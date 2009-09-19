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Microsoft'dan öğrencilere özel Windows 7 indirimi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,7b
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50
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'dan öğrencilere özel Windows 7 indirimi
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Microsoft PC kullanıcılarının merakla beklediği yeni nesil işletim sistemi “Windows 7” in raflardaki yerini almasına 1 ay kala, öğrencilerin 3 Ocak 2010 tarihine kadar yararlanabilecekleri indirim kampanyasını açıkladı.

Amerika'da Windows 7'nin satış fiyatlarından dolayı eleştirilen Microsoft, uygun nitelikteki öğrencilere 199 ve 299 dolardan satılacak olan Home Premium ve Professional versiyonlarını 29 dolar karşılığında yükleme, 42 dolar karşılığında da kutulu olarak sahip olma imkanı tanıyor. Öğrencilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için de ilgili okulların .edu ile sonlanan yada okulun verdiği elektronik posta adresine sahip olmaları ve en az 0.5 kredi alarak okullarına aktif kayıtlı olmaları gerekiyor.

Amerika'da bugünden itibaren alınmaya başlayan siparişler, İngiltere'de ise 30 Eylül'de alınmaya başlayacak. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Kore ve Meksika'daki öğrencilerde 22 Ekim'den önce bu indirimden yararlanabilecekler.


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musti2004s 10 yıl
mac osx snow leopard satışları 29$lık fiyattan dolayı patlamış.Herhalde windows da bundan esinlendi:) chip.com.tr/...
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milyondabir 10 yıl
desene cahillere hic su yok zaten bizim ülkemizdede vermezler de bu hali ile
3 dunya ülkesi olmak böyle bisey aci ama gercek
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EDYGL 10 yıl
Türkiyede olsa öğrencilerin adına alanların sayısı hızla çoğalırdı...
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Mmrfy01 10 yıl
Türkler sahtede usta olduğu için Türklere çıkarmamışlardır dert etmeyin... Ben bununla gurur duyuyorumç
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Sofistike Sinist 10 yıl
42 dolar ona vereceğime gider orijinal wow ve hesap alırım korsan Ultimate x64 W7 im ile çatır çatır kullanırım
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Fîrzen 10 yıl
fiyat iyimiş ama yine türkiye de öğrenciler için pahalı be kardeşim :)
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M@XWeLL 10 yıl
betayken o kadar bug report ettim, korsan değil hakkımı kullanıyorum

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sertacaygun 10 yıl
Sonradan Türkiye falan gelir, malumuınuz üzere Casper :D...
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yekoo 10 yıl
arkadaşlar tam olarak aynı olmasada MSDNAA ile üniversite öğrencisiyseniz bütün microsof yazılımlarını BEDAVA kullanabiliyorsunuz...
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cunkurd 10 yıl
Hep Türkiye dışlanıyor,onun için öyle yazmıştım.3.Dünya ülkesi Türkiye sömür sömürebildiğin kadar anlayışı bu.Bu durumda herkes haklı olarak korsan yazılım kullanır.
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AC DC 10 yıl
50 ykr ye xp sp2 alan milletiz biz
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Kénan 10 yıl
Scorpion_tr

XP Yeterde Artar Bile Gerek 7'ye Falan


Kullan ondan sonra yorumunu yap. Aradaki fark kendini belli ediyor.

Türkiye'de olmaması şaşırtıcı. Nüfusun büyük bir kesiminin bilgisayar kullanıcısı olduğunu düşünürsek ülkemizde mutlaka olmalıydı. Kesinlikle alırdım
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cunkurd 10 yıl
Bizimle ilgisi olmayan bu haberi ne diye yazıyorsunuz ?
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mc.kork 10 yıl

cunkurd

Bizimle ilgisi olmayan bu haberi ne diye yazıyorsunuz ?

Dünyada neler olup bitiyor gör diye
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buraoca2 10 yıl
Kesinlikle alırdım. Bu fiyata böyle bir kampanyayı başka hangi ürünlerdebulabilirz ki ;)
Ati ve Nvidia, Intel, AMD'den de böyle atılımlar bekliyoruz (tabiki ülkemizi de kapsayan :))...
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Serbest Çağrışım 10 yıl
1 liradan yukarısı kurtarmaz...

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J-Smoove 10 yıl
korsan olanı öğrenciye baya indirimli
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ULYSES 10 yıl
Fiyatlar bize göre oldukça yüksek. 100usd civarı satılsaydı hemen alırdım. Diğer program ve oyunlar gibi zamanla düşmüyor üstelik bunların fiyatı.
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