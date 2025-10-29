Apple ve Microsoft’un piyasa değeri 4 trilyon doları aştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Teknoloji devleri Apple ve Microsoft, tarihte ilk kez aynı anda 4 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Böylece Apple, bu eşiği aşan üçüncü şirket olarak adını Nvidia ve Microsoft’un yanına yazdırdı.

4 trilyonlar kulübü büyüyor

Apple’ın piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları geçerken Microsoft da temmuz ayında ulaştığı bu seviyenin ardından kısa süreli bir düşüş yaşamıştı. Ancak bu hafta OpenAI ile imzaladığı yeni anlaşmanın ardından yeniden 4 trilyon dolar seviyesine çıkmayı başardı.

Apple’ın büyüme grafiği ise dikkat çekici. Şirket, 2018’de 1 trilyon, 2020’de 2 trilyon ve 2022’de 3 trilyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Son dönemde ise iPhone 17 serisinin güçlü satış performansı hisse değerlerinde yeni bir sıçrama yarattı. Apple, 30 Ekim Perşembe günü 2025’in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Olumlu sonuçların açıklanması bekleniyor, dolayısıyla hisselerdeki yükselişin sürmesi olası.

Tam Boyutta Gör Apple hisseleri kısa bir süreliğine 269,89 dolara kadar çıktı ve Apple'ın piyasa değeri 4,005 trilyon dolara ulaştı, daha sonra gerileyerek günü %0,1 artışla tamamladı ve şirketin değeri 3,992 trilyon dolara ulaştı.

Microsoft cephesinde ise büyümenin temel motoru Azure bulut platformu olmaya devam ediyor. Azure, OpenAI’ın büyük dil modellerini ve yapay zeka eğitimi için gereken hesaplama gücünü sunarak şirketin gelirlerinde güçlü bir artış sağladı. Microsoft’un OpenAI’daki yaklaşık yüzde 27’lik hissesi de 135 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. İki şirket arasındaki gelir paylaşımının da devam edeceği açıklandı. Microsoft, 2019’da 1 trilyon, 2021’de 2 trilyon ve 2024’te 3 trilyon dolar değere erişmişti. Şirketin mevcut değeri 4.029 trilyon dolar.

Bu arada Alphabet (Google) de trilyon kulübünün zirvesine yaklaşan bir diğer teknoloji devi konumunda. Şirketin mevcut piyasa değeri 3,25 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

En değerli 10 şirket ve piyasa değerleri (Ekim 2025)

Nvidia - 4.894 trilyon dolar Microsoft - 4.029 trilyon dolar Apple - 3.992 trilyon dolar Alphabet - 3.239 trilyon dolar Amazon - 2.444 trilyon dolar Meta Platforms -1.887 trilyon dolar Broadcom - 1.761 trilyon dolar Saudi Aramco - 1.669 trilyon dolar TSMC - 1.563 trilyon dolar Tesla - 1.531 trilyon dolar

