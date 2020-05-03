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    Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi

    Koronavirüs salgını sebebiyle ülkelerin topluluk hareketliliği verilerini paylaşan Google, nisan ayı rakamlarını yayınladı. İşte Türkiye'nin yeni insan hareketliliği bilançosu:
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    12
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi
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    Halk sağlığı görevlilerinin ve hükümetlerin COVID-19 pandemisine karşı almış olduğu önlemlerin, ne ölçüde işe yaradığını tespit etmelerine yardımcı olmak için, ülkelerin topluluk hareketliliği verilerini yayınlayan Google, nisan ayı rakamları paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı?"

    Google topluluk hareketliliği verileri

    Akıllı telefon kullanıcılarının anonimleştirilmiş konum verilerine dayanarak hazırlanan raporda, 131 ülkede yaşayan insanların hareketlilik değişimleri 6 farklı kategoride ele alınıyor. Bunlar:

    • Alışveriş & eğlence (Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane, sinema salonları vb.)
    • Market & eczane (Market, pazar yerleri, eczaneler vb.)
    • Kamuya açık alanlar (Park, meydan, halk plajı vb.)
    • Toplu taşıma araç ve istasyonları (Otobüs, metro, tren istasyonları vb.)
    • İş yerleri
    • Konutlar

    Sokağa çıkma kısıtlaması hareketliliğimizi azaltırken, grafikte dalgalanmalara sebep oluyor

    Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi
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    Google’ın 26 Nisan tarihli Türkiye raporuna göre, 15 Mart - 26 Nisan tarihleri arasında ülkemizdeki insanların alışveriş ve eğlence mekanlarında geçirdiği süre yüzde 91 oranında azaldı. 

    Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi
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    Ayrıca; söz konusu dönemde geçirilen süre açısından düşüş, market ve eczanelerde yüzde 82, park ve bahçeler gibi kamuya açık alanlarda yüzde 75, toplu taşımada yüzde 88, iş yerlerinde ise yüzde 63 olarak kayıtlara geçmiş duruda. Evde geçirilen süre ise yüzde 23 artmış durumda. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı?
    Kategoriler 16 Şubat - 29 Mart 23 Şubat - 5 Nisan 15 Mart - 26 Nisan
    Alışveriş & Eğlence -%75 -%76 -%91
    Market & Eczane -%39 -%40 -%82
    Kamuya Açık Alanlar -%58 -%61 -%75
    Toplu Taşıma -%71 -%76 -%88
    İş Yerleri -%45 -%48 -%63
    Evdeki Geçirilen Süre +%17 +%19 +%23

    Apple topluluk hareketliliği verileri

    Apple da ülkelerin koronavirüsle mücadelesine yardımcı olabilmek adına topluluk hareketliliği verilerini paylaşıyor. Cupertino merkezli şirket; 13 Ocak tarihinden başlayarak, iki gün geriden gelecek şekilde günlük olarak topluluk hareketliliği verilerini web sayfasından yayınlıyor.

    Apple'ın harita uygulamasındaki yol tarifi isteklerinden hareketle paylaşılan veriler, 13 Ocak - 1 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'deki araç hareketliliğinin %81 oranında azaldığını, yaya hareketliliğindeki azalışın ise %82 olarak gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

    Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi
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    Ülkelerin yanı sıra büyük metropollere ait toplum hareketliliği verilerinin de paylaşıldığı sayfada, İstanbul'a ilişkin veriler de bulunuyor. Buna göre İstanbul'daki araç hareketliliği %86 azalırken, yaya hareketliliğindeki azalış ise %87 olarak istatistiklere yansımış durumda.

    Google gibi Apple tarafından paylaşılan grafikte de sokağa çıkma kısıtlamasının, insan hareketliliğinin azalmasında etkili olduğu, ancak bu uygulamanın hafta sonundan hafta içine geçişte dalgalanmalara neden olduğu görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı"

    Hareketliliğimiz azalıyor ama hafta içine dikkat!

