Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Copilot ile Windows’ta eller serbest kontrol dönemi başlıyor

    Microsoft, Windows’ta Copilot’u tamamen eller serbest bir deneyim haline getiriyor. Copilot’u “Hey, Copilot” ile başlatıp “Bye, Copilot” ile kapatmak mümkün olacak.

    Copilot ile Windows’ta eller serbest kontrol dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows kullanıcıları için Copilot deneyimini tamamen eller serbest hale getirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz ay duyurulan “Hey, Copilot” uyanış ifadesi, kullanıcıların Copilot’u sesle etkinleştirmesine olanak tanıyordu. Şimdi ise şirket, bu etkileşimi “Bye, Copilot” gibi bir ifade ile sonlandırmayı sağlayacak yeni bir sesli komut üzerinde çalışıyor. Böylece kullanıcılar, Copilot ile tamamen eller serbest bir deneyim yaşayabilecek.

    “Bye Copilot” özelliği geliyor

    Microsoft 365 Yol Haritası’nda (ID 529864) yer alan bilgilere göre, bu güncelleme sayesinde Windows’ta sesli oturumları kapatmak isteyen kullanıcılar sadece “bye” veya “goodbye” diyerek işlemi tamamlayabilecek. “Hey, Copilot” ile başlatılan etkileşim, bu anlamsal veda kelimesiyle birlikte tamamen ses tabanlı bir deneyime dönüşüyor.

    Bu güncelleme yalnızca Copilot+ özellikli PC’lerle sınırlı değil, tüm Windows 11 kullanıcıları ve bazı Windows 10 kullanıcıları için geçerli olacak. Yani çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi bu eller serbest deneyime erişebilecek. Özelliğin önizlemesinin Kasım 2025’te sunulması planlansa da henüz resmi bir açıklama yok. Genel kullanıma sunulması önümüzdeki aya öngörülüyor. Ancak zamanlamaların değişebileceğine işaret ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    albaraka davet kodu üniversiteyi bırakıp tekrar hazırlanmak kia cerato alınır mı tarihi geçmiş çay içilir mi audi a3 8y

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum