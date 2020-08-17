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    Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor

    Yazılım devi geçtiğimiz yıl kullanıcılardan tepki çekmesi üzerinde duyurduğu kararını uygulamıyor.
    4 gün
    3,1b
    1
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    İşletim...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor
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    Windows’un yıllardır sevilerek kullanılan Notepad uygulaması işletim sistemi değişse de bazı kullanıcılar tarafından vazgeçilmezler listesindeki yerini korudu. Son dönemde uygulamanın mağazaya taşınması gündeme gelmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, not defterini uygulama mağazası üzerinden güncelleyecek

    Geri adım attığını duyurmuştu

    Geçtiğimiz yıl Notepad’i Windows’tan ayrı tutarak mağazaya taşıyacağını ve dileyen kullanıcıların bu yazılımı kaldırabileceğini açıklayan Microsoft kullanıcılardan tepki çekmişti.

    Windows 10 Mayıs 2020 güncelleştirmesinin nihai aşamaya ulaştığı dönemde kullanıcılardan gelen tepki üzerine geri adım atan firma Notepad’i mağaza üzerinden dağıtmayacağını duyurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Micron yeni nesil HBM bellek üzerinde çalıştığını duyurdu"

    Buna karşın hali hazırda geliştirici kanalına sunulan 19541 ve üzeri sürümlerin kurulu olduğu sürümler mağaza üzerinden Notepad için güncelleştirme aldı. İçerisinde bulunduğumuz ağustos ayının ilk haftasında bilinmeyen yamalarla güncelleyen yazılım devi pek de geri bildirimleri dikkate almamışa benziyor.



    https://www.windowslatest.com/2020/08/16/windows-10-notepad-store-updatable-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 4 gün en beğenilen
    Notepad++ varken gereksiz.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    MaRQuE (Doğan ) 2 gün
    Basit notlar için Not Defteri gayet yeterli. Kod için VsCodium kullanabilirsiniz. VsCode'un Microsoft servisleri entegreli olmayan açık kaynak bir sürümü.
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    EmEditor
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    TheShadow (The Shadow) 3 gün
    Bence notepad'te 2 farklı mod olmalı: basit ve gelişmiş. Basit mod şu anki gibi olmalı, gelişmiş mod ise notepad++ gibi olmalı. Hazır Windows'tan ayırıp bağımsızlaştırmışken bunu da yapmalılar. Ek yazılımlara ihtiyaç da kalmaz.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 3 gün
    sevilerek kullanılan. allahını seversen söyle o sevenleri de gidip bi öpeyim.
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    kreat 4 gün
    flos-freeware.ch/...



    Notepad2 iyidir.
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    rwo (rwo ) 4 gün
    Microsoft neye elini atıpta bozmadıki??? MSN vardı onu mahvetti Skype a el attı onu çorbaya çevirdi Notpad içinde bir güzellik düşünüyodur elbet.Alanında tekel olmasa batalı yıllar olmuştu Microsoft ama karaya oturuyor sadece batamıyor.
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    SEO19 (EEEE 55555) 4 gün
    kaynak kodunu açıklasa bare :D
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 4 gün en beğenilen
    Notepad++ varken gereksiz.
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    iP9035 2 gün Celonfix
    Geliştirici iseniz evet. Ancak, iki satır not almak için Not Defteri en temel uygulama.
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    ti7800 (Temjin O.) 4 gün
    Mağazada olması daha iyi böylece geliştirilecektir. Ayrıca ücretsiz zaten. Yüklü gelecek dileyen kaldıracak.
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    ertech26 (Dark Destroyer) 4 gün
    Şaşırdık mı ?
    Spoyler : Hayır.
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    windows 10, Windows ve
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