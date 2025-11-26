Copilot ile Windows’ta eller serbest kontrol dönemi başlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows kullanıcıları için Copilot deneyimini tamamen eller serbest hale getirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz ay duyurulan “Hey, Copilot” uyanış ifadesi, kullanıcıların Copilot’u sesle etkinleştirmesine olanak tanıyordu. Şimdi ise şirket, bu etkileşimi “Bye, Copilot” gibi bir ifade ile sonlandırmayı sağlayacak yeni bir sesli komut üzerinde çalışıyor. Böylece kullanıcılar, Copilot ile tamamen eller serbest bir deneyim yaşayabilecek.

“Bye Copilot” özelliği geliyor

Microsoft 365 Yol Haritası’nda (ID 529864) yer alan bilgilere göre, bu güncelleme sayesinde Windows’ta sesli oturumları kapatmak isteyen kullanıcılar sadece “bye” veya “goodbye” diyerek işlemi tamamlayabilecek. “Hey, Copilot” ile başlatılan etkileşim, bu anlamsal veda kelimesiyle birlikte tamamen ses tabanlı bir deneyime dönüşüyor.

Bu güncelleme yalnızca Copilot+ özellikli PC’lerle sınırlı değil, tüm Windows 11 kullanıcıları ve bazı Windows 10 kullanıcıları için geçerli olacak. Yani çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi bu eller serbest deneyime erişebilecek. Özelliğin önizlemesinin Kasım 2025’te sunulması planlansa da henüz resmi bir açıklama yok. Genel kullanıma sunulması önümüzdeki aya öngörülüyor. Ancak zamanlamaların değişebileceğine işaret ediliyor.

