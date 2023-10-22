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    Anlık Bildirim

    Microsoft’un yapay zekâ asistanı kullanıcı yerine toplantılara girebilecek

    Microsoft tarafından geliştirilen ChatGPT’ye benzer Microsoft 365 Copilot adı verilen araç, kullanıcının toplantıya girememesi durumunda kişiye toplantıyı özetleyebilecek.

    Microsoft’un yapay zekâsıkullanıcı yerine toplantılara girebilece Tam Boyutta Gör

    Microsoft tarafından geliştirilen ChatGPT’ye benzer Microsoft 365 Copilot adı verilen araç,  kullanıcının toplantıya girememesi durumunda kişiye toplantıyı özetleyebilecek.

    Microsoft’un yeni yapay zekâ aracı, 1 Kasım’dan itibaren Office uygulamaları içerisindeki yerini alacak.

    Email taslakları oluşturabilecek yeni araç, yeni belge, grafik ve Powerpoint sunumlarını da çok kısa süre içerisinde hazırlayabilecek.

    Microsoft 365'in Genel Müdürü Collette Stallbaumer, yeni yapay zeka aracıyla alakalı yaptığı açıklamada bu aracın kullanılıp kullanılmamasının kullanıcıların inisiyatifinde olduğunu söyledi.

    Stallbaumer, “Bu bir araç ve insanlar bunu sorumlulukla kullanma sorumluluğuna sahiplerdir.” şeklinde açıklamalarını bitirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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