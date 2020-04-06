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    Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir

    2010 yılında piyasaya sürülen ve birçok kişi için üçlemenin en iyi oyunu olarak kabul edilen Mafia 2, on yılın ardından remaster sürümüyle konsollara gelebilir.
    2 gün
    1,6b
    1
    11
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir
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    Video oyunlarını derecelendiren Kore Merkezli bir kuruma göre 2010 yılında piyasaya çıkan Mafia 2, remaster haliyle konsollarda boy gösterecek. Hangi konsol ya da konsollarda piyasaya çıkacağı belli olmayan oyunu muhtemelen PS4 ve Xbox One’da göreceğiz.

    2K Czech tarafından geliştirilen ve birçok yorumcu ve oyuncu için üçlemenin en iyi oyunu olarak kabul edilen Mafia 2, 1940’ların ortalarından başlayıp 1950’lerin başına kadar uzanan bir zaman diliminde geçiyor. ABD’de yer alan Empire City isimli hayali bir şehirde geçen oyun, Vito Scaletta’nın Mafya içinde yükselişini anlatıyor. Yardımcımız Vito ile birçok görevi yerine getirdiğimiz açık dünya oyunu, dönemin müzikleriyle birlikte bizlere keyifli anlar yaşatıyor.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler"

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    2010 yılında piyasaya sürüldüğünde özellikle PC sürümünde kullanılan fizik efektleriyle adından söz ettiren oyun, dönemin bilgisayarlarını zorlayan sistem gereksinimleri ile eleştirilmişti.

    Konsol sürümlerinde ne gibi yenilikler göreceğimiz henüz belli olmasa da doku kalitesi ve ışıklandırma efektlerinde iyileştirme yapılacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

    Aşağıdaki videolarda oyun fizik efektleri ile bir önceki nesil konsollar ve PC karşılaştırmasını bulabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/uk/mafia-2-definitive-edition-remaster-is-on-the-way-according-to-a-korean-ratings-board/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    B-2 Spirit 2 gün en beğenilen
    bu oyunun neyini remaster edecekler yahu şaka mı ? ilk oyunu etsenize dalga geçiyorlar herhalde
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ak_n (akın çetin) 10 sa.
    Şunu bide akıllı telefonlara uyarlasalar keşke. Çok iyi oyundu yaa...
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    burakayvacık 15 sa. yeni yorumcu
    Bilgisayarlara gelsin de artık alıp oynayalım
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    gowlet (vahap aslan) 15 sa.
    Valla harika olurdu. Aynı grafiklerle konsollara çıksın yeter...
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    WeDneS (Ercan Turyan) 1 gün
    Bizde bu oyunu bekliyorduk xD
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    ti7800 (Temjin O.) 1 gün
    Oha yaa oyun grafikleri bayaa iyimiş. Bugün bile kötü görünmüyor.
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    evlbleef 2 gün yeni yorumcu
    Dönemi için grafikleri zaten çok iyiydi. Şu an bile göze kötü gelmiyor.
    Mafia II yerine Mafia I remaster edilse dehşet olur.
    Mr. Salieri sends his regards :(
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün
    Resmaster yapılacak bir oyun değil zaten şuan ki grafikleriyle gayet yeterli bir görüntüye sahip en azından xbox ve pc için. 3 kere bitirdim, en sevdiğim 5 oyundan biridir kendileri :) Yalnız ps3 grafikleri kötüymüş cidden, ps4 için sağlam grafikle gelse iyi satar sanırım.
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    B-2 Spirit 2 gün en beğenilen
    bu oyunun neyini remaster edecekler yahu şaka mı ? ilk oyunu etsenize dalga geçiyorlar herhalde
    Yanıtla +4
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    WmGMD (.. ..) 2 gün
    Pc ye de gelsin şöyle güzel bir fiyatlarla alıp oynayalım .
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    1618 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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