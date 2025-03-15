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    Windows 11 için yayınlanan Mart güncellemesi hata kaynıyor: Kabusa dönüştü!

    Windows 11 24H2 için yayınlanan KB5053598 güncellemesi hatalarla dolu. Yükleme sorunları, mavi ekran ve RDP bağlantı problemlerine neden olan güncelleme kullanıcılar için adeta bir kabusa dönüştü.
    Windows 11 için yayınlanan Mart güncellemesi hatalarla dolu Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Microsoft, kısa bir süre önce Windows 11 24H2 için birkaç önemli güvenlik düzeltmesi içeren KB5053598 güncellemesini yayınlamıştı. Yama Salısı (Patch Tuesday) kapsamında sunulan bu zorunlu güncelleme, adeta bir kabusa dönüştü. Zira yüklemeye çalışan kullanıcılar çok sayıda ciddi problemle karşı karşı kalıyor.

    Daha yükleme aşamasında 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 ve 0xC004F211 gibi çeşitli hata kodları veren güncellemenin kurulumu başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Buna ek olarak %6, %20, %38 hatta %98 veya %99 gibi farklı aşamalarda takılı kalabildiğini belirtelim. En can sıkıcı sorunlardan biri de kurulumun neredeyse tamamlanmasına rağmen hata verip geri alınması.

    Windows 11 için yayınlanan Mart güncellemesi hatalarla dolu Tam Boyutta Gör

    Güncelleme yüklense de sorunlar bitmiyor

    Tüm bu sıkıntıları aşıp güncellemeyi başarılı bir şekilde yüklemeyi başaranlar bile rahat bir nefes alamıyor. Mavi ekran hataları, bilgisayarın açılmaması ve Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) bağlantılarının sürekli kesilmesi gibi ciddi problemlerin ortaya çıktığı belirtiliyor. Microsoft kanadı henüz bu sorunları kabul etmiş ve herhangi bir çözüm sunmuş değil.

    Esasında söz konusu güncelleme önemli güvenlik açıklarını kapatmayı hedefliyordu. Özellikle kötü niyetli kişilerin sistemde yetkilerini yükseltmesine olanak tanıyan CVE-2025-24983 kodlu sıfır gün açığını giderecekti. Ancak deyim yerindeyse tam bir baş ağrısına dönüştü. Şimdilik yapılabilecek tek şey Windows Update üzerinden güncellemeyi geri almak.

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