    Apple ve Google tarafından paylaşılan veriler, hareketliliğimizin azaldığını gösteriyor. Kuşkusuz bundaki en büyük etmen, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması oluyor. Ancak hafta içi günlere bakıldığında, Mart ayına kıyasla hareketliliğimizin arttığı görülüyor.

    Dolayısıyla verileri yorumlarken, hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bağlı olarak cumartesi ve pazar günlerindeki hareketlillik azalışının, hafta içindeki artışı baskılaması sonucu, genel toplamdaki bu düşüşün kaydedildiğini göz ardı etmemekte fayda var. Yani aslında cumartesi ve pazar günlerini saymazsak, evde kalma oranının düştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    programmer_onur (Onur ) 1 hf. en beğenilen
    Don numaramıza kadar bilgi sahibi oldular (bkz. evde geçirilen süre). Buna mecbur bırakıldık bir yerde. Kullandığımız her teknolojik aygıt kendimizden fazla bunlara hizmet ediyor. Net.
    Don numaramıza kadar bilgi sahibi oldular (bkz. evde geçirilen süre). Buna mecbur bırakıldık bir yerde. Kullandığımız her teknolojik aygıt kendimizden fazla bu...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Metal-Gear (Evren ) 1 hf. programmer_onur
    Haluk Tatar'ın Dünyayı kim yönetiyor serisindeki Teknoloji bölümünde bu konuyu anlatıyordu enine boyuna. Teknoloji şirketlerinin veri toplamaya verdiği yüksek önem.

    Yanıtla +2
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. programmer_onur
    Aynen öyle, bir de bu sadece açıklanan bilgiler. Sonuçta kullandığımız telefonda mikrofon var, kamera var. İstese üretici kendi ürettiği telefonun mikrofonunu açamayacak mı? İstediği gibi dinleyebilir ruhumuz duymaz. Evdeki tüm özel konuşmalar erişilebilir. Bir de diyorlar çip takmak için yapılıyor. Çipin alası zaten popomuzda elimizde her an.

    Kimileri yok canım erişilmez herhalde diye düşünüyor, komplo teorisi diyor. Tabi ki sana erişmez, bana erişmez. Sen ben kimiz. Ama istediği zaman da erişebileceği gerçeği değişmiyor. Aynı şekilde laptop için de geçerli.

    Facebook'un kurucusunun neden laptobunun kamerasında bant var :) Adam teknolojiden hiç anlamıyor komploculardan mı etkilenip kapattı? Bu işin içinde olan adamlardan zaten. Öyle düşünün.
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    MMK46 1 hf.
    Vaov gptmizide çıkartır bunlar. Herşeyimizi biliyorlar maşallah ;)
    Yanıtla +5
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. programmer_onur
    Aynen öyle, bir de bu sadece açıklanan bilgiler. Sonuçta kullandığımız telefonda mikrofon var, kamera var. İstese üretici kendi ürettiği telefonun mikrofonunu açamayacak mı? İstediği gibi dinleyebilir ruhumuz duymaz. Evdeki tüm özel konuşmalar erişilebilir. Bir de diyorlar çip takmak için yapılıyor. Çipin alası zaten popomuzda elimizde her an.

    Kimileri yok canım erişilmez herhalde diye düşünüyor, komplo teorisi diyor. Tabi ki sana erişmez, bana erişmez. Sen ben kimiz. Ama istediği zaman da erişebileceği gerçeği değişmiyor. Aynı şekilde laptop için de geçerli.

    Facebook'un kurucusunun neden laptobunun kamerasında bant var :) Adam teknolojiden hiç anlamıyor komploculardan mı etkilenip kapattı? Bu işin içinde olan adamlardan zaten. Öyle düşünün.
    Aynen öyle, bir de bu sadece açıklanan bilgiler. Sonuçta kullandığımız telefonda mikrofon var, kamera var. İstese üretici kendi ürettiği telefonun mikrofonunu a...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Hemen hemen bütün ülkelerde böyle.

