 Blade sıralı okuma-yazma operasyonlarında sırasıyla 7400/6400 MB/s’lik hızlara ulaşabiliyor. Rastgele okuma ve yazma işlemlerinde 650K/740K IOPS sergileyebilen SSD’lerden 1 TB kapasiteli seçenek için 740 TBW dayanım değeri iddia edilirken 2 TB kapasiteye çıkıldığında bu rakam 1480’e çıkıyor.

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Son olarak M.2 2280 formatındaki SSD’ler 5 yıl garanti altında satışa sunulacak. Modellerin fiyatlarının henüz paylaşılmadığını ekleyelim.

https://www.guru3d.com/news-story/adata-xpg-unveils-xpg-gammix-s70-blade-pcie-gen4x4-m-2-ssd.html

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