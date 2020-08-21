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    Anti Virus ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows Defender’ın kalıcı olarak kapatılmasını engelledi

    Son zamanlarda büüyk gelişme kateden güvenlik yazılımı artık sürekli kapalı tutulamayacak.
    11 sa.
    2,2b
    7
    11
    Anti Virus
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, Windows Defender’ın kalıcı olarak kapatılmasını engelledi
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    Microsoft’un bir zamanlar esprilere konu olan Windows Defender yazılımı son yıllarda ciddi bir iyileşmeye sahne oldu. Öyle ki 3. parti çözümlerden yer yer daha iyi hale gelen paket bir çok kullanıcı tarafından yeterli görülmeye başlandı. Buna karşın son adım bazı kullanıcıları kızdıracak.

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    DisableAntiSpyware'daki değişiklik görmezden gelinecek

    Windows Defender için yayınlanan 4.18.2007.8 sürümlü ağustos güncelleştirmesiyle birlikte artık kayıt defteri üzerinde DisableAntiSpyware üzerinde yapılan değişiklik sistem tarafından görmezden gelinecek.

    Bunun neticesinde artık Windows Defender kalıcı olarak kapalı tutulamayacak. Diğer taraftan Windows Defender’ı geçici olarak durdurma seçeneği ise halen kullanılabilir durumda.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor"

    Grup ilkesi düzenleyicisi ya da Windows güvenlik merkezi üzerinden geçici askıya alma işlemi kullanıcılara bırakılmış. Son olarak 3. parti antivirüs yazılımı kurulması durumunda kurulum esnasında pasif hale geçse de sonrasında Windows Defender’ın açık kalmaya devam ettiğini hatırlatalım.