    Hafta içi herhalde çıkacak insanlar. 3 gün 4 gün kapalı kalan insanlar var evlerinde , apartman dairelerinde. Doğal olarak bunalıyorlar. En azından hem markete pazara gidip erzak almaya çıkıyorlar.

    Buyrun italya;
    gstatic.com/...

    Bu da Fransa
    gstatic.com/...

    Ahan da ispanya
    gstatic.com/...


    Bu 3 ülke Avrupa da bu virüsü iliklerine kadar yaşadılar, ağır dramlar oldu.

    Hemen hemen benzer veriler var.

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    monacomen 1 hf.
    Kısıtlama sonrası ve öncesi hareketlilik iki günlük yasağın gerçekten doğru kullanıldığı konusunda kuşkulara neden oluyordur bence.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kullanma be hacı o zaman ne tatava yapıyorsun kullanma
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu da demek oluyor ki google her bilgimiz çalıyor. Sobra Huawei bunu yapıyor deyip yasaklanıyor. Lan şu Huawei fiyatları düşürse alacağım da onlar da hâlâ dik duruş peşinde.
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    yorumculuklar 1 hf.
    yavaş yavaş esnemeler başlıyor, bizim millet iyi dayandı bu sürece ama bu noktadan sonra hurra herkes dışarı çıkabilir, daha çok dikkat edilmesi gereken zamana girdik.
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    deoks 1 hf.
    Sanki normalde toplamıyorlardı da şimdi başladılar gibi yazmışlar. Kardeşim Google mapste mekan yoğunluklarını saatine varıncaya kadar takip edebiliyordunuz zaten ne çabuk unuttunuz.
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    darkest earth (Umut TAN) 1 hf.
    yani sokağa çıkma yasağı sırasında azalmanın olmaması imkansız zaten. sokağa çıkma yasağı olmadığı zaman dilimlerinde hiçbir fark yok herkes çıkıyor grafiklere bakın. haberde bu tamamen atlanmış.
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    programmer_onur (Onur ) 1 hf. en beğenilen
    Don numaramıza kadar bilgi sahibi oldular (bkz. evde geçirilen süre). Buna mecbur bırakıldık bir yerde. Kullandığımız her teknolojik aygıt kendimizden fazla bunlara hizmet ediyor. Net.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Metal-Gear (Evren ) 1 hf. programmer_onur
    Haluk Tatar'ın Dünyayı kim yönetiyor serisindeki Teknoloji bölümünde bu konuyu anlatıyordu enine boyuna. Teknoloji şirketlerinin veri toplamaya verdiği yüksek önem.

    Yanıtla +2
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. programmer_onur
    Aynen öyle, bir de bu sadece açıklanan bilgiler. Sonuçta kullandığımız telefonda mikrofon var, kamera var. İstese üretici kendi ürettiği telefonun mikrofonunu açamayacak mı? İstediği gibi dinleyebilir ruhumuz duymaz. Evdeki tüm özel konuşmalar erişilebilir. Bir de diyorlar çip takmak için yapılıyor. Çipin alası zaten popomuzda elimizde her an.

    Kimileri yok canım erişilmez herhalde diye düşünüyor, komplo teorisi diyor. Tabi ki sana erişmez, bana erişmez. Sen ben kimiz. Ama istediği zaman da erişebileceği gerçeği değişmiyor. Aynı şekilde laptop için de geçerli.

    Facebook'un kurucusunun neden laptobunun kamerasında bant var :) Adam teknolojiden hiç anlamıyor komploculardan mı etkilenip kapattı? Bu işin içinde olan adamlardan zaten. Öyle düşünün.
    Yanıtla +4
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    MMK46 1 hf.
    Vaov gptmizide çıkartır bunlar. Herşeyimizi biliyorlar maşallah ;)
    Yanıtla +5
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