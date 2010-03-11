Microsoft, Windows Phone 7 için AMOLED ekrana büyük önem veriyor

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Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan ve yıl sonuna doğru hazır olması beklenen Windows Mobile 7 (Windows Phone 7) için Microsoft'un çalışmaları devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre Redmond merkezli yazılım devi, AMOLED ekranların cep telefonlarında yaygınlaşacağını düşünüyor ve Windows Phone 7'nin geliştirme çalışmalarında AMOLED kullanımını da dikkate alıyor.

Microsoft mühendisleri Windows Phone 7'de arkaplanı Siyah yapmayı düşünüyorlar zira OLED ekranlar, Siyah pikseller üzerinde güç harcamadığı için bu şekilde ciddi bir enerji tasarrufu yapılabileceğinden bahsediliyor. Öte yandan Siyah'a ek olarak Windows Phone 7'de farklı arka plan seçeneği olarak Beyaz da sunulacak ve bu şekilde elektronik kitap gibi formatların rahatça okunması sağlanabilecek.