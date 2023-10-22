Microsoft’un yapay zekâ asistanı kullanıcı yerine toplantılara girebilecek

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Microsoft tarafından geliştirilen ChatGPT’ye benzer Microsoft 365 Copilot adı verilen araç, kullanıcının toplantıya girememesi durumunda kişiye toplantıyı özetleyebilecek.

Microsoft’un yeni yapay zekâ aracı, 1 Kasım’dan itibaren Office uygulamaları içerisindeki yerini alacak.

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Email taslakları oluşturabilecek yeni araç, yeni belge, grafik ve Powerpoint sunumlarını da çok kısa süre içerisinde hazırlayabilecek.

Microsoft 365'in Genel Müdürü Collette Stallbaumer, yeni yapay zeka aracıyla alakalı yaptığı açıklamada bu aracın kullanılıp kullanılmamasının kullanıcıların inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Stallbaumer, “Bu bir araç ve insanlar bunu sorumlulukla kullanma sorumluluğuna sahiplerdir.” şeklinde açıklamalarını bitirdi.

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