Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi

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Halk sağlığı görevlilerinin ve hükümetlerin COVID-19 pandemisine karşı almış olduğu önlemlerin, ne ölçüde işe yaradığını tespit etmelerine yardımcı olmak için, ülkelerin topluluk hareketliliği verilerini yayınlayan Google, nisan ayı rakamları paylaştı.

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Google topluluk hareketliliği verileri

Akıllı telefon kullanıcılarının anonimleştirilmiş konum verilerine dayanarak hazırlanan raporda, 131 ülkede yaşayan insanların hareketlilik değişimleri 6 farklı kategoride ele alınıyor. Bunlar:

Alışveriş & eğlence (Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane, sinema salonları vb.)

Market & eczane (Market, pazar yerleri, eczaneler vb.)

Kamuya açık alanlar (Park, meydan, halk plajı vb.)

Toplu taşıma araç ve istasyonları (Otobüs, metro, tren istasyonları vb.)

İş yerleri

Konutlar

Sokağa çıkma kısıtlaması hareketliliğimizi azaltırken, grafikte dalgalanmalara sebep oluyor

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Google’ın 26 Nisan tarihli Türkiye raporuna göre, 15 Mart - 26 Nisan tarihleri arasında ülkemizdeki insanların alışveriş ve eğlence mekanlarında geçirdiği süre yüzde 91 oranında azaldı.

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Ayrıca; söz konusu dönemde geçirilen süre açısından düşüş, market ve eczanelerde yüzde 82, park ve bahçeler gibi kamuya açık alanlarda yüzde 75, toplu taşımada yüzde 88, iş yerlerinde ise yüzde 63 olarak kayıtlara geçmiş duruda. Evde geçirilen süre ise yüzde 23 artmış durumda.

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Kategoriler 16 Şubat - 29 Mart 23 Şubat - 5 Nisan 15 Mart - 26 Nisan Alışveriş & Eğlence -%75 -%76 -%91 Market & Eczane -%39 -%40 -%82 Kamuya Açık Alanlar -%58 -%61 -%75 Toplu Taşıma -%71 -%76 -%88 İş Yerleri -%45 -%48 -%63 Evdeki Geçirilen Süre +%17 +%19 +%23

Apple topluluk hareketliliği verileri

Apple da ülkelerin koronavirüsle mücadelesine yardımcı olabilmek adına topluluk hareketliliği verilerini paylaşıyor. Cupertino merkezli şirket; 13 Ocak tarihinden başlayarak, iki gün geriden gelecek şekilde günlük olarak topluluk hareketliliği verilerini web sayfasından yayınlıyor.

Apple'ın harita uygulamasındaki yol tarifi isteklerinden hareketle paylaşılan veriler, 13 Ocak - 1 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'deki araç hareketliliğinin %81 oranında azaldığını, yaya hareketliliğindeki azalışın ise %82 olarak gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

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Ülkelerin yanı sıra büyük metropollere ait toplum hareketliliği verilerinin de paylaşıldığı sayfada, İstanbul'a ilişkin veriler de bulunuyor. Buna göre İstanbul'daki araç hareketliliği %86 azalırken, yaya hareketliliğindeki azalış ise %87 olarak istatistiklere yansımış durumda.

Google gibi Apple tarafından paylaşılan grafikte de sokağa çıkma kısıtlamasının, insan hareketliliğinin azalmasında etkili olduğu, ancak bu uygulamanın hafta sonundan hafta içine geçişte dalgalanmalara neden olduğu görülüyor.

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Hareketliliğimiz azalıyor ama hafta içine dikkat!

Apple ve Google tarafından paylaşılan veriler, hareketliliğimizin azaldığını gösteriyor. Kuşkusuz bundaki en büyük etmen, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması oluyor. Ancak hafta içi günlere bakıldığında, Mart ayına kıyasla hareketliliğimizin arttığı görülüyor.

Dolayısıyla verileri yorumlarken, hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bağlı olarak cumartesi ve pazar günlerindeki hareketlillik azalışının, hafta içindeki artışı baskılaması sonucu, genel toplamdaki bu düşüşün kaydedildiğini göz ardı etmemekte fayda var. Yani aslında cumartesi ve pazar günlerini saymazsak, evde kalma oranının düştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

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