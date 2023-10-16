Microsoft, yeni Windows özelliklerini sızdıranları Insider programından atıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft son dönemde kullanıcıların Windows işletim sistemine eklenecek yeni özellikleri test etmelerine fırsat veren Windows Insider programını geliştirmek için büyük bir çaba sarfediyor. Ancak programdaki bazı katılımcıların, konumlarından istifade ederek yeni özellikleri "ifşa etmesi" şirketin canın sıktı.

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Geçtiğimiz günlerde tanınmış bir geliştirici ve Windows Insider MVP'si olan FireCube, programa katılımının Microsoft tarafından sonlandırıldığını duyurdu. Bunun nedeni FireCube'un daha önce web sitesinde Windows Copilot özelliğini etkinleştirmek için ViveTool'un nasıl kullanılacağına dair bir makale yayınlamış olmasıydı.

Program üyeleri sıklıkla uyarılıyor

Programın bir diğer eski katılımcısı olan Rafael Rivera ise MVP olduğu dönemde Microsoft çalışanlarının kendisiyle düzenli olarak iletişime geçerek yeni sistem özelliklerinin zamanından önce gösterilmesinden şikayet ettiklerini ve gizlilik anlaşmasından bahsettiklerini söyledi.

Windows Insider MVP, yeni Windows özelliklerini önceden deneyimleme ve bunlar üzerinde görüş bildirme olanağı sağlamak için tasarlanmış bir program. Bu programın üyeleri, yeni özellikleri ilk öğrenen kişiler olma ve geliştirme sürecine yardımcı olmak için geri bildirim sağlama fırsatına sahip oluyor.

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