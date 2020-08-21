Microsoft, Windows Defender’ın kalıcı olarak kapatılmasını engelledi

Microsoft’un bir zamanlar esprilere konu olan Windows Defender yazılımı son yıllarda ciddi bir iyileşmeye sahne oldu. Öyle ki 3. parti çözümlerden yer yer daha iyi hale gelen paket bir çok kullanıcı tarafından yeterli görülmeye başlandı. Buna karşın son adım bazı kullanıcıları kızdıracak.İlginizi Çekebilir Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı
DisableAntiSpyware'daki değişiklik görmezden gelinecek
Windows Defender için yayınlanan 4.18.2007.8 sürümlü ağustos güncelleştirmesiyle birlikte artık kayıt defteri üzerinde DisableAntiSpyware üzerinde yapılan değişiklik sistem tarafından görmezden gelinecek.
Bunun neticesinde artık Windows Defender kalıcı olarak kapalı tutulamayacak. Diğer taraftan Windows Defender’ı geçici olarak durdurma seçeneği ise halen kullanılabilir durumda.
Ayrıca Bkz. "Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor"
Grup ilkesi düzenleyicisi ya da Windows güvenlik merkezi üzerinden geçici askıya alma işlemi kullanıcılara bırakılmış. Son olarak 3. parti antivirüs yazılımı kurulması durumunda kurulum esnasında pasif hale geçse de sonrasında Windows Defender’ın açık kalmaya devam ettiğini hatırlatalım.
https://mspoweruser.com/microsoft-no-allow-users-disable-windows-defender/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Defender'i geçici olarak kapatmak bile sadece deneyimli ve ne yaptığını bilen kullanıcıların yapması gereken bir davranıştır. Böyle bir durum varken önüne gelen kullanıcının Defender'i tamamen kapatmasını engellemeleri çok doğru ve yerinde bir davranış. Sistemin kendi koruma algoritmalarını tamamen kapattıktan sonra forumlara gelip "Windows kullandım başıma şu şu geldi" diye ağlayacak kişilerin önüne geçmek istemeleri çok doğal.
Windows'u eleştiren kişiler Windows'un açık kaynak bir sistem gibi davranmasını bekliyorlar. Böyle bir dünya yok. Ha bu kişilerin çok ama çok büyük bir çoğunluğu istediği her şeyi yapabileceği açık kaynak yazılımları da katiyen kullanmıyorlar. Kullanana saygı duyarım. Yalnız çelişkili ve cahil kitlenin sürekli yakınmalarını duymak kabak tadı verdi.