Microsoft'dan öğrencilere özel Windows 7 indirimi

Tam Boyutta Gör

Microsoft PC kullanıcılarının merakla beklediği yeni nesil işletim sistemi “Windows 7” in raflardaki yerini almasına 1 ay kala, öğrencilerin 3 Ocak 2010 tarihine kadar yararlanabilecekleri indirim kampanyasını açıkladı.

Amerika'da Windows 7'nin satış fiyatlarından dolayı eleştirilen Microsoft, uygun nitelikteki öğrencilere 199 ve 299 dolardan satılacak olan Home Premium ve Professional versiyonlarını 29 dolar karşılığında yükleme, 42 dolar karşılığında da kutulu olarak sahip olma imkanı tanıyor. Öğrencilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için de ilgili okulların .edu ile sonlanan yada okulun verdiği elektronik posta adresine sahip olmaları ve en az 0.5 kredi alarak okullarına aktif kayıtlı olmaları gerekiyor.

Amerika'da bugünden itibaren alınmaya başlayan siparişler, İngiltere'de ise 30 Eylül'de alınmaya başlayacak. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Kore ve Meksika'daki öğrencilerde 22 Ekim'den önce bu indirimden yararlanabilecekler.