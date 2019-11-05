Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Japonya, 3 gün haftalık tatil sistemini denedi: Üretkenlikte %40 artış

    Microsoft Japonya tarafından test edilen dört günlük iş haftası sistemi, firmadan yapılan ilk açıklamalara göre şirketin üretkenliğini yüzde 40 oranında arttırdı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3,3b
    1
    38
    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft Japonya, 3 gün haftalık tatil sistemini denedi: Üretkenlikte %40 artış

    “Work-Life Choice Challenge Summer 2019” adı verilen bir projeyle dört iş gününden oluşan beş haftayı test eden Microsoft Japonya, verimlilikte yüzde 40 oranında ciddi bir artış tespit etti. Çalışanların maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmadan, hiçbir haktan mahrum bırakılmadan yapılan bu deneme beş hafta boyunca çalışanların Cuma günleri de tatil yapmasına imkan sağladı.

    2300 çalışanın tamamıyla bu testi yürüten firma, aktarılanlara göre dört günlük iş haftası sayesinde daha kısa ve verimli toplantılar yaptı. Bu toplantıların hızı, üretkenliğe yansıdı ve kısa çalışma süresi verimliliği yükseltti.

    Microsoft Japonya CEO’su Takuya Hirano, konuyla ilgili olarak şöyle bir açıklama yaptı:

    “Kısa zaman çalış, iyi dinlen ve çok öğren. Bu ortam, hayatta bir amaç sahibi olduğunu hissetmek ve iş hayatında daha büyük bir etkiye sahip olmak için gerekli. Çalışanların, yüzde 20 daha az sürede nasıl aynı işi yapacaklarını düşünmelerini ve deneyimlemelerini istiyorum.”

    Ayrıca Bkz. "Hideo Kojima şimdi de film sektörüne adım atıyor"

    Verimliliği kanıtlanan sistem, yakın gelecekte farklı firmalar tarafından da şüphesiz test edilecektir.



    https://www.tweaktown.com/news/68557/microsoft-japan-trials-4-day-work-week-productivity-boosted-40/index.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    deniz_sea 2 hf. en beğenilen
    Bizde de denerler, cumartesi tam gün çalışıp pazarın yarım gün olmasını denerler, sonuç daha çok çalışıp, daha az kazanıp, daha az dinlenip, daha az başarılı oluruz, sonuçta istedikleri de bu....
    Bizde de denerler, cumartesi tam gün çalışıp pazarın yarım gün olmasını denerler, sonuç daha çok çalışıp, daha az kazanıp, daha az dinlenip, daha az başarılı ol...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +57
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 2 hf.
    Cuma günümü. Microsoft şeriat getirmeye çalışıyor. Yobaz Microsoft
    1 Yanıt Yanıtla +49
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 2 hf. deniz_sea
    Bizdeki işletmeciler vizyonsuz ve aç gözlü, bu yüzden de başarısızlar. Herkes daha çok çalışırsa daha kar edeceklerini sanıyorlar ama hal böyle olunca çalışanların çoğu zaman öldürüp iş kaytarma odaklı işe gidiyor, ne işi benimsiyor ne firmayı benimsiyor. Hatta çalıştığı yerden nefret ediyor, sırf ay sonu gelsinde paramı alayım o da alabilirsem geciktirmezlerse kafasıyla çalışıyorlar. Yani aslında içten içe o firmanın kötü olmasını isteyen, firmayı sevmeyen insanları çalıştıran salak işletmeciler. Halbuki ver adamın hakkını, ekstra abuk sabuk cumartesi günleri ile adamı yorma, akşam en geç 6 deyince paydos ver, çok daha verimli çıkarsın. İşletmeci elemana kin güdüyor, 1 saat fazladan çalıştırma hesabı yapıyor, eleman da ulan öğle molasına kadar 2 facebook açıp daha ne kadar çalışmadan zaman kazanırım, ama dışarı çıkınca trafik vardı diyeyim 2 saat geç döneyim, şu işi de tamamladım ama 2 gün geciktireyim zaman kazanıp o sırada çaktırmadan youtube izleyeyim gibi sürekli yeni taktikler kovalıyor. Sürekli birbirini silkme derdinde insanlarla işletmelerde ancak bu kadar başarılı oluyor.
    Bizdeki işletmeciler vizyonsuz ve aç gözlü, bu yüzden de başarısızlar. Herkes daha çok çalışırsa daha kar edeceklerini sanıyorlar ama hal böyle olunca çalışanla...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ogameci 1 hf.
    bir japon'un verimliliği ile

