Copilot ile Windows’ta eller serbest kontrol dönemi başlıyor

“Bye Copilot” özelliği geliyor
Microsoft 365 Yol Haritası’nda (ID 529864) yer alan bilgilere göre, bu güncelleme sayesinde Windows’ta sesli oturumları kapatmak isteyen kullanıcılar sadece “bye” veya “goodbye” diyerek işlemi tamamlayabilecek. “Hey, Copilot” ile başlatılan etkileşim, bu anlamsal veda kelimesiyle birlikte tamamen ses tabanlı bir deneyime dönüşüyor.
Bu güncelleme yalnızca Copilot+ özellikli PC’lerle sınırlı değil, tüm Windows 11 kullanıcıları ve bazı Windows 10 kullanıcıları için geçerli olacak. Yani çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi bu eller serbest deneyime erişebilecek. Özelliğin önizlemesinin Kasım 2025’te sunulması planlansa da henüz resmi bir açıklama yok. Genel kullanıma sunulması önümüzdeki aya öngörülüyor. Ancak zamanlamaların değişebileceğine işaret ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: