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Microsoft, Windows Phone 7 için AMOLED ekrana büyük önem veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Windows Phone 7 için AMOLED ekrana büyük önem veriyor
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Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan ve yıl sonuna doğru hazır olması beklenen Windows Mobile 7 (Windows Phone 7) için Microsoft'un çalışmaları devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre Redmond merkezli yazılım devi, AMOLED ekranların cep telefonlarında yaygınlaşacağını düşünüyor ve Windows Phone 7'nin geliştirme çalışmalarında AMOLED kullanımını da dikkate alıyor.

Microsoft mühendisleri Windows Phone 7'de arkaplanı Siyah yapmayı düşünüyorlar zira OLED ekranlar, Siyah pikseller üzerinde güç harcamadığı için bu şekilde ciddi bir enerji tasarrufu yapılabileceğinden bahsediliyor. Öte yandan Siyah'a ek olarak Windows Phone 7'de farklı arka plan seçeneği olarak Beyaz da sunulacak ve bu şekilde elektronik kitap gibi formatların rahatça okunması sağlanabilecek.


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Tolgá 9 yıl
amoled ekran hakkında yeni bir bilgi öğrenmiş oldum..ama neden güç harcamıyorlar siyah renkde ??
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Frozenmetal 9 yıl
@death71
Siyah rengi elde etmek için ışığa gerek yok veya az ışık gerekli. Zira ışıkla siyah elde etmek mümkün değil.


65000 renk desteğinden kurtulsa yeterli, evet yükseği çok da gerekli bişey değil ama göze de biraz daha fazla hitap etse.
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Batuist 9 yıl
yıl sonu mu???? biraz geç değil mi??
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Bu amoled işini samsung iyi entegre etti mobil cihazlara. Hele S8500 Wave modelinde bir amoled ekran kullanmışlar böyle bir canlılık olamaz. Zaten adından da belli SuperAmoled diye geçiyor.
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sadtneverdie 9 yıl
adamar çalışıyor bizde öylece bakıyoruz... yapsalarda alsak!
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