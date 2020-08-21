Microsoft, Windows Defender’ın kalıcı olarak kapatılmasını engelledi

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Microsoft’un bir zamanlar esprilere konu olan Windows Defender yazılımı son yıllarda ciddi bir iyileşmeye sahne oldu. Öyle ki 3. parti çözümlerden yer yer daha iyi hale gelen paket bir çok kullanıcı tarafından yeterli görülmeye başlandı. Buna karşın son adım bazı kullanıcıları kızdıracak.

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DisableAntiSpyware'daki değişiklik görmezden gelinecek

Windows Defender için yayınlanan 4.18.2007.8 sürümlü ağustos güncelleştirmesiyle birlikte artık kayıt defteri üzerinde DisableAntiSpyware üzerinde yapılan değişiklik sistem tarafından görmezden gelinecek.

Bunun neticesinde artık Windows Defender kalıcı olarak kapalı tutulamayacak. Diğer taraftan Windows Defender’ı geçici olarak durdurma seçeneği ise halen kullanılabilir durumda.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor"

Grup ilkesi düzenleyicisi ya da Windows güvenlik merkezi üzerinden geçici askıya alma işlemi kullanıcılara bırakılmış. Son olarak 3. parti antivirüs yazılımı kurulması durumunda kurulum esnasında pasif hale geçse de sonrasında Windows Defender’ın açık kalmaya devam ettiğini hatırlatalım.

https://mspoweruser.com/microsoft-no-allow-users-disable-windows-defender/

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