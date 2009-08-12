Microsoft, Internet Explorer 6'yı 2014'e kadar destekleyecek

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ve Apple Safari ile rekabetin arttığı ve tansiyonun iyice yükseldiği tarayıcı pazarındaki hakim pozisyonunu Internet Explorer 8 ile korumayı hedefleyen Microsoft cephesinden eski versiyonlara yönelik önemli bir açıklama geldi ve kullanım yaygınlığı açısından en popüler sürümlerinden birisi olan Internet Explorer 6.0'ın uzunca bir süre daha kullanımda olacağı açıklandı.

Microsoft tarayıcı grubu genel yöneticisi Dean Hachamovitch yaptığı açıklamasında Internet Explorer 6.0 için desteğin devam edeceğini ve tarayıcı için desteğin kısmen de olsa 8 Nisan 2014 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. 27 Ağustos'ta 8. yaşını kutlayacak olan Internet Explorer, 2014 yılına kadar devam edecek olan destek ile en uzun ömürlü gezginlerden birisi unvanını da alacak.

Internet Explorer için yaşam destek programının uzatılması yapılan kullanıcı anketlerinin etkisi de büyük. Zira Digg üzerinde yapılan bir oylamada Internet Explorer 6 kullanıcılarının %76'lık kısmı sistemlerinde yönetici erişimine sahip olmadıkları için güncelleyemedikleri, %17'lik kısmı güncellemeye ihtiyaç duymadıklarını, %7'lik bir diğer kesim ise IE 6.0'ı diğer tarayıcılara tercih ettikleri yönünde oy kullandılar.