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    Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 11 ülkede daha kullanıma açılıyor

    Microsoft, söz verdiği üzere Project xCloud isimli bulut tabanlı oyun akış sistemini farklı ülkelere de getirmeye başladı. İlk etapta 11 Avrupa ülkesinde hizmete gerecek sistem zamanla yaygınlaşacak.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 11 ülkede daha kullanıma açılıyor
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    Microsoft’un bulut tabanlı oyun akış hizmeti Project xCloud, geçtiğimiz Ekim ayında sınırlı sayıdaki ülkede hizmete girmiş ve bir ön izleme sürümü olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Güney Kore’de kullanılmaya başlanmıştı.

    Oyunların bulut teknolojisi ile konsollara, PC’lere ve mobil cihazlara aktarılmasını sağlayan servisin Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelere de açılacağını söyleyen Microsoft, bu sözünü tutmaya başladı.

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    Project xCloud’ın başındaki isim Catherine Gluckstein yaptığı açıklamada içlerinde; Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç’in bulunduğu 11 Avrupa ülkesinde hizmetin hayata geçirilmeye başladığını söyledi.

    Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 11 ülkede daha kullanıma açılıyor

    Mobil tarafta şu an sadece Android ekosistemine dahil cihazlarda çalışan Project XCloud’un söz konusu ülkelerde herkesin kullanımına hemen açılmayacağının belirtildiği açıklamada Gluckstein, “KOVİD-19 hastalığı sebebiyle internet akış hızında yavaşlamalar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden dağıtımı kısıtlı sayıda kullanıcının telefonuna yapıyoruz. Zamanla bu sayı artacak.” ifadelerini kullanmış.

    Platform içlerinde Devil May Cry 5, Tekken 7, Gears 5 gibi yapımların bulunduğu 50’den fazla oyunu destekliyor. Oyunlar, servisin kendi sunucularında bulunduğu için herhangi bir satın alma zorunluluğu bulunmuyor. İleride hizmetin Xbox Game Pass üyelik servisine de eklenmesi bekleniyor.

    Siz de yukarıda belirtilen ülkelerden birinde yaşıyorsanız, Project Xcloud'a bir şans verebilirsiniz.

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    https://wccftech.com/project-xcloud-is-about-to-expand-in-italy-germany-france-spain-and-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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