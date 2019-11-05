Microsoft Japonya, 3 gün haftalık tatil sistemini denedi: Üretkenlikte %40 artış

“Work-Life Choice Challenge Summer 2019” adı verilen bir projeyle dört iş gününden oluşan beş haftayı test eden Microsoft Japonya, verimlilikte yüzde 40 oranında ciddi bir artış tespit etti. Çalışanların maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmadan, hiçbir haktan mahrum bırakılmadan yapılan bu deneme beş hafta boyunca çalışanların Cuma günleri de tatil yapmasına imkan sağladı.
2300 çalışanın tamamıyla bu testi yürüten firma, aktarılanlara göre dört günlük iş haftası sayesinde daha kısa ve verimli toplantılar yaptı. Bu toplantıların hızı, üretkenliğe yansıdı ve kısa çalışma süresi verimliliği yükseltti.
Microsoft Japonya CEO’su Takuya Hirano, konuyla ilgili olarak şöyle bir açıklama yaptı:
“Kısa zaman çalış, iyi dinlen ve çok öğren. Bu ortam, hayatta bir amaç sahibi olduğunu hissetmek ve iş hayatında daha büyük bir etkiye sahip olmak için gerekli. Çalışanların, yüzde 20 daha az sürede nasıl aynı işi yapacaklarını düşünmelerini ve deneyimlemelerini istiyorum.”
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Verimliliği kanıtlanan sistem, yakın gelecekte farklı firmalar tarafından da şüphesiz test edilecektir.
https://www.tweaktown.com/news/68557/microsoft-japan-trials-4-day-work-week-productivity-boosted-40/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir türk, yunanın verimliliği bir olmaz !!
-5 kişinin yapcağı işi bir kişi yapar.
-Cumartesi yarım-tam gün çalışırsın.
-Gerekirse hergün ekstra mesai yaparsın.
-Sigortasız çalışırsın yada asgari ücretten maaşı gösterirsin.
-Mazeretle gelmediğin günleri parasını kesersin.
-Beğenmiyorsan kapı orda dersin.
Bak bakalım üretim nasıl artıyor.
Ara sira can sıkıntısından cumartesi de işe giderim. (Tabi öğle saatlerinde) 2-3 saatte hafta içine göre daha verimli iş yaparım.
Sabahın köründe işe gidince sabah neredeyim ben sorgusu çok vakit alır.
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