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    Microsoft'un Trello klonu 'Outlook Spaces' herkese açık olabilir

    İş ve proje organizasyonunda Microsoft'un yeni aracı olacak Outlook Spaces, şimdiye kadar sadece profesyonel müşterilere hitap edecek olarak düşünülse de yeni bilgiler aksini gösteriyor.
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    Web Siteleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft'un Trello klonu 'Outlook Spaces' herkese açık olabilir
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    Birkaç hafta önce Microsoft'un üzerinde çalıştığı ortaya çıkan projesi Outlook Spaces, proje organizasyonları için Trello benzeri bir yaklaşım izlediği için dikkat çekmişti. Bugün ortaya çıkana göre firmanın bu ürünü, diğer yazılımlarının aksine tüketicilere de açık olabilir.

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    Spaces, bilgilere göre web üzerinden çalışacak bir deneyim sunacak ve e-posta, toplantı ve dokümanların kolay organizasyonunu sağlayacak. Projeler, bağımsız alanlarda yer alacak ve birbirlerine karışmaları engellenirken daha anlaşılır bir yapıya sahip olacaklar. Tüm üretkenlik araçlarını bir araya getirecek platform, tek bir arama motoruyla e-postaları, dokümanları, yapılacak listelerini, notları, linkleri ve daha fazlasını bulmayı sağlayacak.

    Şimdiye kadar sadece üst seviye firmaları ve çalışanlarını hedef alacağı beklenen Outlook Spaces, ortaya çıkana göre kişisel hesaplarla da kullanılabilecek. Atılan tweete göre ayrıca tüketiciler, .live domaini altında yer alarak iş sürümü Outlook ile ayrışacak.



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