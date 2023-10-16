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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yeni Windows özelliklerini sızdıranları Insider programından atıyor

    Yazılım devi Microsoft henüz genel kullanıma sunulmayan yeni Windows özelliklerinin ifşa olmasından rahatsız. Şirket bu konuda bilgi sızdıran üyeleri Windows Insider programından atmaya başladı.
    Microsoft'tan yeni Windows özelliklerini sızdıranlara yaptırım Tam Boyutta Gör
    Microsoft son dönemde kullanıcıların Windows işletim sistemine eklenecek yeni özellikleri test etmelerine fırsat veren Windows Insider programını geliştirmek için büyük bir çaba sarfediyor. Ancak programdaki bazı katılımcıların, konumlarından istifade ederek yeni özellikleri "ifşa etmesi" şirketin canın sıktı.

    Geçtiğimiz günlerde tanınmış bir geliştirici ve Windows Insider MVP'si olan FireCube, programa katılımının Microsoft tarafından sonlandırıldığını duyurdu. Bunun nedeni FireCube'un daha önce web sitesinde Windows Copilot özelliğini etkinleştirmek için ViveTool'un nasıl kullanılacağına dair bir makale yayınlamış olmasıydı.

    Program üyeleri sıklıkla uyarılıyor

    Programın bir diğer eski katılımcısı olan Rafael Rivera ise MVP olduğu dönemde Microsoft çalışanlarının kendisiyle düzenli olarak iletişime geçerek yeni sistem özelliklerinin zamanından önce gösterilmesinden şikayet ettiklerini ve gizlilik anlaşmasından bahsettiklerini söyledi.

    Windows Insider MVP, yeni Windows özelliklerini önceden deneyimleme ve bunlar üzerinde görüş bildirme olanağı sağlamak için tasarlanmış bir program. Bu programın üyeleri, yeni özellikleri ilk öğrenen kişiler olma ve geliştirme sürecine yardımcı olmak için geri bildirim sağlama fırsatına sahip oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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