Microsoft'un son Windows 11 güncellemesi Copilot'u yanlışlıkla sildi

Microsoft, Mart ayı Windows 11 güncellemesi için yaptığı açıklamada bu sorunu kabul ederek bazı cihazların etkilendiğini ve düzeltme çalışmalarına başlandığını duyurdu. Şirket bu sorunla karşılaşan kullanıcıların Copilot uygulamasını Microsoft Store'dan yeniden yükleyip manuel olarak görev çubuğuna sabitleyebileceklerini söylüyor.
Copilot'u kullanmayanlar sevindi
Yapay zeka destekli asistanı kullanmayan bazı Windows 11 kullanıcılarının ise bu hatayı memnuniyetle karşıladığını belirtelim. Microsoft özellikle son 1 yıldır Copilot uygulamasını durmadan geliştiriyor. İlk olarak, web uygulaması yerine yerel bir uygulama sunuldu. Ayrıca artık klavye kısayolu ile hızlıca sesli komut verilebiliyor.
Yazılım devi aynı zamanda 4 Nisan'da düzenleyeceği özel bir etkinlikte Copilot'a yönelik ek güncellemeleri tanıtmayı planlıyor. Akıllı asistanın yeni özellikleri Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman tarafından açıklanacak. Tüm bunlara ek olarak, Microsoft'un OpenAI ile rekabet edecek kendi yapay zeka modellerini geliştirdiği de konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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