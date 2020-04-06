Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir

Tam Boyutta Gör Video oyunlarını derecelendiren Kore Merkezli bir kuruma göre 2010 yılında piyasaya çıkan Mafia 2, remaster haliyle konsollarda boy gösterecek. Hangi konsol ya da konsollarda piyasaya çıkacağı belli olmayan oyunu muhtemelen PS4 ve Xbox One’da göreceğiz.

2K Czech tarafından geliştirilen ve birçok yorumcu ve oyuncu için üçlemenin en iyi oyunu olarak kabul edilen Mafia 2, 1940’ların ortalarından başlayıp 1950’lerin başına kadar uzanan bir zaman diliminde geçiyor. ABD’de yer alan Empire City isimli hayali bir şehirde geçen oyun, Vito Scaletta’nın Mafya içinde yükselişini anlatıyor. Yardımcımız Vito ile birçok görevi yerine getirdiğimiz açık dünya oyunu, dönemin müzikleriyle birlikte bizlere keyifli anlar yaşatıyor.

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2010 yılında piyasaya sürüldüğünde özellikle PC sürümünde kullanılan fizik efektleriyle adından söz ettiren oyun, dönemin bilgisayarlarını zorlayan sistem gereksinimleri ile eleştirilmişti.

Konsol sürümlerinde ne gibi yenilikler göreceğimiz henüz belli olmasa da doku kalitesi ve ışıklandırma efektlerinde iyileştirme yapılacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Aşağıdaki videolarda oyun fizik efektleri ile bir önceki nesil konsollar ve PC karşılaştırmasını bulabilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/uk/mafia-2-definitive-edition-remaster-is-on-the-way-according-to-a-korean-ratings-board/

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