Microsoft’un yapay zekâ asistanı kullanıcı yerine toplantılara girebilecek

Microsoft tarafından geliştirilen ChatGPT’ye benzer Microsoft 365 Copilot adı verilen araç, kullanıcının toplantıya girememesi durumunda kişiye toplantıyı özetleyebilecek.
Microsoft’un yeni yapay zekâ aracı, 1 Kasım’dan itibaren Office uygulamaları içerisindeki yerini alacak.
Email taslakları oluşturabilecek yeni araç, yeni belge, grafik ve Powerpoint sunumlarını da çok kısa süre içerisinde hazırlayabilecek.
Microsoft 365'in Genel Müdürü Collette Stallbaumer, yeni yapay zeka aracıyla alakalı yaptığı açıklamada bu aracın kullanılıp kullanılmamasının kullanıcıların inisiyatifinde olduğunu söyledi.
Stallbaumer, “Bu bir araç ve insanlar bunu sorumlulukla kullanma sorumluluğuna sahiplerdir.” şeklinde açıklamalarını bitirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.