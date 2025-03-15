Windows 11 için yayınlanan Mart güncellemesi hata kaynıyor: Kabusa dönüştü!

Daha yükleme aşamasında 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 ve 0xC004F211 gibi çeşitli hata kodları veren güncellemenin kurulumu başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Buna ek olarak %6, %20, %38 hatta %98 veya %99 gibi farklı aşamalarda takılı kalabildiğini belirtelim. En can sıkıcı sorunlardan biri de kurulumun neredeyse tamamlanmasına rağmen hata verip geri alınması.
Güncelleme yüklense de sorunlar bitmiyor
Tüm bu sıkıntıları aşıp güncellemeyi başarılı bir şekilde yüklemeyi başaranlar bile rahat bir nefes alamıyor. Mavi ekran hataları, bilgisayarın açılmaması ve Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) bağlantılarının sürekli kesilmesi gibi ciddi problemlerin ortaya çıktığı belirtiliyor. Microsoft kanadı henüz bu sorunları kabul etmiş ve herhangi bir çözüm sunmuş değil.
Esasında söz konusu güncelleme önemli güvenlik açıklarını kapatmayı hedefliyordu. Özellikle kötü niyetli kişilerin sistemde yetkilerini yükseltmesine olanak tanıyan CVE-2025-24983 kodlu sıfır gün açığını giderecekti. Ancak deyim yerindeyse tam bir baş ağrısına dönüştü. Şimdilik yapılabilecek tek şey Windows Update üzerinden güncellemeyi geri almak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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