    https://mspoweruser.com/microsoft-no-allow-users-disable-windows-defender/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    canguler917 (can guler) 10 sa. en beğenilen
    ben sadece defender kullanıyorum, gözle görebildiğim herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. reklam dolu ücretsiz veya pahalı ücretli antivirüs yazılımlarıyla uğraşmamak için iyi çözüm
    ben sadece defender kullanıyorum, gözle görebildiğim herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. reklam dolu ücretsiz veya pahalı ücretli antivirüs yazılımlarıyla uğ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 10 sa.
    Windows 10'un çıktığı 2015'ten bu yana 3. parti antivirüs yazılımı kullanmıyorum. Dahili güvenlik korumaları bilinçli bir kullanıcı için yeter de artar bile. Kasperky, Nod 32 vs. kullandığım dönemlerde dahi kendimi bu kadar güvende hissetmemiştim.
    Defender'i geçici olarak kapatmak bile sadece deneyimli ve ne yaptığını bilen kullanıcıların yapması gereken bir davranıştır. Böyle bir durum varken önüne gelen kullanıcının Defender'i tamamen kapatmasını engellemeleri çok doğru ve yerinde bir davranış. Sistemin kendi koruma algoritmalarını tamamen kapattıktan sonra forumlara gelip "Windows kullandım başıma şu şu geldi" diye ağlayacak kişilerin önüne geçmek istemeleri çok doğal.
    Windows'u eleştiren kişiler Windows'un açık kaynak bir sistem gibi davranmasını bekliyorlar. Böyle bir dünya yok. Ha bu kişilerin çok ama çok büyük bir çoğunluğu istediği her şeyi yapabileceği açık kaynak yazılımları da katiyen kullanmıyorlar. Kullanana saygı duyarım. Yalnız çelişkili ve cahil kitlenin sürekli yakınmalarını duymak kabak tadı verdi.
    Windows 10'un çıktığı 2015'ten bu yana 3. parti antivirüs yazılımı kullanmıyorum. Dahili güvenlik korumaları bilinçli bir kullanıcı için yeter de artar bile. Ka...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 10 sa.
    Microsoft ve onun diktatör kararları. Bazı şeyleri kullanıcıya hak sunmaları lazım ama MS bunları teker teker seçim haklarını kaldırıyor. Görünüşte kullanıcının yararına gibi gözükse de antivirüs programının kapatılmaması, fakat bazı durumlarda can sıkmaya başlıyor. CCleaner'ı yüklemeye çalışan insanların CCleaner'ı virüs görüp karantinaya taşıması mesela.
    Microsoft ve onun diktatör kararları. Bazı şeyleri kullanıcıya hak sunmaları lazım ama MS bunları teker teker seçim haklarını kaldırıyor. Görünüşte kullanıcının...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 19 dk. (düzenlendi)
    6 yıl önce 2 yıl abonelik olan Norton İnternet Security kullandım. O da bir indirimli kampanya ile sahip olmuştum. Abonelik bittiğinden beri Defender kullanıyorum. Hiç virüse dair bir durum yaşamadım. Ne bir yavaşlama ne de reklam veya eklentiler. Tabii ki de gizli bir yazılımla bilgisayarda yediğim her haltı izleyenler olmuş olabilir. Lakin benim umrumda değil. Çünkü seffaf bir insanım.
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    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 57 dk.
    Kesinlikle sonuna kadar arkasındayım bu kararın, son windows yüklememden bu yana hiç antivirüs programı kullanmadım.Sadece Defender kullandım.Hiç bir sorunda yaşamadım.Windows güncellemelerinide hep yaparım kesinlikle güvende olduğumu hissediyorum.Tavsiye ederim :)
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    Soner_o7 (Soner Engin) 4 sa.
    Daha iki gün önce reklam virüsü girmiş işte bilgisayar açılışta web sayfası açıp reklam gösteriyor tarama yaptırdım defenderla bulamadı malum anti malware programını kurup temzilettim ve tekrar kaldırdım malum programı.
    3. parti yazılımlara karşıyım ancak eldeki hala yetersiz. Kapatılmasının engellenmesi sıkıntılı bir durum bunun overlock'cuları var arkada sürekli çalıştığını düşünen takıntılı insanları var. Kardeşimin beş senelik ultrabook'unun en büyük sıkıntısı defenderın çok miktarda işlemci ve disk kullanımı yapmasıydı ancak regedit ten kapatarak çözüm bulmuştum yalan oldu demektir.
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    The Hollow 4 sa.
    Temiz kurulumdan sonra grup ilkesi düzenleyicisi yoluyla kapatmıştım. Görev yöneticisini kontrol ettiğimde MS Defender'a ait bir işlem yok. Gelişmiş kullanıcılar için gereksiz. Temel kullanıcılar açık tutmalı.Zaten Avast, Kaspersky, Bitdefender, Eset, vs.'yi yüklemek gibi bir hata yapmayın. Kaynak tüketimini geçtim, verilerinizi +1 şirketin daha toplamasını geçtim, tarayıcılarınızdaki HTTPS yani şifreli bağlantınızın arasına giriyor. Büyük güvenlik açıkları oluşturabiliyorlar. Kullanacaksanız Windows Defender iyidir.
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    cenkakay08 (cenk akay) 8 sa.
    Ben 10 yıldır hiç bir antivirüs programı olmadan, windows defender dahil, bir bilgisayar kullanıyorum. Sadece 1 kere format attım ondada harddisk bozuldu, yeni harddisk taktım. Kullanıcılara bunu zorunlu kılmak saçmalık herkesde ssd yok. Windows defender ssd olmayan cihazda tam bir lanete dönüyor.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 10 sa.
    Windows 10'un çıktığı 2015'ten bu yana 3. parti antivirüs yazılımı kullanmıyorum. Dahili güvenlik korumaları bilinçli bir kullanıcı için yeter de artar bile. Kasperky, Nod 32 vs. kullandığım dönemlerde dahi kendimi bu kadar güvende hissetmemiştim.
    Defender'i geçici olarak kapatmak bile sadece deneyimli ve ne yaptığını bilen kullanıcıların yapması gereken bir davranıştır. Böyle bir durum varken önüne gelen kullanıcının Defender'i tamamen kapatmasını engellemeleri çok doğru ve yerinde bir davranış. Sistemin kendi koruma algoritmalarını tamamen kapattıktan sonra forumlara gelip "Windows kullandım başıma şu şu geldi" diye ağlayacak kişilerin önüne geçmek istemeleri çok doğal.
    Windows'u eleştiren kişiler Windows'un açık kaynak bir sistem gibi davranmasını bekliyorlar. Böyle bir dünya yok. Ha bu kişilerin çok ama çok büyük bir çoğunluğu istediği her şeyi yapabileceği açık kaynak yazılımları da katiyen kullanmıyorlar. Kullanana saygı duyarım. Yalnız çelişkili ve cahil kitlenin sürekli yakınmalarını duymak kabak tadı verdi.
    Yanıtla +7
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    hopeyoung 10 sa.
    Basit işlerle uğraşan bir yazılım devi. Girişimcisini kaybettikten 20 yıl sonra batar diye düşünüyorum.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 10 sa.
    Microsoft ve onun diktatör kararları. Bazı şeyleri kullanıcıya hak sunmaları lazım ama MS bunları teker teker seçim haklarını kaldırıyor. Görünüşte kullanıcının yararına gibi gözükse de antivirüs programının kapatılmaması, fakat bazı durumlarda can sıkmaya başlıyor. CCleaner'ı yüklemeye çalışan insanların CCleaner'ı virüs görüp karantinaya taşıması mesela.
    Yanıtla +5
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    Ambarad (Oğuz ) 10 sa.
    Harici antivirüs kullanmayı son formatla bıraktım. Windows Defender sistemde aktif durumda. Bi sorunla karşılaşmadım. Ama bulduğu virüsleri silmekte hala zorlanıyor. Ben karantinaya almaktan ziyade, komple silmeyi tercih edenlerdenim.
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    canguler917 (can guler) 10 sa. en beğenilen
    ben sadece defender kullanıyorum, gözle görebildiğim herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. reklam dolu ücretsiz veya pahalı ücretli antivirüs yazılımlarıyla uğraşmamak için iyi çözüm
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    smart1978 (X Y) 7 sa. canguler917
    Zaten birco virusu de o antivirus program sirketlerinden direk veya dolayli cikiyor! ...
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    2163 kez okundu.
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