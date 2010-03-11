Microsoft, Zune HD2 üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonlar için hazırladığı yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'yi, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtan Microsoft, hem uygulama hem de donanım geliştirme arenasında Apple benzeri bir strateji izleyebilir. Nvidia Tegra tabanlı taşınabilir medya oynatıcısı Zune HD ile dikkatleri üzerine çeken firma, henüz doğrulanmayan bazı yeni bilgilere göre Zune HD2 üzerinde çalışıyor.

Bu gelişme sürpriz değil zira ağırlıklı olarak Amerika pazarında satılan Zune HD modelinden farklı olarak Microsoft'un küresel ölçekte başarı yakalayacak yeni bir Zune modeli hazırlayacağı bir süredir konuşuluyordu. Ancak asıl ilginç olan gelişme kullanılacak işletim sistemi ve uygulama desteği zira Zune HD2, akıllı telefonlar için hazırlanan Windows Phone 7 platformunu temel alabilir.

Bilindiği üzere Apple, iPhone ve iPod Touch modellerinde aynı yazılım platformunu kullanıyor ve herhangi biri için hazırlanan bir uygulama diğerinde de çalışabiliyor. Benzer şekilde Windows Phone 7 platformunu temel alması beklenen Zune HD2'nin bu sayede aynı platformu kullanan akıllı telefonlar için hazırlanmış yazılımları çalıştırabileceği, oyunları oynatabileceği üzerinde duruluyor.

XNA Game Studio 3.1 desteğine sahip olan Zune HD'den farklı olarak Windows Phone 7 için XNA Game Studio 4.0 desteğine sahip olması beklenen Zune HD2'nin bu sayede Windows Phone 7 oyunlarını oynatabilecek. Öte taraftan Zune HD ise bu oyunları desteklemeyecek. Zune HD2'nin hangi donanım platformunu temel alacağı ve satışa sunulacağı tarih ise henüz bilinmiyor.