Microsoft, Internet Explorer 6'yı 2014'e kadar destekleyecek

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ve Apple Safari ile rekabetin arttığı ve tansiyonun iyice yükseldiği tarayıcı pazarındaki hakim pozisyonunu Internet Explorer 8 ile korumayı hedefleyen Microsoft cephesinden eski versiyonlara yönelik önemli bir açıklama geldi ve kullanım yaygınlığı açısından en popüler sürümlerinden birisi olan Internet Explorer 6.0'ın uzunca bir süre daha kullanımda olacağı açıklandı.
Microsoft tarayıcı grubu genel yöneticisi Dean Hachamovitch yaptığı açıklamasında Internet Explorer 6.0 için desteğin devam edeceğini ve tarayıcı için desteğin kısmen de olsa 8 Nisan 2014 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. 27 Ağustos'ta 8. yaşını kutlayacak olan Internet Explorer, 2014 yılına kadar devam edecek olan destek ile en uzun ömürlü gezginlerden birisi unvanını da alacak.
Internet Explorer için yaşam destek programının uzatılması yapılan kullanıcı anketlerinin etkisi de büyük. Zira Digg üzerinde yapılan bir oylamada Internet Explorer 6 kullanıcılarının %76'lık kısmı sistemlerinde yönetici erişimine sahip olmadıkları için güncelleyemedikleri, %17'lik kısmı güncellemeye ihtiyaç duymadıklarını, %7'lik bir diğer kesim ise IE 6.0'ı diğer tarayıcılara tercih ettikleri yönünde oy kullandılar.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
keske yarın kessede destegı bır kac ay ıcınde cokse Devlet daıreleri ogrensınler ...
İfade hatası algılandı ve yazar uyarılacak !
Burada kasıt IE 6 sanırım ?
Win 3.1 de IE kullanan biri olarak karşı koymam gereken bir durumdu
Mesela adamlar zamanında 2000 üzerine XP yi çıkardılar. Görsellik dediler ama sistemde kullanılan ikon ve görsel meteryallerin yarısından fazlası windows 2000 ile aynıydı. Çok gözönündeki görsel öğelere çalışmıştı adamlar. (işin özellik, teknik ve güvenlik kısmına girmiyorum bile zaten herzaman bu durumu tartışıyoruz.)
Vista çıkardılar. Görseli değiştirdik dediler ama bu seferde ikonların büyük kısmı Windows 2000,XP ikonları.
Windows 7 de de bu durum devam ediyor.
Şimdide windows download sitesinden güncellemeleri indirirken hasta ediyorlar beni. açıklamada SP3 için diyor ama yamayı indiriyorsun SP2 için çıkıyor. Ben olaya görsellik açısından baktım, ama madem okadar parayı alıyorsun; işini özenle yapacaksın...
SP3 le birlikte IE7'yi sisteme otomatik olarak kurmalıydı. Böylece tasarımcılarda derin bir nefes alabilirlerdi. Geçenlerde bir tablo gördüm; bir web tasarımcısının bir site için harcadığı ortalama zamanı gösteriyordu, Bu tablo'ya göre ortalama harcanan zamanın yarısı ie6 optimizasyonu ile geçen süre.
Bu kadar ilkel browser'ı yok etmek yerine bir de 2014'e kadar destek vericeğini açıklamak ne kadar doğru tartışılır.
Ufak bir bilgilendirme yapiğim; Donanım Haber ziyaretçilerinin yaklaşık yüzde 65'i Internet Explorer serisini kullanıyor.
IE6 kullanicilarini string'den gorunce anasayfada/forum girisinde kucuk bir uyari gosterilse nasil olur (giris engellenmicek)? Lutfen IE8 / FireFox / Chrome 'a gecin gibi.. Bircok IE magduru web gelistiricisi artik bunu yapiyor. Youtube da yapmaya basladi sanirsam.
Aynen genelde ie kullanıyorlar mozilla dediğimde bi arkadaşa oha oney godzilla mı dediğini bile hatırlıyorum.
Yanlış düşünüyorsun hala opera firefox ve chrome gibi tarayıcıların ne olduğunu bilmiyen insanlar var
Dediklerinizin en ufak bir doğruluk payı yok. Şuan İnternet Explorer , rakiplerinin toplamını katlayacak durumda kullanılıyor.