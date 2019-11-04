Hideo Kojima şimdi de film sektörüne adım atıyor

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Metal Gear Solid serisinin ünlü yapımcısı Hideo Kojima, yakında film sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor. BBC Newsbeat'e konuşan Kojima,"Kojima Productions gelecekte film yapmaya başlayacak. Bir şeyi iyi yapabiliyorsanız, her şeyi iyi yapabilirsiniz." sözlerini kullandı.

Kojima şu sıralar bildiğiniz gibi Death Stranding oyunuyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi. 8 Kasım Cuma günü resmi çıkışını gerçekleştirecek olan Death Stranding'in geçtiğimiz günlerde ilk incelemeleri de paylaşılmıştı. Yayınlanan incelemeler genel anlamıyla epey ihtilaflı görüşler içeriyor. Bazıları Death Stranding'i son 10 yılın en önemli oyularından birisi olarak gösterirken bazılarıysa oyunun inanılmaz sıkıcı olduğunu ve Death Stranding'in bir oyundan çok bir filme benzediğini belirtiyor.

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Hideo Kojima'nın büyük bir sinema hayranı olduğunu zaten epeydir biliyoruz. Kojima'nın Twitter biosunda bile "Vücudumun %70'i filmlerden oluşuyor." gibi enteresan ifadeler var. Ayrıca Kojima oyunları da genellikle uzun sinematik ara sahneleri ve ilginç senaryolarıyla biliniyor. Kojima bir oyunu, senaryoyu her şeyin önüne koyarak tasarlayan nadir yapımcılardan birisi. Kojima'nın bu nedenle oyun yapmayı bırakıp sinema sektörüne odaklanması gerektiğini söyleyen bile birçok kişi vardı.

Hideo Kojima şimdi yavaş yavaş film sektörüne resmen giriş yapmaya hazırlanıyor gibi. Japon yapımcının "bir şeyi iyi yapabiliyorsanız, her şeyi iyi yapabilirsiniz." sözüne katılmak elbette biraz zor, ancak Kojima'nın bu tarz konularda yetenekli olduğu da bir gerçek. Kojima Productions gelecekte bizi ilginç bilim kurgu filmleriyle şaşırtmaya başlayabilir.

Oyunseverlerin inanılmaz bir heyecanla beklediği Death Stranding'in oyuncu kadrosunda Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley ve Guillerme Del Toro gibi Hollywood'un ünlü isimleri yer alıyor. Death Stranding, 8 Kasım'da PlayStation 4 için çıkış yapacak. Oyun daha sonra 2020'nin yaz aylarının başında PC için de yayınlanacak..

https://www.pcgamer.com/kojima-productions-is-going-to-start-making-movies/