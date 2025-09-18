Giriş
    Microsoft, dünyanın en güçlü yapay zeka veri merkezini duyurdu: Yüzbinlerce GPU içerecek!

    ABD'nin Wisconsin eyaletinde kurulan tesis, 315 dönümlük bir arazi üzerinde toplam 111 bin metrekare alana sahip olacak ve içinde yüz binlerce Nvidia GB200 ile GB300 GPU barındıracak. 

    Microsoft, dünyanın en güçlü yapay zeka veri merkezini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2026’nın başlarında dünyanın en güçlü yapay zeka veri merkezini devreye almayı planladığını duyurdu. Wisconsin, Pleasantville’de yer alan ve Fairwater adı verilen merkez, özellikle yapay zeka modellerinin eğitimi ve büyük ölçekli modellerin çalıştırılması için tasarlandı.

    Foxconn'un eski LCD fabrikasının bulunduğu alanda kurulan tesis, 315 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu üç binada toplam 111 bin metrekare alana sahip olacak ve içinde yüz binlerce Nvidia GB200 ile GB300 GPU barındıracak. Maliyetinin ise 3,3 milyar dolar olması bekleniyor.

    En hızlı süper bilgisayardan 10 kat yüksek performansa sahip olacak

    Microsoft CEO’su Satya Nadella, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu GPU’ların dünyanın etrafını 4,5 kez saracak kadar fiber kabloyla birbirine bağlanacağını ve mevcut en hızlı süper bilgisayardan 10 kat daha fazla performans sunacağını belirtti. Buradaki karşılaştırmanın, 200 binden fazla GPU ve 300 MW güç kullanan xAI’ın Colossus sistemiyle yapılmış olabileceği düşünülüyor. Ancak Microsoft, GPU sayısını ya da tesisin beklenen enerji tüketimini kesin olarak açıklamadı.

    Microsoft, dünyanın en güçlü yapay zeka veri merkezini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Sıfır su tüketimine sahip olacak

    Fairwater, kapalı devre su soğutma teknolojisiyle çalışacak. Şirket bunun "sıfır su israfı” sağlayacağını, inşaat aşamasında doldurulan suyun sürekli kullanılacağını söylüyor. Microsoft ayrıca, bunun dünyanın en büyük ikinci su soğutmalı soğutucu tesisi olduğunu iddia ediyor. Isınan su, binanın dört yanındaki soğutma kanatlarına gönderilecek, burada 172 adet 6 metrelik fanla soğutulduktan sonra yeniden GPU’ları soğutmak için sisteme geri dönecek.

    Sistemin yaklaşık %10’luk kısmı ise klasik sunuculardan oluşacak ve bunlar normal koşullarda dış hava ile soğutulacak, sadece aşırı sıcak günlerde su soğutmasına geçecek.

    Devasa boyutlara sahip olan tesis, 74 km derin temel kazığı, 12 bin ton yapısal çelik, 193 km orta gerilim yeraltı kablosu ve 117 km mekanik borulama içerecek. Sadece depolama sistemleri bile 5 futbol sahası uzunluğunda olacak.

    Kaynakça https://blogs.microsoft.com/blog/2025/09/18/inside-the-worlds-most-powerful-ai-datacenter/ https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/09/18/made-in-wisconsin-the-worlds-most-powerful-ai-datacenter/
