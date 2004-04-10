Microsoft XBox emulatörü Cxbx ve Sony Playstation 2 emülatörü PCSX 2

İlk XBox emülatörü Cxbx büyük bir başarıya imza atarak Turok 2: Evolution adlı oyunu Pentium 4 2.8GHz ve GeForce FX 5600'lü bir sistemde gerçek zamanlı olarak çalıştırmayı başardı.

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Akıcı biçimde oynanabilen oyunda tek çıkan sorunların bazı kayıp poligonlar ve su efekti olduğu ifade edilmiş Cxbx'in yazarı caustik tarafından. Ayrıca istendiği takdirde (pek kimsenin isteyeceğini zannetmem : ) yukarıdaki konfigürasyondaki sistemi hiç zorlamadan 4X hızlandırmak mümkün olabiliyormuş.

Emülatörler spesifik bir donanımı başka bir mimaride taklit ederek sadece o platforma özgü yazılımları diğer platformlarda da çalıştırmaya yarayan programlar. Bir emülatör yazabilmek hiç kolay değil zira düşük seviye kodların gerçek zamanlı çevrimini sağlayabilmek ve donanımları yazılımsal olarak taklit edebilmek ciddi bilgi ve efor istiyor. Tabii biraz da emüle yani taklit etmek istediğiniz donanımın taşımak istediğiniz platforma yakınlığı da önemli.

XBox Windows 2000'nin özelleştirilmiş bir sürümünü kullanıyor ve yine standart PC'lerde bulunan Intel P3 733 işlemci (önbelleği farklı) kullandığı için mimari açıdan standart PC'lerden pek bir farkı yok. Grafik işini de GeForce 4 Ti serisine benzer bir GPU gerçekleştirdiğinden mesela bir Sony PS2 emüle etmeye göre işler daha az komplike.

Sony Playstation 2 ise oldukça karmaşık bir cihaz: PS2 standart bir Windows/Intel gibi çalışmıyor.

Bildiğimiz CPU yerini Emotion Engine'e bırakmış ama yaptıkları işler aynı değil yani EE bir merkezi işlemci değil !

Emotion Engine daha çok CPU ve DSP'nin birleşimi gibi...

İşte bu farklılık ve karmaşık yapısı Playstation 2'yi oyun yazarlarının kabusu haline getirdi. Eğer PS2'nin çıktığı ilk 1 yılı hatırlıyorsanız o günlerde piyasada platformun gücünü bugünkü gibi iyi ortaya koyabilecek oyun olmadığını da fark etmişsinizdir.

O yüzden donanımsal açıdan yıllardır aynı kalan PS2'de gitgide daha kaliteli oyunlar çıkmaya başladı çünkü PS2 kodlayanlar platformun karmaşık yapısı altındaki gücü zamanla keşfetmeye başladı.

Bütün bunlara bağlı olarak PC üzerinde çalışan bir PS2 emülatörü yazmakta zaman aldı: PCSX 2 !

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PCSX 2 3 yıldır gelişimini sürdüren ve PS2 oyunlarının kısıtlı bir kısmını çalıştırabilen bir emülatör. İlk başlarda 2 boyutlu grafikleri oluşturabilen PCSX 2, bugün bazı 3 boyutlu oyunları da PC'de çalıştırabiliyor, tabii problemsiz olduğunu söylemek mümkün değil.

Uyumluluk listesinde Tony Hawk's Pro Skaters 3, SOCOM: Navy Seals, Onimusha : Warlords gibi oyunlar var (listenin tamamına aşağıdaki linke tıklayarak web sitesinden ulaşabilirsiniz).

Ama zaten PS2 kadar karmaşık bir platformu taşıyabilmek bile oldukça zor kendi üzerinde bile oyun yazabilmesi kolay değilken...

Eğer bu yazıyı okuyanlar içerisinde bilgisayar mühendisliği adayları varsa mutlaka aşağıdaki linkteki PS2 mimarisini anlatan yazıları okusunlar; bu onlara farklı bir bakış açısı kazandıracaktır : )