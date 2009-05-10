Microsoft: Windows Vista 2011 yılına kadar piyasada olacak

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Widows 7'nin Yayımlanmaya Aday (RC) sürümünü geçtiğimiz günlerde kullanıma açan, yılın ikinci yarısında da yeni işletim sistemini kullanıma sunmaya hazırlanan Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, Windows Vista'yı da bir süre daha gündeminde tutacak gibi görünüyor. Microsoft sözcüsünün açıklamasına göre Windows Vista, bilgisayar üreticileri, sistem entegratörleri ve son kullanıcılar için Ocak 2011 tarihine kadar satın alınabilir olmaya devam edecek.

Tabii Windows XP sürecinde olduğu gibi Windows Vista için de, hangi tarihe kadar destek verileceği merak konusu. Bu konuda gelen bilgilere göre işletim sisteminin Home Basic, Home Premium ve Ultimate versiyonlarının 10 Nisan 2012 tarihinden itibaren uzatılmış destek sürecinden olağan destek sürecine düşeceği, kurumsal müşteriler için hazırlanan Windows Vista Business'ın ise 11 Ninsa 2017 tarihine kadar tam destek almaya devam edeceği belirtilmekte.