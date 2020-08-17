Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor

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Windows’un yıllardır sevilerek kullanılan Notepad uygulaması işletim sistemi değişse de bazı kullanıcılar tarafından vazgeçilmezler listesindeki yerini korudu. Son dönemde uygulamanın mağazaya taşınması gündeme gelmişti.

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Geri adım attığını duyurmuştu

Geçtiğimiz yıl Notepad’i Windows’tan ayrı tutarak mağazaya taşıyacağını ve dileyen kullanıcıların bu yazılımı kaldırabileceğini açıklayan Microsoft kullanıcılardan tepki çekmişti.

Windows 10 Mayıs 2020 güncelleştirmesinin nihai aşamaya ulaştığı dönemde kullanıcılardan gelen tepki üzerine geri adım atan firma Notepad’i mağaza üzerinden dağıtmayacağını duyurmuştu.

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Buna karşın hali hazırda geliştirici kanalına sunulan 19541 ve üzeri sürümlerin kurulu olduğu sürümler mağaza üzerinden Notepad için güncelleştirme aldı. İçerisinde bulunduğumuz ağustos ayının ilk haftasında bilinmeyen yamalarla güncelleyen yazılım devi pek de geri bildirimleri dikkate almamışa benziyor.

https://www.windowslatest.com/2020/08/16/windows-10-notepad-store-updatable-soon/

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