Microsoft, yeni Windows özelliklerini sızdıranları Insider programından atıyor

Geçtiğimiz günlerde tanınmış bir geliştirici ve Windows Insider MVP'si olan FireCube, programa katılımının Microsoft tarafından sonlandırıldığını duyurdu. Bunun nedeni FireCube'un daha önce web sitesinde Windows Copilot özelliğini etkinleştirmek için ViveTool'un nasıl kullanılacağına dair bir makale yayınlamış olmasıydı.
Program üyeleri sıklıkla uyarılıyor
Programın bir diğer eski katılımcısı olan Rafael Rivera ise MVP olduğu dönemde Microsoft çalışanlarının kendisiyle düzenli olarak iletişime geçerek yeni sistem özelliklerinin zamanından önce gösterilmesinden şikayet ettiklerini ve gizlilik anlaşmasından bahsettiklerini söyledi.
Windows Insider MVP, yeni Windows özelliklerini önceden deneyimleme ve bunlar üzerinde görüş bildirme olanağı sağlamak için tasarlanmış bir program. Bu programın üyeleri, yeni özellikleri ilk öğrenen kişiler olma ve geliştirme sürecine yardımcı olmak için geri bildirim sağlama fırsatına sahip oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.