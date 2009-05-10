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Microsoft: Windows Vista 2011 yılına kadar piyasada olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft: Windows Vista 2011 yılına kadar piyasada olacak
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Widows 7'nin Yayımlanmaya Aday (RC) sürümünü geçtiğimiz günlerde kullanıma açan, yılın ikinci yarısında da yeni işletim sistemini kullanıma sunmaya hazırlanan Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, Windows Vista'yı da bir süre daha gündeminde tutacak gibi görünüyor. Microsoft sözcüsünün açıklamasına göre Windows Vista, bilgisayar üreticileri, sistem entegratörleri ve son kullanıcılar için Ocak 2011 tarihine kadar satın alınabilir olmaya devam edecek.

Tabii Windows XP sürecinde olduğu gibi Windows Vista için de, hangi tarihe kadar destek verileceği merak konusu. Bu konuda gelen bilgilere göre işletim sisteminin Home Basic, Home Premium ve Ultimate versiyonlarının 10 Nisan 2012 tarihinden itibaren uzatılmış destek sürecinden olağan destek sürecine düşeceği, kurumsal müşteriler için hazırlanan Windows Vista Business'ın ise 11 Ninsa 2017 tarihine kadar tam destek almaya devam edeceği belirtilmekte.


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dstk 10 yıl
Biri Zitrozofta işletim sistemi yazmayı öğretsin. XP'de ilk çıktığında çok eksikliği mevcut bir sistemdi. 7 senede SP3 ve yamalarla adam edebildiler.
Şuan fena değil. Modlanarak Zistanın yüzüne baktırtmıyor. :)
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SysEdit 10 yıl

Orjinalden alıntı: dstk

Biri Zitrozofta işletim sistemi yazmayı öğretsin. XP'de ilk çıktığında çok eksikliği mevcut bir sistemdi. 7 senede SP3 ve yamalarla adam edebildiler.
Şuan fena değil. Modlanarak Zistanın yüzüne baktırtmıyor. :)


Hep öyle oluyor zaten çıkardıkları işletim sistemi mükemmelliğe ulaştığı an yeni birşey atıyorlar ortaya tam o da rayına otururken yenisi... Böyle devam edip gidiyor... Yoksa nasıl para kazanacak mikrozort?
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sertacaygun 10 yıl
EkşiSözlük'te çok güzel bilgiler var Win7 hakkında, incelemenizi tavsiye ederim.
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El_domingo 10 yıl
windows 7 beta yi nerdeyse 2 aydir kullaniyorum...hala bazi surucu eksikleri var ama hiz performans ve uyumluluk acisindan hakkaten iyi...windows 7 den sonra vistayi almak hic akillica olmaz.......
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OverClocK1ng 10 yıl
Kesinlikle. Microsoft ile görüştüm. Onlar da aynı şeyi söylediler. Win7, Vistanın XP gibi uyumlu olan bir versiyonu. Vistada çalışmayan şeyler 7 de sorunsuzca çalışabiliyor. Sanırım Microsoft amca para lazım diye işletim sistemini hemen çıkartayım ama bu arada para gelmeye başlasın, o parayla da onu geliştireyim diye düşündü. Esas yapmak istedikleri Win7 idi. Ama bu arada Vistayı çıkartıp 7 yi çıkartacakları güne kadar geçen 3-4 yılda para akışı devam etsin diye düşündüler...
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gizmo_x 10 yıl
vista da saglam bir isletim sistemi bence, win7 cikinca eger ilac falan bulunamazsa her kez vista kullanacak.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Zaten Vistanın ara bir versiyon oldunu inkar eden yok herhalde :D
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alprkrkmz 10 yıl
ya evet cıktı rtm sı torrent e dusmus ama mıcrosoft yayınlasın oyle kuralım :) cıkacak cıkacak bu guncelleme salısı cıkacak ınsaallah... evet performans olarak mıcrosoft %10 gıbı bır artıs vaadetmıstı... bakalım ınsaallah oyledır...
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Psycna 10 yıl
w7 çıktıktan sonra vistayı piyasada tutmanın bi manası olmadığını microsoftta çok iyi biliyor...
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Netscout 10 yıl
Vista SP2 çıktı ingilizce olarak.
Resmi olarak olmasada çıktı :D
Hatta kurdum performans olarak sp1 den iyi.
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yc#1 10 yıl
Windows 7 bir çıksın kimse Vista'nın yüzüne bile bakmaz.
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alprkrkmz 10 yıl
ya ıyı guzel ama win 7 nın bıle rc sı cıktı vısta ya sp 2 hala yok... rtm sı cıktı ama hala beklıyoruz... bakalım ne zaman cıkacak... belkı bu guncelleme salısı cıkar dıye umut edıyorum...
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