    bir türk, yunanın verimliliği bir olmaz !!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Manchester United 1 hf.
    Ülkemizdeki memurlar bunu beğendi. Gerçi çalıştıkları yok hiç.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    isakoc 1 hf.
    Haftanın 3 günü tatili geçtim en azından tüm üretim sektörleri en az 2 gün tatil yapması zorunlu olması lazım. Hayatımda sadece 7-8 ay kadar 2 gün tatil olan bir işte çalıştım, inanın en dinlenmiş olduğum, çalışırken işe en çok odaklandığım, hafta sonunu sadece uyumak dışında farklı birçok etkinlikle değerlendirildiğini gördüğüm bir dönemdi. Çıkmadan önce bir kaç ay maaş alamıyorduk ama genede çıkmak istemiyordum o işten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    murdocklawless 2 hf.
    Bakkal ne beyaz ne mavi yakalı ne de işçi, bakkal esnaf, kendi işinin sahibi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sedunar 2 hf.
    Bakkalar ne yapsın haftanın 7 günü
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TIGERSHARK 2 hf. Sedunar
    Bakkallarda beyin yok :) Eczacılar gibi nöbetçi bakkal uygulamasına geçseler kendileri de mutlu olacak ta ne esnaf odasının ne belediyelerin kafası çalışmıyor. Birçok bakkala sor evde karısının yüzünü bile görmüyordur.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rkx 2 hf.
    İş verimliliği böyle olur;

    -5 kişinin yapcağı işi bir kişi yapar.
    -Cumartesi yarım-tam gün çalışırsın.
    -Gerekirse hergün ekstra mesai yaparsın.
    -Sigortasız çalışırsın yada asgari ücretten maaşı gösterirsin.
    -Mazeretle gelmediğin günleri parasını kesersin.
    -Beğenmiyorsan kapı orda dersin.
    Bak bakalım üretim nasıl artıyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 2 hf.
    Devlet memurlarına 2 gün tatil çok onlara 1 gün tatil yeter.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    efendizade34 2 hf.
    Sözde musluman ülkeyiz, bence cuma, cumartesi ve pazar tatil olsun, ama mevcut hükümet ve yandaş iş adamları buna izin vermez. Aç gözlü bir milletiz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    isakoc 1 hf. efendizade34
    hmm, anlıyorum. 1923ten beri süre gelen sistem, sadece mevcuta patladı. enteresan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jeopol 2 hf.
    Bizde herşey standart olmuş. Açıkçası 9-5 çalışmak yerine insanlara hangi saatte çalışmak istiyorsa o saatte çalıştırmalı.



    Ara sira can sıkıntısından cumartesi de işe giderim. (Tabi öğle saatlerinde) 2-3 saatte hafta içine göre daha verimli iş yaparım.



    Sabahın köründe işe gidince sabah neredeyim ben sorgusu çok vakit alır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khytr89 2 hf.
    Helal olsun Microsoft, böyle çalışma günü ve saatleri olsun ortalama 60 yaşında emekli olunur ama sen insanları 6 gün 9-10 saat çalıştır sonra da 65'te emekli olmalarını talep et, tam köle düzeni.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3328 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft japonya, microsoft japan ve
    6 etiket daha dört gün iş haftası üç gün tatil Zamazingo Bilim ve Teknoloji Çağrı Babuçcuoğlu Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. 2020 BMW M2 CS, bolca karbon fiber ve 450 beygir güçle geldi 2 hf. 108 MP kamerası olan Xiaomi Mi CC9 Pro'dan ilk fotoğraf örneği geldi 2 hf. Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar 2 hf. Yandex Alisa akıllı asistan ülkemizde kullanıma sunuldu 2 hf. Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize 2 hf. Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı 2 hf. Google News artık iki dilde haberleri gösterecek 2 hf. Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı 2 hf. Akaryakıtta inovasyonu zirveye taşıyan gelişmeler: BP'nin önemli çalışmalarını konuştuk! 2 hf. Xiaomi Mi TV 5 tanıtıldı 2 hf. Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı 2 hf. Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak 2 hf. Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl? 2 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı 2 hf. Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı 2 hf. 108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı 2 hf. WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı 2 hf. Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir 2 hf. Dropbox’ın 100GB dosya paylaşım uygulaması Transfer betadan çıktı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Japonya, 3 gün haftalık tatil sistemini denedi: Üretkenlikte %40 artış Sonraki Facebook şirket logosunu değiştirdi 2 hf. Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı 2 hf. Google Play’den satın alacağınız her içerik için puan kazanacaksınız 2 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020 2 hf. Hideo Kojima şimdi de film sektörüne adım atıyor 2 hf. Adobe yazılımlarına GeForce RTX takviyesi 2 hf. Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller 2 hf. LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1 2 hf. Microsoft, Project Cortext'i duyurdu 2 hf. Galaxy S11 yazılımı için çalışmalar başladı 2 hf. Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0 2 hf. İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme 2 hf. Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor 2 hf. IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor! 2 hf. SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek 2 hf. 2si1: iPhone 11 deneyimlerimiz ve kutu açılışı 2 hf. Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek? 2 hf. The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim